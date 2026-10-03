Roberto Gómez, periodista: "La imagen de Cristiano Ronaldo es magnífica, me parece un referente mundial"

La reciente marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal ha vuelto a colocar al delantero luso en el epicentro del debate futbolístico. El abandono de la dinámica del equipo nacional antes de tiempo ha generado sorpresa y críticas, reabriendo la eterna discusión sobre el rol que deben asumir las grandes leyendas en el ocaso de sus carreras.

Ante este revuelo, el periodista y habitual tertuliano de Radio Marca, Roberto Gómez, ha analizado la situación del exjugador del Real Madrid. Gómez, conocido por su contundencia en los análisis, se ha mostrado crítico con la actitud del capitán portugués, considerando que su comportamiento reciente no es el adecuado para un líder de su talla.

"Sobre todo lo que me decepciona mucho es que se haya tenido que marchar de una concentración y todas estas cosas. Eso no es bueno", afirmó el periodista, señalando directamente el perjuicio que este tipo de salidas abruptas genera en la convivencia y la estabilidad de cualquier vestuario. Pese a la decepción por este episodio concreto, Roberto Gómez quiso separar este incidente de la trayectoria general del jugador, ensalzando su tremendo legado.

"Para mí la imagen de Cristiano Ronaldo es magnífica a lo largo de la historia. A mí me parece un referente mundial importantísimo", recalcó, dejando claro que su crítica no busca desmerecer los inalcanzables logros de un deportista irrepetible. El verdadero foco del problema, según el comunicador, es la enorme dificultad para gestionar el adiós definitivo del fútbol internacional.

"Lo que sí me está sorprendiendo mucho es que hay entrenadores, o exseleccionadores, estrellas como Ronaldo, para mí uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que no saben poner el punto final con las selecciones", reflexionó Gómez.

Para el tertuliano, la grandeza de un futbolista también reside en saber cuándo dar un paso a un lado. Para terminar, el periodista contextualizó la situación recordando que no es un problema exclusivo del astro portugués ni de su entorno.

"Ha ocurrido aquí en España con muchos futbolistas. Ocurre históricamente el saber marcharse de la selección", sentenció. Una reflexión que invita a pensar sobre lo difícil que resulta para los grandes mitos del deporte abandonar definitivamente el escenario que los hizo inmortales.