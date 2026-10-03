España muestra varias caras en su victoria ante la República Checa: superioridad, disfrute, relajación y el sufrimiento final

Lamine y Rodri encarrilaron el partido en la primera parte, pero los checos recortaron distancias en el 69'. Mikel Merino, en el minuto 89', apareció para sentenciar el encuentro.

Todo va sobre ruedas. España utiliza cada partido para demostrar al planeta fútbol que no hay ninguna selección mejor que ella. Los partidos transcurren y nadie es capaz de toserle. La última víctima ha sido República Checa, que estuvo a merced de su rival casi todo el partido [Narración y estadísticas del partido: España 3-1 República Checa].

Los nueve cambios que hizo Luis de la Fuente no cambiaron el sello de identidad de un equipo que ahora mismo fluye por obra y gracia de Lamine Yamal. El extremo, después de un Mundial discreto, ha recuperado su mejor versión: gol ante Inglaterra, doblete y asistencia ante Croacia, y gol marca de la casa ante el combinado que dirige el español Santi Denia.

Pero si a la exhibición del '19' se suma Rodri, doblegar a la selección española se antoja misión imposible. Lamine aguantó 45 minutos en el partido, mientras que el madrileño -autor del segundo gol- abandonó el terreno de juego en el minuto 77, con el 2-1 en el electrónico.

El concepto de una ley de la ventaja bien aplicada.



¡Mikel Merino sigue de dulce con España y sentencia este complicado choque contra Chequia en una acción que comenzó con una durísima entrada sobre Roberto!



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La racha de partidos invictos asciende ya a los 41 encuentros (32 victorias y 9 empates), aunque por encima de esta secuencia de resultados para Luis de la Fuente está la clasificación a los cuartos de final. Por el momento, tres partidos y tres victorias. Líder en solitario del grupo 3.

No obstante, esta victoria fue más sufrida de lo que cualquiera se podía imaginar. España se relajó en la segunda parte y la República Checa llegó a empatar el partido en el minuto 79, pero el gol de Don Naderi no subió al marcador por fuera de juego.

Al final, con los checos en inferioridad numérica tras la expulsión por doble amarilla de Krejci, Mikel Merino tuvo que acudir al rescate de un equipo que no sabe hacer otra cosa más que ganar.

Una superioridad manifiesta

Tan solo necesitó cinco minutos Lamine para abrir la lata en el Carlos Tartiere. Por primera vez desde su debut en 2023, el extremo ha marcado en tres partidos consecutivos. Lo hizo con un gol marca de la casa, con su zurdazo clásico al palo largo, imparable para la estirada de Kinsky.

Está imparable el extremo diestro y lo está demostrando en esta UEFA Nations League. El único jugador que ha sido titular en los tres partidos. Luis de la Fuente, que se echó las manos a la cabeza tras el gol, sabe de su importancia. Y es que al jugador le sale absolutamente todo bien.

Se gustó Lamine en Oviedo e hizo disfrutar a los aficionados asturianos presentes en las gradas. Es un jugador por el que se pagan entradas y ante los checos dio un recital.

🤯 𝙉𝙤 𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤.



Lamine Yamal y sus genialidades. Hoy, en el minuto 5.



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Insistió España en busca del segundo y este tardó en llegar más de la cuenta. Dani Olmo, en el 7', se resbalaba en el punto de penalti justo cuando iba a rematar; Baena y Pedri también se animaron a probar a Kinsky, pero el portero atrapaba fácil los balones.

No pecó de apremio la selección española, que jugó a las cuatro esquinas con Pedri y Rodri a los mandos. La República Checa no podía plantar cara ni resistir ante la vigente campeona del mundo.

A falta de once minutos para el desenlace de la primera parte, Rodri marcaba el gol de la tranquilidad. Se coló Pedri en el área checa, buscando un pase atrás para Roberto. Sin embargo, lo desvió la zaga rival, cayéndole el balón a un Rodri libre de marca, que no desaprovechó la ocasión y la mandó a guardar con un magnífico golpeo alto y ajustado.

💥Rodri empieza la jugada. Rodri acaba con un gol.



¡El mediocampista español demuestra que puede hacer de todo y pone el segundo en el marcador!



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Baena, Lamine y Roberto tuvieron el 3-0 antes del descanso, pero no consiguieron materializar las ocasiones. Un resultado engañoso, con el que se jugó en la segunda parte y pudo salir mal.

El segundo tiempo comenzó con Luis de la Fuente repartiendo los minutos entre sus jugadores y los cambios no le vinieron bien al equipo. El ritmo de partido bajó y los futbolistas españoles sufrieron una relajación que acabó en temor.

Del 3-0 al (casi) 2-2 y el 3-1

Las ocasiones empezaron a llegar a cuentagotas y todas ellas las protagonizó Roberto. El delantero del Espanyol se topó con Kinsky tras rematar en el primer palo un centro de Víctor Muñoz. En el 67', no llegó a rematar el centro de Yeremy Pino en una ocasión muy clara.

Del 3-0 y la sentencia al 2-1. Recortó distancias la República Checa llegando muy fácil al área rival, encontrando la incursión en el área de Slama, que se sacó un buen disparo cruzado y raso, batiendo la estirada de David Raya.

Slama mete el miedo en el cuerpo a España.



¡Recorta diferencias Chequia con este buen tanto!



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Perdió España el control del partido y su rival amenazó en varias ocasiones con el empate. David Raya estuvo a punto de regalar el 2-2 tras entregar un balón en largo a Lingr, pero por suerte el disparo del checo a puerta vacía salió muy blando, dándole tiempo al portero español para resarcirse de su fallo.

El nerviosismo se apoderó del portero del Arsenal, que volvió a quedar señalado tan solo unos minutos después. Falta lateral que remató Sadilek, se le escapó el balón al portero en su intento de atraparlo sobre la línea de gol, con Naderi empujándola al fondo de la portería. Sin embargo, pitaron falta sobre Le Normand.

No estaba cómoda España en el partido. Muchas pérdidas fáciles en campo propio, generando así llegadas de peligro de una República Checa que siguió creciéndose en busca del empate.

Se salva España.



El árbitro señaló falta sobre Le Normand en esta acción que terminó en gol. #NationsRTVE



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Sin embargo, la expulsión de Krejci por doble amarilla tras una infracción sobre Roberto Fernández fue la condena del combinado dirigido por Santi Denia.

En el 89, contraataque perfecto de España, con Roberto filtrando para la carrera de Víctor Muñoz, que no pudo sacar un buen disparo. Eso sí, en el rechace apareció un siempre atento Mikel Merino, que marcó a puerta vacía el 3-1.

Al final, con mucho más sufrimiento del esperado, la Selección se llevó una importante victoria con la que mantiene su pleno de victorias en la Nations League, lidera su grupo y amplía la racha de partidos sin perder hasta los 41 encuentros.

Ficha técnica del partido:

3 - España: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri (Zubimendi, min. 77), Pedri (Mikel Merino, min. 67), Olmo (Fermín, min. 67); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min. 46), Baena (Yeremy Pino, min. 46) y Roberto Fernández.



1 – República Checa: Kinsky; Sláma, Krejci, Chaloupek, Sacek; Kral (Sadílek, min. 73), Ambros (Naderi, min. 57), Macek (Cerv, min. 57), min. 57), Lingr; Radosta (Bucha, min. 73) y Hlozek.



Goles: 1-0, min. 6: Lamine Yamal. 2-0, min. 35: Rodri. 2-1, min. 69: Sláma. 3-1, min. 89: Mikel Merino.



Árbitro: Vassilis Fotias (Grecia). Expulsó por doble tarjeta amarilla a checo Krejci (min. 79 y 85). Amonestó al local Fermín (min. 90+3) y a los visitantes Sadílek (min. 82), al seleccionador checo, Santi Denia (min. 85), a Lingr (min. 89), Chaloupek (min. 90) y Kinsky (min. 90).



Incidencias: Partido de la tercera jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo ante 28.515 espectadores. Antes del saque inicial, los campeones del mundo en 2010 Santi Cazorla y Juan Mata entregaron la Copa del Mundo al capitán Rodri para que la ofreciera a los aficionados.