El mejor Madrid llega a tiempo para El Clásico: Mourinho encuentra la fórmula con Güler en el centro y Diomande

El Real Madrid se fue al parón mirando al Barcelona desde seis puntos de distancia y con un problema que ningún ruido arbitral podía ocultar: no gobernaba los partidos.

La pareja formada por Tchouaméni y Valverde aportaba recorrido, fuerza y protección, pero no el pase que ordena ni la pausa que permite instalarse en campo contrario. El equipo avanzaba a tirones, dependía demasiado de Mbappé y dejaba a Bellingham aislado entre una medular retrasada y los atacantes.

Tres semanas después, Mourinho parece haber encontrado una salida que no nació de una decisión repentina, sino de tres partidos en los que la necesidad fue señalando el camino hasta desembocar en el 4-1 al Sevilla.

La primera pista apareció frente al Villarreal. Mourinho sentó a Vinicius y entregó la banda izquierda a Diomande, una elección voluntaria antes de que la sanción del brasileño convirtiera esa alternativa en obligación.

El Madrid seguía espeso hasta que el técnico retiró a Alexander-Arnold, desplazó a Valverde al lateral y acercó a Güler a la base de la jugada. La maniobra abrió el campo y conectó perfiles complementarios: Arda pensó por dentro, el uruguayo aceleró desde fuera y Diomande atacó el espacio. La acción del 1-0 condensó el cambio: Valverde condujo y filtró el pase que el costamarfileño convirtió en su primer gol madridista.

Mourinho, sin embargo, no dio todavía el giro por definitivo. En Roma recuperó de inicio el doble pivote Tchouaméni-Valverde y dejó a Güler en el banquillo. El resultado fue un Madrid partido, sin suficiente elaboración y perdiendo 3-1 cuando el portugués recurrió a lo que había funcionado cuatro días antes.

Entraron Arda y Endrick, Valverde regresó al lateral y el equipo terminó con más talento que contención en el centro. Güler activó desde el córner los tres goles de una remontada completada en siete minutos; Endrick y Espí, dos secundarios hasta entonces, añadieron área y hambre a un ataque demasiado condicionado por las jerarquías.

Mourinho dando la mano a Arda Güler tras sustituirle contra el Sevilla. Reuters

El nuevo plan de Mourinho

La goleada al Sevilla fue distinta porque la solución dejó de ser un recurso de emergencia y pasó a ser el plan inicial. La baja de Vinicius obligaba a modificar el frente ofensivo, pero casi todo lo demás respondió a la voluntad del entrenador.

Mourinho mantuvo a Diomande en la izquierda, premió a Endrick con la titularidad en la derecha, eligió a Valverde como lateral pese a disponer de especialistas y colocó a Güler junto a Tchouaméni. Repitió, desde el minuto uno, la estructura con la que había corregido los encuentros ante Villarreal y Roma.

"He cambiado algunas cosas, con una cierta lógica; había señales en partes de partidos de que podía funcionar bien", explicó Mourinho después.

Algunas decisiones nacieron de circunstancias adversas -la sanción de Vinicius o la necesidad de remontar en Roma-, pero el entrenador tuvo que reconocer después lo que le mostró el campo. Contra el Sevilla ya no esperó al atasco para intervenir.

La clave está en Güler. Situarlo en el doble pivote no supone convertirlo en un mediocentro defensivo, sino ofrecerle más intervenciones y darle el partido de frente. Tchouaméni queda como sostén, los centrales encuentran una salida limpia y Bellingham puede vivir más cerca del área sin bajar continuamente a buscar el balón.

El turco aparece entre los centrales si la jugada lo exige, cambia la orientación, acelera cuando detecta una ventaja y llega desde atrás. Su gol abrió el partido, pero su influencia fue más importante que el disparo: dio continuidad a las posesiones y convirtió el dominio territorial en ocasiones.

Valverde, mejor de lateral

Ese ajuste también mejora a Valverde. En el medio debía alternar la cobertura con una responsabilidad creativa que no explota sus mejores virtudes; desde el lateral puede ver el campo de cara, irrumpir al espacio y sostener la presión tras pérdida.

Ante el Sevilla fue, en realidad, un lateral a su manera: menos encargado de fijar la posición que de dar profundidad y potencia por detrás de Endrick. Mourinho justificó la elección porque buscaba "un lateral con piernas y calidad" para acompañar al brasileño, y elevó la versatilidad de su capitán: "Si tiene que jugar de portero, guantes y puerta".

Las bandas completan la fórmula. Endrick aporta agresividad, remate y una amenaza constante hacia dentro; Diomande ofrece amplitud, cambio de ritmo y una energía que obliga al rival a retroceder. Con ambos estirando al Sevilla, Güler y Bellingham encontraron carriles interiores, mientras Mbappé recibió con más espacios y menos rivales por superar.

El francés firmó dos goles, pero por una vez el ataque no pareció depender exclusivamente de que inventara la ventaja. El 4-1 nació de una estructura que multiplicó a sus mejores futbolistas en lugar de amontonarlos.

Diomande, tras marcar el 4-1 ante el Sevilla, celebrando con Mbappé y Tchouaméni. Reuters

El salto de Diomande

Diomande personifica además el cambio de jerarquías desde el parón. Fue titular por delante de Vinicius ante el Villarreal, se mantuvo en Roma y enlazó su tercer inicio contra el Sevilla con otro gol. Mourinho rebajó la euforia sin frenar su ascenso: "Es joven, 'naif' y un producto no acabado".

Le reclama serenidad en el último gesto, levantar la cabeza y elegir mejor después de llegar a zona de peligro, pero lo comparó con el Vinicius de sus primeros años, cuando el desequilibrio todavía no iba acompañado de eficacia regular.

El reto consiste ahora en comprobar si esta estructura es una solución estable o una respuesta para contextos concretos. El regreso de Vinicius en Champions devolverá a Mourinho el debate de las jerarquías, y rivales con mayor capacidad para presionar pueden exigir más protección alrededor de Güler.

También queda por ver si Valverde aceptará el lateral como algo más que una misión puntual y cómo se repartirán los minutos Trent y Dumfries. El técnico ya avisó de que la meritocracia le parece difícil de cuantificar porque dispone de más de once futbolistas con argumentos para jugar.

Mourinho quiso aplazar cualquier lectura en clave azulgrana: "No he pensado en El Clásico ni un minuto". Antes espera el Leipzig y antes del miércoles por la noche no desviará el foco hacia el Camp Nou. Pero el calendario no puede borrar la evidencia.

El Madrid que salió del parón sufriendo para ganar al Villarreal, sobrevivió en Roma gracias al banquillo y goleó al Sevilla cuando convirtió aquellas correcciones en alineación.

Llega a la semana del Clásico con su mejor actuación del curso, más control y nuevas amenazas. La fórmula apareció por necesidad; el mérito de Mourinho fue tomar nota a tiempo.