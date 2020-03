Low: "A nuestros jugadores les hubiera gustado jugar la Eurocopa este verano"

El coronavirus sigue causando estragos en el fútbol mundial y ya ha conseguido que el máximo torneo continental previsto para este verano se aplace. Así ha ocurrido con la Eurocopa que debía jugarse en los próximos meses por toda Europa, un torneo que finalmente se ha tenido que posponer un año ante la crisis sanitaria del Covid-19.

La decisión de la UEFA se tomó en una reunión este martes y no ha tardado en conseguir las primeras reacciones de los entrenadores nacionales. El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo hoy que el aplazamiento de la Eurocopa a 2021 ha sido una decisión "acertada y sin alternativa" en vista de la crisis del coronavirus.

"Tenemos que proteger la salud y la vida de la gente. Eso también compete naturalmente al fútbol. Por eso aplazar la Eurocopa es una decisión completamente acertada y sin alternativa", dijo Löw.

Löw, seleccionador alemán Reuters

"Naturalmente que a nuestros internacionales les hubiera gustado jugar la Eurocopa en verano, algo por lo que habían luchado. Todo jugador vive para estos grandes torneos", agregó el seleccionador campeón del mundo de 2014.

Eurocopa con público en 2021

Low lamentó que el torneo no pueda jugarse este verano, aunque la crisis sanitaria no deja mayores alternativas. Algo que también se ha transmitido desde la UEFA, donde su presidente, Aleksander Ceferin, ha manifestado recientemente que el organismo no se podía permitir que no hubiera público en el torneo por el coronavirus.

Aleksander Ceferin. Foto: Twitter (@UEFA)

"El fútbol es una fuerza inspiradora y poderosa en la sociedad y la idea de celebrar un festival paneuropeo de fútbol en estadios vacíos, con zonas de aficionados desiertas mientras el continente se sienta en casa en el aislamiento, es una idea sin alegría que no podríamos aceptar para celebrar el 60º aniversario de la competición", espetó el mandatario.

