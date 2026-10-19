Mourinho desmonta la indignación del Sevilla: "No entiendo la obsesión por algo que no se ha visto"

El Real Madrid-Sevilla terminó con un 4-1 y una controversia que desbordó el césped del Bernabéu.

El posible codazo de Arda Güler a Peque, con 0-0, concentró las protestas visitantes. Luis García Plaza reclamó una expulsión que habría cambiado el encuentro; José Mourinho respondió que no había encontrado imágenes para respaldarla.

La versión de Archivo VAR introduce un matiz: la sala revisó los ángulos disponibles durante dos minutos y veinte segundos, pero no encontró una toma que permitiera determinar claramente el punto de impacto ni la intensidad del golpe. Según esa información, no hubo pruebas concluyentes para recomendar la expulsión.

El portugués explicó sus intentos de comprobar la acción: "Nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado, no tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, a mis analistas, que tienen la cámara táctica, que se consigue ver cosas que no se ven en la transmisión de televisión, y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando, que han molestado a Luis [García Plaza]".

También dejó abierta una rectificación: "Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa del partido del campeonato, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto y que mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré, pero, de momento, nada".

Su réplica apuntó después al discurso rival: "A Luis [García Plaza] le entiendo, un entrenador que pierde de cuatro y le hacen cuatro o cinco preguntas de un caso que no es caso, para él es fantástico, porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa". Y añadió: "¿Alguno de vosotros ha visto? ¿Tiene una imagen que me haga ver? Por eso no entiendo la obsesión en cuatro preguntas de esa historia".

El Sevilla eleva la protesta

García Plaza había resumido su indignación así: "Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. Hay un partido once contra once que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. Hoy tuvimos que jugar en superioridad desde el minuto 25, once contra diez. Nos han privado de jugar ese partido. Es increíble".

El técnico fue más allá: "¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR 100% muy clara, estamos indignados". Diferenció, además, responsabilidades: "Hay que hablar con la persona del VAR más que con el árbitro. El árbitro puede que no la vea, no tiene ojos en la nuca".

Luis García Plaza, durante el Real Madrid - Sevilla. EFE

Kike Salas respaldó la reclamación: "Es una jugada clara que cambia el partido. Desde el primer momento se ve que Güler le da el codazo a Peque; me dice que lo busca y le tira el codazo". Su petición fue: "Solo queremos respeto y que piten lo que hay". Peque, por su parte, declaró: "Lo que se ha visto en las imágenes. Nada más que decir".

La protesta llegó a las redes oficiales. Durante el encuentro, el Sevilla escribió: "Claro codazo de Güler sobre Peque que se salda con amarilla para Huijsen y Félix".

De madrugada, en respuesta a un tuit de Movistar+ que comparaba el gol de Mbappé en el 2-0 con una obra de arte del Louvre, añadió: "Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos…".

La denuncia sevillista contrastó así con la postura de Mourinho: exigir imágenes concluyentes antes de dar por demostrada una agresión.