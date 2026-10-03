Vandalizan el palco del estadio de Vallecas: asientos destrozados y pintadas de "Presa, vete ya"
El Rayo Vallecano, que hoy regresaba a su campo con la disputa de un encuentro amistoso, culpa a la Comunidad de Madrid de estos hechos.
Más información: La Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio del Rayo Vallecano
El palco del estadio de Vallecas amaneció este sábado completamente destrozado. El campo de fútbol del Rayo Vallecano fue vandalizado y la zona noble de estas instalaciones terminaron con un lamentable aspecto.
Asientos destrozados y pintadas por todas las zonas del palco en las que se podía leer el habitual lema que una parte de la afición lleva tiempo utilizando en contra de su presidente: "Presa, vete ya".
El propio Rayo Vallecano fue quien denunció estos hechos a través de sus redes sociales. De paso, aprovechó para echar más leña al fuego en su particular guerra con la Comunidad de Madrid, que fue quien clausuró provisionalmente el estadio a principio de esta temporada por unos informes desfavorables que comprometían la seguridad.
Después de haber tenido que jugar todos sus partidos como local hasta el momento en esta temporada en el estadio de Butarque, en Leganés, el pasado 14 de septiembre la Comunidad levantó el cierre del estadio de Vallecas y permitió al equipo madrileño regresar a las instalaciones.
Hoy mismo el Rayo volvía a casa con la disputa del Trofeo de Vallecas, un evento amistoso. Sin embargo, en la previa del partido el estadio amaneció con estos desperfectos.
El club dirigido por Raúl Martín presa emitió un durísimo comunicado en el que señaló directamente al Consejero de Deporte de la Comunidad de Madrid, habló de una campaña de extorsión y acoso, y denunció que la Comunidad no había hecho ninguna obra en Vallecas. "Son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen connivencia con grupos ultras", dictó el comunicado.
Comunicado del Rayo Vallecano
¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?
Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio.
Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio.
Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana.
Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas.
Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras.
Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división.
PD: Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad.
Desde el Club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social.