El Rayo mueve ficha: anuncia el regreso de la Franja y devolverá el dinero del exilio en Butarque antes de final de año

El Rayo Vallecano ha dado un paso al frente para intentar pacificar su entorno social.

A través de un escrito oficial publicado este viernes, la entidad ha garantizado que "lamenta profundamente el perjuicio" ocasionado a sus seguidores por el traslado forzoso a Butarque de Leganés durante tres jornadas, confirmando que reembolsará el importe correspondiente a esos encuentros.

La directiva madrileña señala directamente al "cierre total y absolutamente injustificado" del feudo de Vallecas como detonante de este destierro temporal que les hizo tener que recibir al Alavés, al Racing de Santander y al Espanyol lejos de casa.

Además de advertir que "se reserva las actuaciones que considere necesarias contra los culpables de dicha actuación", el club afirma que, "tras una profunda reflexión", "entiende el dolor" de la hinchada.

En relación a la compensación económica que reclamaban los seguidores, el comunicado detalla: "El Club ha decidido compensar a los abonados que, por causas total y absolutamente ajenas a ellos no hicieron uso de su abono, con la devolución de la parte proporcional correspondiente a dichos encuentros. Esta compensación se producirá antes del 31 de diciembre de 2026. En los próximos días comunicaremos de qué forma se llevará a cabo".

La institución defiende que esta medida nace desde la "comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes", definiéndola como "la respuesta a la situación absolutamente injusta que se ha producido hacia nuestro club".

Momento en el que se decide la suspensión del Rayo - Athletic. EFE

En paralelo, la cúpula vallecana ha querido sumar una noticia muy esperada en el ámbito estético y simbólico: la mítica franja volverá a tener el protagonismo absoluto en las equipaciones de la campaña 27/28.

El objetivo del club con estos movimientos es claro: "Estas dos actuaciones suponen un paso adelante por parte del Club con la firme intención de lograr una normalidad que permita al equipo competir en las mejores condiciones posibles con el apoyo incondicional de su afición".

La presión de la afición

Este giro en la postura oficial llega tras las recientes cumbres celebradas a lo largo de la semana entre representantes de la plantilla, trabajadores de la entidad, aficionados y miembros de la directiva que encabeza Raúl Martín Presa.

La meta de estos encuentros era sanar una fractura institucional enorme y evitar que se repitan episodios tan lamentables como los incidentes que obligaron a suspender el último duelo ante el Athletic Club por el lanzamiento reiterado de objetos.

El grueso de la afición consideraba indispensable una disculpa pública por parte del máximo mandatario, pidiéndole que asumiera responsabilidades por el trato de los últimos años y, en especial, por el 'exilio' iniciado el 28 de julio tras perder la concesión autonómica del estadio.

Al respecto, la Plataforma ADRV y la Federación de Peñas del Rayo emitieron también su propio texto: "Agradecemos enormemente el esfuerzo de la plantilla y de los trabajadores del club por seguir peleando en aras de alcanzar un acuerdo que beneficie al futuro del Rayo", anunciaron.

"Todos queremos llegar a un acuerdo pero exigimos a la directiva del Rayo Vallecano lo mínimo exigible después de todo lo sufrido durante estos años, y especialmente tras todo lo vivido desde el 28 de julio de este verano", añadieron.

Su petición principal se enfocaba en que desde el palco se diera el paso de "no es otra cosa que hacer autocrítica y emitir una disculpa sincera por el maltrato constante al que se ha visto sometida toda la afición".

A nivel económico y de gestión, las peñas exigían "también la devolución de la parte proporcional del abono de los partidos disputados en Butarque durante esta temporada antes de final de año, además de un compromiso de congelación del precio de los abonos para la próxima temporada".

Todo ello, esperaban que se cumpliera "sin ningún tipo de condicionante antes del partido" de este sábado 24 de octubre frente al Elche en Vallecas.