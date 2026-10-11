Borja Iglesias, sobre la vivienda en Madrid: "Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible"

El futbolista Borja Iglesias intervino en el debate sobre el acceso a la vivienda con una explicación sobre el piso que comparte en propiedad con su pareja, María Valero, en Madrid.

El delantero del Celta respondió a una acusación de especulación después de mostrar su apoyo a una mujer desahuciada. Sus palabras generaron críticas y lo llevaron a publicar una aclaración: al hablar de las dificultades para comprar, se refería a la situación de ella, no a sus ingresos como futbolista.

La discusión arrancó tras su posicionamiento sobre el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años obligada a abandonar su vivienda en la capital.

Iglesias expresó solidaridad con ella y defendió que el problema concernía al conjunto de la sociedad, incluidas las personas que disfrutan de una posición económica favorable.

"Me siento afortunado por la vida que tengo, pero esto es cosa de todos; luchemos juntos", escribió el jugador. Después, un usuario de X lo acusó de haber adquirido un inmueble en Madrid para especular. El delantero contestó detallando cómo se repartía la propiedad y para qué se utilizaba la vivienda.

"Tengo un piso en Madrid. Concretamente el 50% del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí", explicó Iglesias en su respuesta del pasado 24 de septiembre. Con esa precisión, negó el planteamiento del usuario y presentó el inmueble como la residencia de su pareja.

A continuación, conectó su participación en la compra con las dificultades para acceder a una vivienda: "Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media es más que imposible. De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos".

Borja Iglesias con la Copa del Mundo. Reuters

El mensaje provocó nuevas reacciones. Algunos usuarios interpretaron que Iglesias afirmaba que su sueldo de futbolista no le permitía comprar una vivienda completa. Sin embargo, esa no era la idea que pretendía transmitir, según explicó al día siguiente en otra publicación.

La aclaración de Iglesias

"Como está visto que no me expliqué (porque soy tonto y confío en la intención de querer entender): cuando hablaba de lo difícil que es comprarse un piso en Madrid cobrando por encima de la media, hablaba de María. Ella quería comprar el 100%, por eso yo tengo el otro 50%", señaló.

La puntualización sitúa el foco en María Valero: según el relato del jugador, ella quería adquirir la totalidad del inmueble, pero la operación terminó realizándose entre ambos.

No se trataba, por tanto, de una afirmación sobre las limitaciones de su salario deportivo, sino de una reflexión a partir de la experiencia de su pareja.