Hansi Flick, en el área técnica durante el partido ante el Getafe. Europa Press

El Barça de Flick, a examen: las claves de su pleno de victorias, el peso de sus goles y los límites de su proyección

Diez partidos, diez triunfos y 43 goles. El Barça ha convertido el comienzo de la temporada en una demostración de autoridad ofensiva. Los de Hansi Flick han encontrado en el gol su principal argumento y en la continuidad de sus resultados la mejor carta de presentación.

Después de diez encuentros, el conjunto azulgrana mantiene un pleno de victorias, acumula 43 tantos y ha recuperado una sensación de superioridad que trasciende la clasificación.

La goleada por 1-4 ante el Galatasaray confirmó que el parón internacional no había interrumpido la dinámica de un equipo que también había derrotado al Getafe por 3-0 en su regreso a LaLiga.

La primera clave del éxito reside en la continuidad del modelo. Flick apuesta por un equipo agresivo, con presión adelantada, una línea defensiva alta y vocación de atacar con rapidez cuando encuentra espacios.

El Barça, fiel a su estilo, mantiene la posesión, pero busca que el balón sirva para progresar y generar ocasiones, no únicamente para acumular pases.

Esa combinación explica buena parte de su capacidad para someter a los rivales. Cuando la presión funciona, el conjunto azulgrana recupera cerca del área contraria y reduce el recorrido necesario para llegar al gol.

Cuando consigue superar la primera línea defensiva, dispone de jugadores capaces de acelerar las jugadas y castigar los desajustes.

Los resultados de septiembre ilustran esa superioridad: el Barça venció al Valencia por 0-5, al Levante por 2-4, al Racing de Santander por 7-2 y al Sevilla por 1-3. Cuatro partidos, cuatro victorias y 19 goles.

Lamine Yamal, celebrando junto a Pedri y Éric García. EFE

El dato más llamativo es el volumen anotador. Con 43 goles en sus diez primeros encuentros oficiales, el conjunto azulgrana presenta una media de 4,3 tantos por partido.

Según los datos publicados por el propio club, es su mejor registro en los diez primeros compromisos de una temporada desde el curso 1926-1927, cuando marcó 47. Además, llega a este punto después de encadenar ocho partidos consecutivos con al menos tres goles.

El gol se reparte

La cifra adquiere más valor por la variedad de sus protagonistas. Raphinha ha encabezado la producción ofensiva durante este inicio con 14 goles, mientras Lamine, con 8, aporta desequilibrio, creatividad y capacidad para decidir partidos.

Fermín López también ha ganado protagonismo, y las contribuciones de futbolistas como Gabriel Jesus y Anthony Gordon evidencian que el peligro no depende exclusivamente de un único rematador.

Flick dispone de alternativas y puede repartir responsabilidades sin desactivar necesariamente el ataque.

En Europa, la tendencia se mantiene. El Barcelona ha marcado cinco goles al Feyenoord y cuatro al Galatasaray en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones. Son nueve tantos que refuerzan la impresión de que su capacidad ofensiva no se limita al campeonato doméstico.

El reverso de la ambición

El principal interrogante aparece cuando se examina lo que sucede detrás de los goles. La presión alta y la defensa adelantada son herramientas para dominar, pero también pueden dejar espacios a la espalda.

Si el rival supera la primera presión, el Barcelona puede verse obligado a defender muchos metros hacia su propia portería.

Los goles encajados ante el Sevilla, Racing, Levante y Rayo Vallecano muestran que el equipo no siempre controla los partidos desde la seguridad defensiva.

Joan García, en el calentamiento previo a un partido. Reuters

El 5-2 ante el Rayo y el 7-2 contra el Racing terminaron en goleadas favorables, pero también reflejaron encuentros en los que el rival encontró vías para marcar.

En los partidos más exigentes, conceder ocasiones puede resultar mucho más costoso que frente a rivales a los que termina imponiéndose por su pegada.

El pleno de diez victorias permite hablar de un comienzo excepcional, no garantizar una temporada perfecta. La acumulación de partidos, las lesiones, la adaptación a distintos planteamientos y la capacidad de los rivales para estudiar sus mecanismos pondrán a prueba la profundidad de la plantilla y la flexibilidad de Flick.

Un calendario más complicado

El próximo compromiso liguero ante el Betis y la posterior visita al Paris Saint-Germain ofrecen nuevos escenarios para medir la consistencia del equipo.

El calendario no determina por sí solo el valor de un proyecto, pero sí permite comprobar si sus virtudes resisten cuando el margen de error disminuye.

Por ahora, los números respaldan al Barcelona y el juego ofrece motivos para el optimismo. Flick ha construido un equipo reconocible, vertical y con múltiples vías para llegar al gol.

Su siguiente desafío consiste en transformar esa exuberancia ofensiva en regularidad competitiva durante toda la temporada.

El Barça ha demostrado que puede ganar y golear. La verdadera medida de su potencial llegará cuando tenga que hacerlo sin conceder tanto, gestionar los momentos difíciles y sostener su identidad frente a los mejores.

El arranque invita a la ilusión; la dimensión real del equipo, sin embargo, todavía está por escribirse.