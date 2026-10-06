El combinado nacional supo reponerse a una mala primera mitad y un doblete del navarro sirvió para darle la vuelta al marcador (1-2).

Merino y Unai Simón obran la remontada en Croacia y meten a España en los cuartos de final de la Nations League

Está claro que esta selección está tocada por una varita. Los dioses del fútbol parecen haber encontrado a su equipo favorito y España sigue forjando su fama de escuadra indestructible. [Croacia 1 - 2 España: así vivimos el partido de la Nations League]

Ni siquiera la peor primera parte que se le recuerda al combinado de Luis de la Fuente en los últimos tiempos pudo terminar con una racha que alcanza ya la cifra de 43 partidos de invencibilidad. El seleccionador supo tocar las teclas adecuadas en el transcurso del encuentro para darle la vuelta a la situación.

Sobre el campo, dos claros 'culpables'. Uno, Unai Simón. El guardameta salvó goles cantados para mantener viva a España. El otro, Mikel Merino. Qué decir ya del oportunismo del navarro, que otra vez más volvió a cumplir y culminó la remontada casi en el último minuto de juego.

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España, irreconocible

Estaba avisada España de que este no era un partido cualquiera. Al menos no para el rival. Croacia llegaba como esa fiera herida que se enfrenta a una nueva batalla después de haber sufrido un gran revolcón.

Por eso era una auténtica incógnita comprobar la versión que podría ofrecer el conjunto balcánico. Podría salir dispuesto a comerse a todo lo que se pusiera por delante, o podría convertirse en un auténtico flan si además notaba el plebiscito de un estadio abarrotado.

De lo que había pocas dudas era de que Croacia saldría a morder con todo los primeros minutos. Un primer acercamiento de Lamine dio paso a un serio aviso de Perisic desde dentro del área. Buscaba la rosca al palo largo, pero Pubill se interpuso en su camino.

Lamine Yamal, dentro del área ante Perisic. REUTERS

España se fue desdibujando con el paso de los minutos, y eso le vino al dedillo a Croacia. Fue el escenario perfecto para una selección que venía falta de confianza, ver que podía estar a gusto ante la campeona del mundo.

Antes del primer cuarto de hora, la primera parada de Unai Simón. Perisic la puso desde la izquierda, Stanisic remató en el segundo palo de cabeza pero el guardameta repelió con buenos reflejos.

Poco después, Croacia materializó en hechos sus amenazas. Lo hizo a la contra. Kovacic lanzó la jugada, Matanovic remató para el paradón de Unai Simón y el rechace le cayó a Perisic en el lado contrario. El veterano, con un buen cabezazo, evitó el intento de estirada del guardameta español.

𝗦𝗼𝗿𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗖𝗿𝗼𝗮𝗰𝗶𝗮 🇭🇷 Buen inicio de los locales que encuentran su recompensa en este 1-0 de Perišić. 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/cykway3SnD https://t.co/lLxCxuAJE3 — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

Se encontró el equipo de Modric con el partido donde quería. Y además no se quedó ahí, sino que después del primero fue a por más aprovechando que España estaba más aturdida de lo normal.

Fue un milagro que no duplicaran los balcánicos su renta. España trató de sacar el balón desde atrás, Laporte erró en el control del balón en el área pequeña y después Matanovic no supo definir con todo a favor. Paradón de Unai Simón cuando Croacia cantaba gol.

Se había salvado la Selección, y aquello fue, de hecho, un punto de inflexión. Poco a poco el equipo de Luis de la Fuente se sacudió el despiste de encima y empezó a mostrar una versión cada vez más reconocible.

Entre Unai y Laporte se hacen un lío y esto ha podido ser el 2-0. España 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙨𝙪𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 en Split. 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/cykway3SnD https://t.co/6OZGlCHS8l — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

Recuperó el mando del partido y pudo empatar antes del descanso. Un centro de Oyarzabal no pudo ser rematado por Lamine en el segundo palo, y el propio Oyarzabal no acertó a definir de espuela un centro de Cucurella desde la banda izquierda.

Lo intentó España antes de que se consumiera esta primera mitad. Oyarzabal de cabeza y un mano a mano de Lamine al filo del silbido metieron el susto en el cuerpo a los croatas.

España se recupera

No tuvo absolutamente nada que ver la segunda mitad con la primera. El lavado de cara de la Selección tras el paso por los vestuarios fue evidente.

España volvió a ser España. Sometió a Croacia y la encerró en su campo. Posesión bien entendida, vertical y para generar peligro. Como suele ser el equipo de Luis de la Fuente.

Curiosamente fue a la contra como pudo empezar a encarrilar la remontada el combinado nacional, pero Pedri estuvo un poco lento en su último pase en una acción de tres contra dos.

Cucurella, ante Sucic. REUTERS

Olmo, que se sentía como en casa y que además fue ovacionado por el público por su vínculo con Croacia, mandó un balón muy desviado con un chut desde la frontal.

Parecía cuestión de tiempo que llegara el empate. Lo de Croacia empezaba a ser una resistencia agónica, y lo de España ya era un asedio muy serio.

Lamine se quedó mano a mano ante Livakovic, pero en su intento de regatear al guardameta del Barça se fue al suelo sin que hubiera penalti por ningún lado.

Luis de la Fuente da instrucciones a Yéremy Pino. REUTERS

Poco después, de nuevo Lamine. Buscó la conexión con Olmo en el segundo palo, pero Dani se lanzó en plancha y no pudo rematar porque el balón botó demasiado alto.

Lo estaba haciendo todo la Selección para lograr el empate, y acabó encontrando su merecido premio. Olmo cazó un rechace en la frontal, dejó el esférico para Merino y este, oportunista como siempre, definió con la zurda y con una calidad increíble dentro del área. Qué tranquilidad tiene siempre para definir.

Quedaba tiempo por delante. Tanto como media hora, y eso tal y como estaba el partido era un mundo. España quería más, pero a punto estuvo de pagar su gusto por el trato del balón desde posiciones tan retrasadas.

Un pase suicida de Zubimendi en el área le dejó el gol en bandeja a Perisic, pero el croata no acertó a embocar por segunda vez. Hubiera sido el auténtico héroe, pero esa cuota estaba reservada para Unai Simón.

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También para Mikel Merino. El navarro volvió a hacerlo. ¿Cuántas veces van ya? Precisamente fue Zubimendi el que le puso el balón en el área, Merino obró un control milagroso de espaldas y a la media vuelta, y terminó enchufándola en la escuadra. Quedaban dos minutos para el final.

No había más vida para Croacia, que poco antes también se había quedado en inferioridad numérica por la expulsión de Perisic por segunda cartulina amarilla.

España firmó el pleno de victorias en este parón y ya está en los cuartos de final de la Nations League. Tan sólo queda por decidir si como primera o segunda. Que no pare la fiesta.

Croacia 1 - 2 España

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric (Petar Sucic, min. 66), Kovacic (Pasalic, min. 87), Jakic, Vlasic (Baturina, min. 71); Matanovic (Beljo, min. 66) y Perisic.

España: Unai Simon; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri (Yeremy Pino, min. 87), Rodri (Zubimendi, min. 71), Olmo (Fermín, min. 71): Baena (Merino, min. 46), Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min. 78) y Oyarzabal.

Goles: 1-0, min. 17: Perisic. 1-1, min. 61: Merino. 1-2, min. 88: Merino.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Expulsó con doble amarilla a Pelisic (min. 22 y 79) y amonestó a Modric (min. 65) y a los españoles Rodri (min. 66) y Víctor Muñoz (min. 90+2).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Poljud de Split ante unos 34.000 espectadores