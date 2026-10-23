Ángel Torres responde a Bordalás: "Tiene la cara más dura que el cemento. Ahí tiene la puerta si no quiere seguir"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha estallado de forma contundente contra su entrenador, José Bordalás, elevando al máximo la tensión institucional en el club madrileño.

En declaraciones a la Cadena SER, el máximo mandatario azulón cargó contra el técnico alicantino tras ser acusado por este de haber faltado a su palabra: "Para decir que le he engañado, hay que tener la cara más dura que el cemento. Si está a disgusto, no entiendo qué hace todavía sentado en ese banquillo. Si se quiere ir, ahí tiene la puerta, la tiene abierta si no quiere seguir".

El dirigente, que acumula más de tres décadas al frente de la entidad, no ocultó su indignación por la actitud del preparador y quiso salir al paso para defender su gestión y la calidad del plantel.

🗣️ "Mi imagen queda deteriorada con partidos como el de hoy" 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐚𝐥𝐚́𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚 tras la abultada derrota (2-5) frente al Lugano en #UECL. #LaCasaDelFútbol https://t.co/HfU4nOX4uF — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 22, 2026

"Llevo 30 años en esto y no voy a tolerar que nadie me tache de mentiroso. Tenemos una de las mejores plantillas que hemos tenido en los últimos años y lo que tiene que hacer es respetar a los futbolistas de la misma manera que ellos le respetan a él", añadió Torres, dejando el futuro del banquillo en el aire.

Este duro choque frontal surge como consecuencia directa del incendio desatado apenas 24 horas antes en la sala de prensa del Coliseum. Tras caer derrotados por un doloroso 2-5 frente al Lugano en la Conference League, José Bordalás compareció ante los medios con un discurso sumamente crítico hacia la directiva.

Lejos de asumir responsabilidades sobre el césped, el preparador alicantino justificó el abultado tropiezo continental en la escasez de efectivos y en la imposibilidad de rotar. "Nos falta plantilla para competir en tres torneos. Cuando intentas dar descanso a futbolistas importantes, la diferencia de nivel se nota demasiado y el equipo se resiente", explicó.

Durante esa misma rueda de prensa, Bordalás cruzó la línea roja que terminó por colmar la paciencia de la presidencia al cargar duramente contra la planificación estival.

Ángel Torres posa con José Bordalás con una camiseta por sus 350 partidos al frente del Getafe. GETAFE CF

"Me siento engañado. Se me prometieron una serie de refuerzos y recambios de garantías que no han llegado. Así es imposible exigirme los mismos resultados que en etapas anteriores", afirmó taxativamente el técnico ante los periodistas, desplazando la culpa directamente hacia las oficinas del club.

La contundente respuesta de Ángel Torres deja al descubierto el mal momento por el que pasa la relación entre la directiva y el entrenador. Lo que empezó como un tropiezo europeo ha terminado en un cruce público de reproches entre el presidente y el técnico.

Ahora, con las posturas enfrentadas, queda por ver si ambas partes consiguen reconducir la situación en las próximas horas o si esta tensión acaba provocando la salida de Bordalás del banquillo getafense.