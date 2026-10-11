Los árbitros castigan al Madrid por su pose en el 'caso Negreira': Vinicius y otras polémicas con el CTA pidiendo pasar página

Cada vez que surge una nueva polémica arbitral al Real Madrid se le revuelven las entrañas pensando que el 'caso Negreira' sigue todavía sin resolverse.

Tras lo sucedido en el derbi madrileño donde la actuación del colegiado Ortiz Arias fue determinante, llegó la expulsión de Vinicius en el partido ante el Villarreal después del parón internacional.

Precisamente durante este tiempo de inactividad de La Liga, la UEFA había confirmado que recibió por parte del Real Madrid una gran documentación referente al 'caso Negreira'. Se reactivaba, de esta forma, el expediente abierto en verano de 2023 para investigar los pagos millonarios del FC Barcelona al exnúmero 2 de los árbitros españoles durante casi dos décadas.

🗣️ Mourinho: "Negreira ya no está, ¿no? ¿O todavía está? Si no está..." #ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ https://t.co/3CyIEsKvN8 — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

En España, sin embargo, todavía resuenan con fuerza las palabras de Fran Soto, el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, abogando abiertamente por "olvidar" el mayor escándalo que ha visto el fútbol español y pasar página.

"Estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros, solo hay que comprobar en el procedimiento judicial ningún árbitro está investigado. Este es un tema que nos genera bastante daño y cuanto antes termine mejor para todos. Tenemos que olvidarlo, dejarlo atrás", comentó.

Pese a que La Liga la han conformado durante todos los años en los que se investiga el 'caso Negreira' decenas de equipos, el único club que sigue especialmente activo para esclarecer todo lo sucedido es el Real Madrid. Y mientras tanto ya son varios los arbitrajes más que discutidos que ha recibido durante esta temporada.

El historial

En el Real Madrid entienden que siguen acumulando gotas en un vaso a punto de colmarse. Más allá de formalismos reglamentarios, escama la comparativa entre los dos ejemplos más recientes.

No comprenden cómo la acción de Kang-in Lee en el derbi madrileño sobre Fede Valverde no sea ni siquiera cartulina amarilla, y sin embargo Vinicius sea expulsado en la misma acción que termina en gol suyo ante el Villarreal.

Entienden que su posición tan frontal contra el 'caso Negreira' les está pasando factura, ya que el club blanco sigue luchando activamente para ayudar a las investigaciones mientras que desde el propio Comité Técnico de Árbitros abogan por hacer como si nada hubiera ocurrido.

José Mourinho escenificó este hartazgo en los dos últimos partidos. De hecho, ayer mismo ni siquiera salió a ofrecer rueda de prensa tras la victoria ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu que le propinó una sonora pitada a Díaz de Mera. Nadie de la entidad merengue habló.

Ya en el anterior choque, el propio técnico portugués fue mucho más claro en su comparecencia ante los medios tras el choque contra el Atlético de Madrid. Salió ante los periodistas fotos en mano con las dos acciones más discutidas del partido. La roja perdonada a Kang-in Lee y la posible expulsión del Cuti Romero tras su choque con Bellingham.

Aquellas no fueron los únicos pasajes controvertidos con las expulsiones. En el partido ante el Elche, los blancos reclamaron otras dos expulsiones que no se dieron. Una de ellas por un codazo de Osorio a Huijsen y otra por una entrada de Víctor Chust a Güler a la altura de la tibia.

🗣️ Mourinho: "Un árbitro, pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR, que tiene una gran historia... enhorabuena al comité de designación arbitral" #ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ https://t.co/KMvoqYC2nw — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Mourinho repasó en el Metropolitano estas polémicas que afectaron directamente a su equipo, pero fue más allá y no se mordió la lengua al recordar otras decisiones arbitrales discutidas que, a su juicio, habían beneficiado al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, los dos grandes rivales por el título de Liga.

Pasó facturas en algunos partidos ganados por el Barça. Hizo referencia a que "el penalti del Barcelona es para reír", acordándose de la pena máxima que le señalaron a los culés hace unas jornadas ante el Levante por una infracción de Mandi sobre Lamine Yamal.

Aquel partido terminó ganándolo el conjunto culé por 2-4, y el tanto de Lamine Yamal desde los once metros supuso en aquel momento el 0-3.

No es el único penalti, no obstante, que le han señalado a favor al conjunto catalán en lo que va de curso. En la goleada ante el Racing de Santander, el equipo de Hansi Flick vio cómo el árbitro le pitaba hasta tres penas máximas a favor.

"La no expulsión contra el Athletic con este señor que ha sido muy simpático...", dijo Mourinho. Hacía referencia a la cartulina roja que le perdonó precisamente el mismo Ortiz Arias a Espart, jugador del Barça, en una acción en el minuto 10 de partido.

También Mourinho tuvo recuerdo para el Atlético de Madrid, y no precisamente por las dos expulsiones no vistas en el derbi. "En este estadio, el gol anulado a Osasuna es para reír, y el penalti en San Sebastián es para reír", comentó el entrenador del Real Madrid.

Se refería al tanto de Arguibide para Osasuna que no valió por una dudosa falta de Torró en el salto previo. El Atlético terminó ganando por 4-0, pero entonces el partido estaba más ajustado.

Su segunda referencia va por el penalti que le señalaron a favor a los de Simeone en el duelo entre el Atleti y la Real Sociedad. Con empate sin goles, en el minuto 82 Martínez Munuera señaló pena máxima para los rojiblancos por una mano en el área. Grimaldo transformó el penalti y el Atlético terminó ganando por 0-3.