José Mourinho busca el aumento alabando al PSG

El contrato de José Mourinho afronta ya el tramo final de los tres años que firmó con el Manchester United. Comienzan los rumores y los dimes y diretes, y al técnico portugués parece no importarle entrar al trapo. De hecho, las últimas informaciones de la prensa inglesa apuntan a que The Special One estaría buscando un aumento de sueldo para continuar en el conjunto mancuniano.

Cuando Mourinho fichó por los red devils antes de la temporada 2016-2017 sus emolumentos aparecían en la prensa rondando los 15 millones de libras por temporada -unos 17 millones de euros-. Cifras que le sitúan como uno de los técnicos mejor pagados del mundo, aunque para el portugués su renovación con el conjunto inglés dependería en buena medida de un aumento que reconociera sus méritos desde su llegada al banquillo.

En su primera temporada al frente del Manchester United, Mourinho conquistó la EFL Cup y la Europa League después de dos temporadas en las que bajo el mando del holandés Louis Van Gaal el equipo no pudo mejorar el cuarto y el quinto puesto. Con Mourinho, el club ha vuelto a la Liga de Campeones y en la actualidad es el segundo clasificado de la Premier League a sólo dos puntos de sus vecinos del Manchester City y camina líder sólido de su grupo en la Champions League con seis puntos en dos partidos.

Para el portugués son todo buenas razones. Y no sólo los resultados, sino las sensaciones de Old Trafford, donde no se disfrutaba así del fútbol desde la retirada de Sir Alex Ferguson allá por 2013. Es más, la recuperación de Zlatan Ibrahimovic o los fichajes de Paul Pogba y Romelu Lukaku son motivos añadidos de satisfacción para el portugués.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente, Mourinho ya ha dejado caer una perla para los buenos entendedores: "Ahora mismo en París hay algo especial. Hay magia, calidad, juventud... es fantástico". El nombre del portugués ya sonó con fuerza para ocupar el banquillo del Parque de los Príncipes, aunque finalmente fue el español Unai Emery el elegido, el mismo técnico que ahora mismo, con Neymar, Cavani o Dani Alves en la plantilla, liderando la liga francesa y con un buen papel en la Liga de Campeones hasta el momento está bajo el ojo crítico de la afición y del mundo futbolístico al completo.