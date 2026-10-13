Gulacsi, en el calentamiento previo al partido contra el Real Madrid. Europa Press

Peter Gulacsi, portero del Villarreal, sufre un robo a mano armada en su casa cuando estaba con su familia

Peter Gulacsi será baja esta noche en el encuentro que enfrentará al Villarreal con el Nápoles en La Cerámica, después de sufrir un fuerte impacto emocional tras ser víctima de un robo a mano armada en su propio domicilio.

Según ha informado el club castellonense, los hechos se produjeron durante la pasada madrugada, cuando el futbolista se encontraba en casa junto a su familia. Afortunadamente, ninguno de sus familiares resultó herido.

Sin embargo, el impacto psicológico provocado por el asalto ha llevado al jugador a no encontrarse en condiciones de afrontar el compromiso de esta noche ante el conjunto italiano.

En unas pocas horas... partidazo en el Estadio de la Cerámica 🤌🏻 https://t.co/e4WUZuelOB — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 13, 2026

El portero húngaro, que llegó al Villarreal el pasado verano, vive junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. Una circunstancia que da una idea de la angustia y el impacto emocional que el asalto ha podido provocar en el entorno familiar del guardameta.

No es la primera vez que un futbolista del conjunto amarillo sufre un episodio de estas características. En temporadas anteriores, jugadores como Toko Ekambi y Zambo Anguissa también fueron víctimas de robos.

Una situación que tampoco ha sido ajena al Valencia, donde varios integrantes de la plantilla, como Garay, Gabriel Paulista y Kondogbia, denunciaron hechos similares en campañas precedentes.

De hecho, el caso se asemeja al vivido en febrero de 2024 por el entonces jugador del Villarreal Ettienne Capoué, quien fue víctima de un intento de robo en su domicilio de Bétera (Valencia) mientras se encontraba con su familia en el interior y estaba cenando en la planta baja de la vivienda.

Los hechos, que fueron confirmados a EFE por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se produjeron en la urbanización de Monasterios, en la localidad valenciana de Puçol, durante la madrugada de este martes.

El Villarreal también señaló que "las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y están realizando las diligencias oportunas".