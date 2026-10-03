Vandalizan el palco del estadio de Vallecas: asientos destrozados y pintadas de "Presa, vete ya"

El palco del estadio de Vallecas amaneció este sábado completamente destrozado. El campo de fútbol del Rayo Vallecano fue vandalizado y la zona noble de estas instalaciones terminaron con un lamentable aspecto.

Asientos destrozados y pintadas por todas las zonas del palco en las que se podía leer el habitual lema que una parte de la afición lleva tiempo utilizando en contra de su presidente: "Presa, vete ya".

El propio Rayo Vallecano fue quien denunció estos hechos a través de sus redes sociales. De paso, aprovechó para echar más leña al fuego en su particular guerra con la Comunidad de Madrid, que fue quien clausuró provisionalmente el estadio a principio de esta temporada por unos informes desfavorables que comprometían la seguridad.

Después de haber tenido que jugar todos sus partidos como local hasta el momento en esta temporada en el estadio de Butarque, en Leganés, el pasado 14 de septiembre la Comunidad levantó el cierre del estadio de Vallecas y permitió al equipo madrileño regresar a las instalaciones.

Hoy mismo el Rayo volvía a casa con la disputa del Trofeo de Vallecas, un evento amistoso. Sin embargo, en la previa del partido el estadio amaneció con estos desperfectos.

El palco de Vallecas, vandalizado. RAYO VALLECANO

El club dirigido por Raúl Martín presa emitió un durísimo comunicado en el que señaló directamente al Consejero de Deporte de la Comunidad de Madrid, habló de una campaña de extorsión y acoso, y denunció que la Comunidad no había hecho ninguna obra en Vallecas. "Son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen connivencia con grupos ultras", dictó el comunicado.