Gállego, el único futbolista español en activo: "En Nicaragua si te confinas, mueres de hambre"

La crisis sanitaria que ha causado el coronavirus ha hecho que se pare casi el mundo entero. Estados de Alarma que han provocado el confinamiento de las personas en sus respectivas casas que han hecho que no puedan salir a no ser que sea por causas mayores.

Todo ello ha desencadenado que el deporte haya bajado el telón momentáneamente. Grandes competiciones como La Liga, la Premier League, la Champions o la Euroliga se han aplazado hasta nueva orden. Incluso se ha decidido que la Eurocopa y los JJOO no se disputen este año, sino el siguiente.

Pero hay dos países a los que el Covid-19 no les ha afectado. Se trata de Bielorrusia y Nicaragua. En ambos sitios se sigue jugando la liga y es en el segundo donde encontramos al único futbolista profesional español que sigue jugando al fútbol a pesar de esta pandemia que día tras día va dejando numerosos nuevos casos de contagios y muertes.

Pablo Gállego, tras anotar un gol

EL ESPAÑOL ha hablado con Pablo Gállego sobre cómo está viviendo en Nicaragua el coronavirus y qué significa para él jugar a pesar de ello teniendo a su familia en España. El jugador de Managua -exfutbolista del Real Zaragoza en las categorías inferiores- asegura estar cumpliendo con todas las restricciones y recomendaciones.

¿Cómo es eso de ser el único futbolista profesional español en jugar al fútbol?

Soy consciente de ello y estoy muy contento de poder estar jugando mi segunda etapa en Nicaragua. Pero también estoy viviendo con preocupación la situación en España debido al coronavirus. Todo es muy triste y grave y espero que se solucione cuanto antes.

¿Cómo está la situación en Nicaragua?

Aquí de momento nada y no lo estamos sufriendo. Todo está controlado y el Gobierno ha tomado unas medidas como cerrar los cines o los sitios con grandes aglomeraciones, pero no se ha llegado al Estado de Alarma y al del confinamiento. Lo que se ha hecho ha sido suspenderse todas las categorías de fútbol, salvo la Primera División que se juega a puerta cerrada. Aquí hay cuatro casos positivos importados y una muerte debido a que estaba en estado muy crítico porque tenía también otras enfermedades y era de avanzada edad. Los hospitales no están saturados y no obligan a la gente a quedarse en casa.

¿Por qué no se ha cancelado la Primera División?

Porque la Federación de Fútbol Nicaragüense tiene la potestad de todas la categorías, salvo la Primera División, ya que esta es una marca distinta. Eso sí, hay reuniones cada dos días pero ver cómo está todo por si se tiene que suspender. Supongo que si empieza a haber más casos también pararemos.

Tienes a tu familia en España, ¿qué piensas de todo ello?

Muchas veces tengo momentos duros y difíciles. Me costó dormir al principio por las situación tan inesperada en España. Mi hermano es sanitario, pero cuando saltó al terreno de juego a jugar al fútbol intentó evadirme un poco de todo.

Pablo Gállego, tras marcar un gol

Estuviste en Albania y llegaste a Nicaragua en 2018, ¿te apetece volver a España?

De momento no, ya sea por la experiencia que estoy viviendo y porque no tengo la necesidad de volver a no ser que sea de extrema necesidad debido al coronavirus o porque tenga que estar con mi familia. En el extranjero valoran más a los futbolistas españoles que en España.

Sufriste un intento de golpe de estado en Nicaragua en tú primera etapa, ¿qué recuerdas?

Sí. Fue como una protesta por unos impuestos y se fue de las manos todo. Fue una situación un poco tensa y por ese motivo me fui difícil seguir, pero luego volví.

¿El Diriangén era el único equipo que no quería jugar, no?

Sí. A un partido salieron con mascarillas y en una votación entre los diez equipos de la Primera División, solo fueron ellos los que votaron a favor de suspenderse el campeonato. Se respeta su decisión, pero ellos deben hacer lo mismo con los otros nueve equipos. El presidente del Diriangén me llegó a tirar indirectas por no posicionarme, pero tienen que entender que no todos opinan como ellos. Hice también, cuando marqué, una celebración contra el coronavirus y uno de los jugadores del Diriangén me dijo que "menos campañas publicitarias y más luchar contra el Covid-19". Yo, pudiendo ir a entrenar y jugar, no hay problema.

Nadie puede imponer nada y no te obligar a jugar, ya que si quieres no tienes porque hacerlo. Un jugador ruso se ha ido a España y cuando todo se resuelva, volverá. Lo acuerdas con tu club y te vas hasta que sea necesario. No veo por qué parar la liga si todo está bien y estamos a favor de seguir.

¿Es verdad eso, tal y como se dijo en medios nicaragüenses, de que había futbolistas bajo amenazas y extorsiones para seguir jugando?

Todo eso es mentira. Nadie nos obliga a jugar. Si no quieres jugar, llegas a un acuerdo y te vas. Si te quedas en Nicaragua y no quieres jugar, no vas a seguir cobrando. Nuestro presidente nos dijo que si alguien no quería jugar que lo dijese.

Pablo Gállego

La gente vive del día a día en Nicaragua, ¿si los confinas acaban muriendo?

Sí. La gente vive del día a día ya que hay muchos puestos de trabajo independientes. Si dejas de trabajar, dejas de facturar. Aquí no hay ayudas, por lo que si te confinas, mueres de hambre por no tener dinero. El coronavirus no ha llegado, pero hay muchas otras enfermedades. El Covid-19 no detiene Nicaragua y hay gente que tiene otras preocupaciones también. Sería injusto poner en primer lugar al coronavirus.

¿Tienes miedo?

No, porque puedo jugar sin problemas y aquí el Covid-19 no afecta, pero sí preocupación por lo que está pasando en España. Lo pasé mas mal cuando tuve ese golpe de Estado, la situación de ahora es distinta en Nicaragua.

¿Es sorprendente que no haya llegado ahí el Covid-19

Depende, porque esas enfermedades puede que tengan más que ver con el entorno. Aquí hay que lidiar con muchas más enfermedades y virus.

