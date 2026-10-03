El legado manchado de Pep Guardiola: del 'caso Negreira' a las trampas financieras del City que él siempre negó

Pep Guardiola rompió este miércoles su silencio sobre el mayor escándalo de la historia de la Premier con un mensaje en redes y una foto junto al presidente del City, Khaldoon Al Mubarak:

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestra afición única. Que quede claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".

El texto no contiene una sola palabra sobre el fallo. La víspera, la Premier League publicó la resolución: el City es culpable de todas las infracciones financieras graves que se le imputaban entre las temporadas 2009/10 y 2017/18 y de tres de los cuatro cargos por no colaborar con la investigación.

Según la comisión, el club firmó contratos de patrocinio ficticios, sufragados en realidad por la sociedad de sus propietarios de Abu Dabi, para engordar ingresos y rebajar gastos en más de 900 millones de libras -casi 1.050 millones de euros-, presentó cuentas falseadas y ocultó su verdadera situación a auditores y reguladores.

Los tres miembros del panel concluyeron además que varios testigos clave del club declararon en falso y que algunos lo hicieron a sabiendas.

El City lo niega todo, su consejero delegado, Ferran Soriano, habla de una conspiración de la liga y el club recurrió antes de que venciera el plazo, este viernes.

La sanción, que va desde una multa hasta una deducción de puntos que lo mande al descenso o la expulsión, se decidirá en una vista posterior y confidencial. El reglamento no prevé de forma expresa retirar títulos, pero la comisión puede imponer el castigo que estime oportuno.

Dos títulos dentro del caso

Guardiola llegó a Mánchester en 2016 y se marchó al acabar la temporada 2025/26 con 20 trofeos. Sus dos primeros cursos entran de lleno en el tramo sancionado: en 2016/17 no ganó nada y en 2017/18 conquistó la Premier con un récord de 100 puntos y la Copa de la Liga.

De los 360 millones de libras que el City declaró como patrocinio en sus temporadas campeonas de 2011/12, 2013/14 y 2017/18, solo 43 eran dinero real de los patrocinadores. El resto lo ponían los dueños.

El dinero también construyó su equipo. En esas dos temporadas el club gastó unos 528 millones de euros en fichajes como Stones, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Gündogan y Laporte, buena parte de la columna vertebral del triplete de 2023, que incluyó la única Champions del club.

Pep Guardiola con el trofeo de la Premier League. Reuters

Los títulos posteriores a 2018 quedan fuera del periodo de las infracciones financieras, pero la liga y los rivales ya discuten hasta dónde llega la contaminación.

Además, cuatro de sus seis Premier -2019, 2021, 2022 y 2023- llegaron mientras el club incumplía su deber de colaborar con los investigadores, entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Siete años de negación

La hemeroteca de Guardiola sobre el caso es larga y casi unánime. El 6 de noviembre de 2018, tras las primeras revelaciones de Football Leaks, fijó la línea que mantendría: "Por supuesto que confío en lo que ha hecho el club. Por supuesto que queremos cumplir las normas".

El 18 de mayo de 2019, tras cerrar el triplete nacional, se indignó cuando le preguntaron si había cobrado pagos paralelos: "¿Me estás acusando de recibir dinero?". En esa misma comparecencia añadió: "Escucho a mi presidente y a mi director ejecutivo, me dan los argumentos de por qué estamos investigados y confío en ellos. Me dicen que somos limpios y que cumplimos absolutamente las normas, y les creo".

Cuando la UEFA excluyó al City de Europa en febrero de 2020, insistió: "Confío al cien por cien en lo que ha hecho mi club". Y cuando el TAS levantó el castigo en julio de ese año -sin declararlo inocente: mantuvo una multa de 10 millones de euros por no colaborar y dio otras acusaciones por prescritas-, fue más allá: "Demuestra que todo lo que la gente dijo del club no era cierto".

La frase que hoy más le persigue es del 7 de mayo de 2022: "Cuando se les acusa de algo, les pregunto: 'Contadme eso'. Me lo explican y les creo. Les dije: 'Si me mentís, al día siguiente no estaré aquí. Me iré y dejaré de ser vuestro amigo'". En esa misma rueda de prensa se desmarcó de los hechos más antiguos: "Es una situación de 2012 o 2013, yo todavía estaba en Barcelona".

El 10 de febrero de 2023, cuatro días después de conocerse los cargos, fue tajante: "Estoy plenamente convencido de que seremos declarados inocentes". Preguntado por si le habían engañado, respondió: "No me mintieron. […] Les pregunté: '¿Qué ha pasado?'. 'Pep, no hicimos nada malo'. Lo demostramos. Es el mismo caso".

Aquel día prometió también acatar el veredicto: "Por si no somos inocentes, aceptaremos lo que decida el juez de la Premier League".

El 23 de mayo de 2023 pidió celeridad -"Esta tarde, mejor que mañana"- y defendió sus títulos: "Lo que ganamos, lo ganamos en el campo, y no tenemos ninguna duda". El 24 de noviembre de ese año, tras la sanción al Everton, se comprometió a volver a dar la cara: "Cuando haya resolución, estaré aquí, como portavoz de mi club".

Pep Guardiola, manteado por los jugadores y el cuerpo técnico del Manchester City. Reuters

En septiembre de 2024, con la vista a punto de empezar, volvió a la presunción de inocencia: "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad". Y el 22 de noviembre de 2024, recién renovado, remachó: "Creo lo que me dicen y sus razones".

Finalmente, el pasado mes de mayo, al anunciar su marcha, insistió: "Confío en ellos. Hablé con ellos y confío en cómo se comportan y en lo que hicieron. Lo que pasó, pasó". Cuando le preguntaron si volvería a comparecer tras el veredicto, respondió: "Si me encontráis, sí, pero será difícil".

Barça: 4 temporadas, 14 títulos

El otro frente sigue abierto. Entre 2001 y 2018, el Barça pagó más de siete millones de euros a sociedades de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y de su hijo.

Las cuatro temporadas de Guardiola en el primer equipo, de 2008/09 a 2011/12, están dentro de ese periodo. En ellas ganó 14 títulos: tres Ligas, dos Copas del Rey, dos Champions, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, incluido el sextete de 2009.

Los pagos se dispararon en esos años: según Hacienda, pasaron de 364.954 euros en 2009 a 777.607 en 2011. El propio Negreira declaró que, durante la primera década de pagos, hasta 2011, sus informes eran solo verbales.

Los informes escritos de su hijo empiezan a partir de la temporada 2012/13, ya sin Guardiola. El Barça defiende que pagaba por asesoramiento arbitral. La Fiscalía sostiene que buscaba decisiones arbitrales favorables.

La instrucción encara su recta final. El 1 de septiembre la jueza rechazó la prórroga de seis meses que pedía el Real Madrid, aunque quedan dos declaraciones para noviembre.

Laporta quedó fuera de la causa porque los hechos de su primer mandato (2003-2010) estarían prescritos; Sandro Rosell, presidente en los dos últimos años de Guardiola, y Josep Maria Bartomeu siguen investigados.

Si hay juicio, no se espera antes del otoño de 2027. La vía deportiva en España ha prescrito, pero la UEFA ha reactivado el expediente que mantenía suspendido desde julio de 2023 tras recibir la denuncia del Real Madrid; el club blanco le reclama que retire al Barça los títulos de 2001 a 2017.

Sobre este caso ha hablado veces contadas. El 18 de abril de 2023, en Múnich, lo esquivó: "Ahora no es el momento". El 29 de septiembre de aquel año, en la previa de un partido contra el Wolverhampton, trazó un paralelismo con su club inglés: "Es lo que nos pasó a nosotros cuando todos nos acusaban de haber hecho algo malo. Dejen que la justicia siga su proceso".

Añadió que, por lo que había oído, no había visto que el Barça pagara a un árbitro para obtener un beneficio, y remató: "Cuando ganamos fue porque fuimos mucho mejores que nuestros rivales". También afirmó: "De eso estoy convencido porque estuve allí".

Pasillo a Guardiola en su despedida del Barça. EFE

Un mes después, el 20 de octubre, tras la imputación de Laporta por cohecho -levantada después por prescripción-, se enfrentó a un periodista que le preguntó si había visto algo sospechoso en su etapa: "Cuando haya sentencia, daré mi opinión. Por ahora, el presidente Laporta y el resto de presidentes son inocentes. El Barcelona es inocente".

Y añadió: "Eres muy joven. No viste lo bien que jugaba ese equipo. Fue un escándalo la forma en que jugábamos. […] Te mandaré vídeos".

No ha vuelto a hablar del caso ni ha sido citado a declarar. Luis Enrique, técnico del filial en esos mismos años, y Ernesto Valverde sí testificaron en diciembre de 2025 y negaron haber recibido los informes.

Los mismos nombres

Un hilo une ambos escándalos, y el mensaje de este miércoles lo deja a la vista. El "Ferran" al que Guardiola dice respaldar es Ferran Soriano, consejero delegado del City desde 2012 y vicepresidente económico del Barça entre 2003 y 2008.

Al llegar la junta de Laporta en 2003, según directivos de aquella época, Soriano y Rosell convencieron al tesorero de que mantuviera los pagos a Negreira.

Txiki Begiristain, que siendo director técnico azulgrana dio a Guardiola su primer banquillo, fue después el director deportivo que diseñó con Soriano los fichajes del City en la etapa ahora sancionada.

Nada de lo publicado hasta ahora atribuye a Guardiola conocimiento de las operaciones. Pero en 2022 fijó él mismo la condición de su lealtad -marcharse si le mentían- y la comisión ha concluido que los testigos del club faltaron a la verdad.

Con el fallo ya sobre la mesa, Guardiola ha elegido seguir detrás de esos mismos dirigentes.