PSG-Manchester City, el partido del dopaje financiero: dos clubes Estado bajo la lupa legal de los organismos europeos

Cuando el himno de la Champions League suene esta noche en el Etihad Stadium, el fútbol europeo asistirá a su enfrentamiento más definitorio. No es un derbi geográfico ni un clásico cimentado en la historia del siglo XX.

Es el pulso geopolítico definitivo del fútbol contemporáneo. Catar frente a Emiratos Árabes Unidos. El París Saint-Germain contra el Manchester City.

Dos entidades que, respaldadas por la riqueza soberana de sus respectivos Estados, dinamitaron el mercado de fichajes, reescribieron las reglas de la competitividad y forzaron las costuras del Fair Play Financiero hasta sus límites absolutos.

Sin embargo, el duelo de esta noche llega marcado por un cisma institucional sin precedentes. Aunque ambos comparten el mismo ADN económico y han cimentado su éxito mediante inyecciones masivas de capital externo y patrocinios bajo sospecha, sus realidades en los despachos han tomado caminos diametralmente opuestos.

El partido ya no solo enfrenta a dos plantillas construidas a golpe de talonario, sino a dos estrategias legales de supervivencia ante el sistema que rige el fútbol europeo.

El campeón hegemónico, a prueba

Resulta imposible aislar el ruido de los tribunales, pero el césped exige su propio protagonismo porque el contexto deportivo de ambos clubes ha mutado drásticamente. El "dopaje financiero" tenía un único fin: construir maquinarias perfectas. Y en la actualidad, ese trono le pertenece en exclusiva al PSG.

El equipo francés aterriza en Inglaterra no solo con la tranquilidad de haber cuadrado sus libros de cuentas ante la UEFA el pasado mayo, sino exhibiendo la corona absoluta del continente.

Los parisinos son los vigentes bicampeones de la Champions, habiendo encontrado por fin la cohesión estructural que tanto se les exigió durante la década de los parches millonarios. Son, hoy por hoy, el mejor equipo del mundo.

Enfrente, el Manchester City vive una realidad muy distinta, marcada por la transición y el orgullo herido. La etapa dorada de Pep Guardiola ya es historia, y el club se encuentra inmerso en la ardua tarea de recuperar sus años de gloria continental bajo la batuta de Enzo Maresca.

Lo sorprendente es que, pese al vacío dejado por el técnico catalán y el terremoto institucional, el equipo ha respondido con una rebeldía competitiva asombrosa.

La era post-Guardiola ha comenzado con un City intratable en lo doméstico, sumando un pleno de seis victorias en las seis primeras jornadas de la Premier y un arranque europeo sólido.

Los jugadores del Manchester City celebran un gol contra el Liverpool. REUTERS

Maresca busca demostrar esta noche que su incipiente proyecto puede mirar a los ojos al gigante parisino, aislando a sus jugadores del colapso judicial que amenaza desde los despachos.

Y es que la impecable respuesta del City en el campo contrasta frontalmente con su incendio legal. En septiembre de 2026, el club recibió el golpe más duro de su historia: una comisión independiente de la Premier League lo declaró culpable de 114 de los 115 cargos por graves irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018.

El fallo desnudó la ingeniería contable de la entidad mancuniana. Probó el uso sistemático de contratos simulados y redes de empresas para ocultar pérdidas, eludiendo la fiscalidad deportiva e inflando sus ingresos reales en más de 900 millones de libras.

El fantasma del TAS

Este veredicto de la liga inglesa ha destapado una herida que la UEFA creía cerrada. Hay que remontarse a febrero de 2020 para entender la magnitud de la crisis europea del City. En aquel momento, el organismo continental sancionó al club con dos años de expulsión de la Champions y 30 millones de euros de multa tras las filtraciones de Football Leaks.

Sin embargo, cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) salvó a la entidad, reduciendo la multa a 10 millones y levantando el veto.

El argumento del TAS no fue la inocencia absoluta, sino que gran parte de los delitos habían prescrito. La normativa de la UEFA establece un límite estricto de cinco años para juzgar estas infracciones.

Pero las reglas de la Premier League no tienen fecha de caducidad. De los 114 cargos ratificados recientemente, cinco corresponden específicamente a haber proporcionado información financiera falsa a la UEFA durante casi una década.

Al acceder a pruebas que el organismo europeo no pudo auditar en su momento, la condena británica deja a la UEFA a la espera de la resolución de la apelación del City -prevista para principios de 2027-. Con ese fallo, evaluará si reactiva un castigo que podría suponer el destierro definitivo del equipo de las competiciones continentales.

Mientras Mánchester arde en los tribunales, París respira, pero con cautela. El PSG logró esquivar una sanción millonaria a principios de año, adaptándose a las nuevas normativas de sostenibilidad financiera. Han perfeccionado su forma de operar dentro del sistema.

Sin embargo, su estatus de club Estado les condena a vivir bajo una lupa permanente. Las inyecciones de capital provenientes del Golfo Pérsico obligan a los auditores europeos a mantener una vigilancia exhaustiva sobre el valor de mercado de sus patrocinios.

El PSG sabe que, a diferencia de los clubes históricos, carece del beneficio de la duda patrimonial. Su absolución de hoy no garantiza la tranquilidad de mañana.

En el fondo, el enfrentamiento de esta noche en Mánchester es solo la cara visible del modelo. Mientras el City de Maresca pone a prueba el dominio europeo del PSG sobre el césped, la verdadera viabilidad de ambos proyectos se seguirá midiendo en las oficinas.

Gane quien gane en el Etihad, el escrutinio no cesará. El club parisino deberá seguir demostrando a los auditores la limpieza de sus cuentas, mientras el Manchester City se prepara para una resolución judicial que podría reescribir su futuro en la élite.