Pedro Martín, analista arbitral, sobre la roja a Vinicius: "Según las normas es expulsión, pero me parece un absurdo"

El Real Madrid se enfrentó a un nuevo episodio lleno de tensión en su duelo liguero contra el Villarreal, marcado por una decisión arbitral que ha encendido todas las alarmas en el entorno blanco.

La expulsión de Vinicius Jr. se ha convertido en el gran foco de debate, generando una profunda indignación en el madridismo y volviendo a colocar al astro brasileño en el centro de la diana en una temporada que, hasta el momento, no termina de arrancar para él.

El atacante madridista no partió en el once inicial. Vinicius comenzó el encuentro como suplente. Su entrada al terreno de juego en la segunda mitad buscaba revolucionar un partido atascado, pero su participación se vio abruptamente interrumpida por una tarjeta roja directa que nadie en el banquillo merengue lograba comprender.

La jugada terminó con el colegiado mostrándole el camino a los vestuarios. Inmediatamente, la grada y las redes sociales se llenaron de críticas hacia el estamento arbitral. Para el madridismo, esta expulsión es un nuevo agravio injustificado hacia su estrella, argumentando que el rasero no es el mismo cuando el brasileño es quien recibe las faltas.

Sin embargo, el análisis técnico de la jugada deja una doble lectura. En Tiempo de Juego, el histórico programa deportivo de la Cadena COPE, el analista arbitral Pedro Martín arrojó luz sobre la aplicación del reglamento en esta controvertida acción, dejando dos frases que resumen a la perfección la dicotomía de la jugada.

Por un lado, el experto en arbitraje fue tajante respecto a la redacción del reglamento actual: "Según las normas que tienen los árbitros, es expulsión". No obstante, Martín no ocultó su desacuerdo personal con el espíritu de esa misma norma, añadiendo una contundente valoración futbolística: "A mí me parece un absurdo".

Esta dualidad entre la norma estricta y el sentido común futbolístico es lo que mantiene viva la llama de la polémica. Mientras tanto, Vinicius se enfrenta a una sanción que frena en seco su intento de coger ritmo en una campaña gris y que seguramente le hará ausentarse de El Clásico.