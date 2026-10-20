Mikel Oyarzabal, 29 años, sobre la vivienda: "Comprar una casa sin ayudas es muy difícil para los jóvenes"

El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los grandes desafíos sociales en España. El aumento de los precios, las exigencias económicas para adquirir un inmueble y las dificultades para emanciparse dibujan un escenario especialmente complejo para quienes buscan iniciar una vida independiente sin contar con un importante respaldo financiero.

Una realidad que cada vez más personas, incluidos rostros conocidos, han decidido denunciar públicamente. Uno de ellos es Mikel Oyarzabal, que habló sobre esta problemática en una entrevista con El Diario Vasco en 2024.

Sus palabras han vuelto a cobrar protagonismo por la manera en que expuso los obstáculos que encuentran muchos jóvenes a la hora de comprar una vivienda, especialmente cuando deben afrontar los gastos sin una pareja con la que compartirlos.

El delantero hizo hincapié en el incremento del coste de los inmuebles y en cómo disponer de dos salarios puede marcar la diferencia frente a la situación de quienes dependen de un único ingreso.

Durante su entrevista con El Diario Vasco, Mikel Oyarzabal puso de manifiesto las dificultades que supone encontrar una vivienda en la que establecerse de forma independiente.

El futbolista no solo se refirió a la situación de los jóvenes de hoy, sino también a la de las próximas generaciones, que tendrán que desenvolverse en un mercado inmobiliario cada vez más exigente.

"El problema hoy en día para los jóvenes y para los que vienen, para mí, es el tema de la vivienda, el poder vivir en una casa que tú te compres en unos años, sobre todo si estás tu solo", aseguró el delantero de la Real Sociedad.

Oyarzabal, durante el Mundial. Reuters

Con esta declaración, el jugador puso el foco en las barreras económicas que afrontan quienes quieren adquirir una propiedad sin compartir la carga financiera con otra persona.

Oyarzabal también destacó la diferencia que puede suponer contar con alguien con quien repartir los gastos de una vivienda. "Si encuentras una pareja o alguien con el que poder vivir, se reduce a la mitad", señaló.

De este modo, el delantero incidió en cómo la posibilidad de disponer de dos ingresos facilita afrontar una hipoteca y otros costes asociados a la compra de un inmueble, frente a quienes deben asumirlos con un solo sueldo.

La reflexión del futbolista apunta a una dificultad que no se resuelve únicamente con una mejor planificación económica o una mayor capacidad de ahorro. El precio de las viviendas representa un obstáculo para muchas personas que intentan reunir el dinero necesario para comprar.

Por eso, sus declaraciones han vuelto a generar interés al poner de relieve los problemas que encuentran quienes desean independizarse y necesitan ajustarse a sus posibilidades económicas.

La subida de los precios de la vivienda

El jugador de la Real Sociedad también abordó el encarecimiento del mercado inmobiliario y las dificultades añadidas para quienes no cuentan con ayuda económica.

A su juicio, acceder a una vivienda en propiedad resulta más complicado que hace unos años, sobre todo para quienes buscan comprar por primera vez.

"Es un problema por cómo está todo, por cómo están los precios. Es mucho más difícil que hace unos años y, si no tienes ayudas y si no tienes la suerte de encontrar algo que sea un chollo, es difícil", reconoció en la entrevista.

Con estas palabras, Oyarzabal resumió su preocupación por una situación en la que el coste de los inmuebles puede dificultar la compra incluso a personas que tienen trabajo y perciben ingresos.

Sus declaraciones vuelven a situar el foco en una problemática que ha ganado presencia en el debate público, tanto por las dificultades para encontrar una vivienda asequible como por los casos de personas que se enfrentan a la pérdida de su hogar.