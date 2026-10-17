Mourinho: "Si fuera Vinicius, no estaría aquí. Iría a un país en el que me respeten. Él se quedó por madridismo y amor al club"

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa al partido contra el Sevilla que se disputa este domingo 18 de octubre en el Bernabéu a partir de las 21:00 horas.

El técnico portugués salió al paso tras las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, comparando al Real Madrid con el régimen Nazi y apuntó que "existen límites" y que "el madridismo empieza a entender a lo que se enfrenta el Real Madrid".

También habló de Vinicius. El brasileño se perderá cuatro partidos por sanción y Mourinho se mostró muy orgulloso de la valentía de la decisión de Vinicius de quedarse en el Madrid por amor al club a pesar de estar en una competición donde no se le respeta.

Momento del equipo

"Cansados, pero mañana no estarán cansados. Hoy creo y por lo que he visto en el departamento médico están un poco cansados, pero mañana estaremos bien. Tenemos también muy buenas opciones en caso de que decidamos hacer cambios y dar frescura al equipo".

"El Sevilla es un gran equipo, fuera de casa siempre compite. Luis García está haciendo un gran trabajo. Será un partido muy difícil, pero queremos ganar".

Qué le pide a un centrocampista

"Que sean centrocampistas. Uno que solo defiende es un centrocampista limitado y uno que solo ataca es mejor que no juegue en el centro del campo. Es una posición muy difícil de jugar. Tienen que tener muchas cualidades, es muy difícil ser un buen centrocampista".

Opinión de Tebas

"No quiero hablar de esto, hay límites y límites. Solo tiene disculpas si es un caso clínico, sino no hay disculpas. No quiero entrar por ahí. El madridismo entiende a qué se enfrenta. Por el prestigio que tiene la liga en el extranjero, por ser los actuales campeones del Mundo, es mejor que intentemos quedarnos con ello aquí y que no salga fuera".

Posición de Güler

"Él trabaja. Me parece que vosotros os cuesta mucho dar mérito o crédito al trabajo. Parece que las cosas más negativas tienen propietario y las positivas son consecuencia de la suerte".

"Arda es un jugador con mucho talento, no es todavía y por suerte, un producto acabado. Es un jugador que tiene condiciones para poder jugar en diferentes posiciones. Estoy muy contento".

Vinicius

"Vinicius ha tenido un partido muy difícil. Para mí, el principal culpable del difícil partido de Vinicius fue Gasperinni porque atacó siempre por su banda. Fue muy difícil para mí como entrenador hacer cambios".

"En el segundo tiempo la Roma cambió y lo que me molestó la naturaleza del segundo gol cuando el partido estaba equilibrado, sin ningún problema para nosotros. No debió hacer lo que hizo, pero ya está, no pasa nada. Yo hice cinco cambios, no solo uno".

"El cambio es parte del fútbol. Vinicius tiene que trabajar más y sin prometer nada, porque no me gusta prometer, pero pienso que el miércoles jugará de titular. En cuanto a los cuatro partidos, estoy contento porque le iban a dar más. Pensaba que los gatos escondidos que le meterían uno o dos más".

Gestión del carácter de Vinicius

"Es un chico espectacular y es fácil tener una buena relación. Me paso minutos con él a solas todos los días. Le doy un valor tremendo porque siempre consigue vivir y sobrevivir con una sonrisa".

"Si estuviese en su lugar probablemente no estaría aquí. Habría forzado una salida a un país donde le respeten, pero por madridismo y por amor al club se quedó. Cree que las cosas pueden mejorar y continúa con esa sonrisa. No hay nada ni nadie que se la pueda quitar".

Endrick

"Yo creo que hay veces que nos cuesta dar mérito a quien hace cosas bien. Machacáis cuando las cosas se hacen mal. Es mérito del chico que reventó con todo. Los tres goles de córner y cómo se consiguen esos córners".

"Hay más de once que merecen jugar, hay 15-16. Lunin merece jugar y no estoy de broma. Un chico que trabaja como él trabaja cada día con el mejor portero del mundo y está positivo, pero no juega. Yo no puedo meter a los dos a jugar".

"Con los jugadores de campo es la misma historia. Estaremos todos de acuerdo a que los cinco jugadores que entraron y cambiaron el partido merecen jugar mañana, pero ¿los otro no? ¿Diomande no merece jugar? ¿Cucurella no merece jugar? ¿Valverde no merece jugar? ¿Mbappé no merece jugar? Significa que es una parte difícil del trabajo de un entrenador".

Mercado de invierno

"Mañana estará Militao convocado. Lo fácil es que no tengo que hacer convocatoria. Yo no pido fichajes, estoy contento. La gente está mejorando, sobre todo si tenemos tiempo y paz".

"Tengo que evolucionarlos, yo no tengo cara de pedir jugadores. Me gusta plantilla corta. Para entrar alguien, alguien tendría que salir. Si la dirección se plantea algo, lo evaluaremos, pero yo no tengo iniciativa de pedir jugadores. No quiero jugadores".