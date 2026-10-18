"No es fútbol, son Tebas y Negreira": el Bernabéu alza la voz y estalla contra el presidente de LaLiga y los arbitrajes

Real Madrid

Sevilla

El Bernabéu ha estallado contra Javier Tebas tras lo acontecido el viernes, cuando el presidente de LaLiga comparó la actitud de Real Madrid TV con "los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

A través de una pancarta en la que se podía leer "No es fútbol, son Tebas y Negreira" -con las letras de los dos nombres propios escritas con un color azulgrana- el máximo dirigente de la patronal y el exvicepresidente de los árbitros estuvieron en el centro de la diana de una afición que está cansada.

"Tebas vete ya"; "Javier Tebas dimisión"; "Las manos de Tebas, fuera del Madrid" y "Laporta sigue pagando" fueron algunos de los cánticos que la parroquia blanca dirigió contra el presidente de LaLiga y también el del Barça.

La protesta no cesó durante los primeros seis minutos de partido. Los cánticos iban dirigidos todos ellos en la misma línea, también contra la RFEF: "Corrupción en la Federación".

La tensión ya se palpaba en la previa del encuentro ante el Sevilla. Real Madrid TV dedicó buena parte de su programa Hoy jugamos a cuestionar el papel del presidente de LaLiga en los organismos del fútbol español y a plantear interrogantes sobre su influencia en las decisiones federativas y en el ámbito arbitral.

El programa abrió su emisión con un mensaje cargado de ironía contra el dirigente. "A estas horas aún no ha dimitido Javier Tebas por la barbaridad del otro día", afirmó el presentador, en alusión a la actividad del presidente de LaLiga en redes sociales.

A continuación, insistió en sus críticas y cuestionó que continuara en el cargo: "Por otra parte, es lo que se esperaba, ¿no? Que el presidente de LaLiga y el vicepresidente de la Federación, después de las barbaridades del otro día, no ha dimitido aún".

El tono de la tertulia fue subiendo con la intervención del comentarista Miguel Ángel, que puso el foco en la acumulación de responsabilidades de Tebas y en su supuesto peso dentro de los organismos federativos.

"Lamentablemente es el máximo responsable del fútbol español. Tiene dos cargos: uno como presidente de LaLiga de fútbol, otro como vicepresidente... Aunque ya sabemos que quien realmente maneja la Federación, por los actos y por todo lo que sucede allí, es el propio Tebas, con lo cual es un auténtico peligro", aseguró durante el programa.

La comparación con Negreira

La crítica alcanzó su punto más contundente cuando la cadena vinculó la figura de Tebas con el colectivo arbitral y evocó el caso Negreira. Para ello, recuperó unas declaraciones anteriores de Mourinho y las trasladó al contexto actual del fútbol español.

"Decía hace unas ruedas de prensa Mourinho: '¿Negreira está o no está?'. Negreira no está. Está Tebas. Está Tebas en LaLiga, está Tebas en la Federación", señaló el canal.

A partir de esa comparación, el presentador planteó varias preguntas sobre la posible influencia del dirigente en las designaciones arbitrales y en el trato recibido por los principales clubes del campeonato.

Javier Tebas, en un acto. Europa Press

"Por tanto, como consecuencia, ¿tendrá que ver con las designaciones arbitrales? ¿Tendrá que ver con los arbitrajes para el Real Madrid o para el Fútbol Club Barcelona?", concluyó Real Madrid TV.

De este modo, la televisión madridista volvió a cargar contra Tebas en la antesala de un partido en el Santiago Bernabéu, cuestionando su papel dentro de las estructuras del fútbol español y poniendo bajo sospecha la independencia de las decisiones arbitrales.