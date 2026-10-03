Leo Messi, 39 años: "A mis hijos les pido siempre que estudien, porque yo me arrepiento de no haberlo hecho"

Leo Messi ha echado la vista atrás para hablar de algunos aspectos de su vida que, con el paso de los años, habría afrontado de otra manera. En una extensa conversación en el pódcast Miro de Atrás, el argentino reconoció que una de sus principales cuentas pendientes tiene que ver con su formación académica.

El exfutbolista del Barcelona considera que con los años ha comprendido mucho mejor el valor de una buena educación. Una enseñanza que ahora intenta trasladar a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, fruto de su relación con Antonela Roccuzzo.

"Me arrepiento de muchísimas cosas, se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar y estar preparados. El no haber aprendido inglés de chico… Tuve tiempo de hacerlo y no lo hice, me arrepiento un montón", explicó durante la entrevista.

Messi también reconoció que esa carencia le ha condicionado en algunas situaciones a lo largo de su vida, especialmente cuando ha coincidido con personas con las que le habría gustado mantener una conversación sin la barrera del idioma.

"He vivido situaciones de estar con personalidades increíbles para poder hablar y tener una charla y te sentís medio ignorante. Pensás: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’", confesó.

El consejo a sus hijos

La infancia que están viviendo sus hijos poco tiene que ver con la que tuvo el propio Messi en Rosario. Thiago, Mateo y Ciro han crecido en un entorno con muchas más posibilidades y han acompañado a sus padres durante diferentes etapas familiares en Barcelona, París y Miami.

El futbolista es consciente de esa diferencia y considera fundamental que sus hijos sepan aprovechar las oportunidades que tienen a su alcance. Por eso, una de sus principales recomendaciones es que no descuiden sus estudios, independientemente de cuál sea su futuro profesional.

"Siempre les pido que sean conscientes de sus posibilidades y que estudien, yo me arrepiento de no haberlo hecho", afirmó.

Leo Messi, durante el Mundial de fútbol 2026. Europa Press

Para Messi, el éxito deportivo no debería convertirse en una razón para dejar la formación en un segundo plano. Aunque el fútbol ha marcado por completo su vida y le ha permitido alcanzar una carrera extraordinaria, el argentino defiende que sus hijos deben contar con una preparación más allá del deporte.

"Siempre les pido que estudien, el fútbol te enseña valores pero no está por encima de la educación", señaló.

Su consejo está estrechamente relacionado con su propia historia. Siendo todavía un niño, Messi abandonó Rosario para trasladarse a Barcelona y continuar allí su desarrollo como futbolista. Aquella decisión supuso un cambio radical para él y para su familia y terminó dando paso a una trayectoria plagada de títulos y reconocimientos.

Una faceta más personal

La entrevista también permitió conocer a un Messi más dispuesto a hablar sobre su vida personal. El argentino reconoció que con el paso del tiempo ha ganado tranquilidad a la hora de expresarse y compartir experiencias, algo que no siempre le resultaba sencillo durante su etapa en Barcelona.

"Ahora hablo más de mí, estoy más relajado que cuando estaba en Barcelona, pero a veces me da miedo contar demasiado", reconoció entre risas.

A sus 39 años, Messi afronta una etapa en la que sus reflexiones van más allá de los éxitos conseguidos sobre el césped. Después de una carrera marcada por los grandes títulos y reconocimientos individuales, el argentino también pone el foco en aquello que le habría gustado hacer de otra manera.

La educación y la preparación de sus hijos ocupan ahora un lugar destacado en ese aprendizaje. Sus propios errores y las experiencias acumuladas durante décadas de carrera se han convertido en una fuente de consejos para Thiago, Mateo y Ciro.