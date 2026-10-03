El creador de Football Leaks se mudará tras perder su condición de testigo protegido: "Se pone en peligro mi vida"

Rui Pinto, el creador de Football Leaks, tendrá que mudarse "a un lugar no revelado" después de perder la condición de testigo protegido en Portugal.

El que fuera el fundador de una plataforma que filtró los escándalos más sonados del fútbol y que pusieron patas arriba el deporte rey, confesó que teme por su vida y que, por lo tanto, se trasladará durante "un periodo de tiempo indefinido".

La comisión responsable del programa de protección de testigos de Portugal le informó de su decisión de poner fin a su participación en el programa y de retirarle su protección policial. Ahora, Rui Pinto se siente desprotegido y expuesto a posibles represalias.

"Lo que me expone a sabiendas a una situación que pone en peligro mi vida. Dadas las circunstancias, no me queda más remedio que trasladarme, en los próximos días, a un lugar no revelado por un período de tiempo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al grave riesgo de que se produzca un intento de asesinato contra mi persona", escribió en sus redes sociales.

Los abogados del creador de Football Leaks ya habían pedido a las autoridades portuguesas que reconsideraran esta decisión, ya que "muchos de los procesos judiciales derivados de sus revelaciones siguen aún en curso, como demuestra la decisión dictada hace apenas unos días por la comisión independiente de la Premier League en relación con el Manchester City".

Los mayores escándalos

Rui Pinto destapó los escándalos más sonados del fútbol en los últimos años. Football Leaks desveló parte del dopaje financiero de clubes como el PSG, filtró documentos que comprometieron a Infantino y a Platini al frente de la UEFA, y fue el primero en levantar las sospechas sobre los cargos que ahora están a punto de llevarse por delante al Manchester City.

La filtración masiva de documentos arrancó en 2015 y reveló contratos, transferencias y operaciones financieras de clubes, futbolistas y agentes del fútbol europeo y dio lugar a investigaciones en varios países.

Pinto fue condenado en Portugal en 2023 a cuatro años de prisión de pena suspendida por varios delitos relacionados con el acceso ilegal a correos y sistemas informáticos, además de un intento de extorsión.



En Francia también recibió en 2023 una condena de seis meses de prisión suspendida por acceder ilegalmente a correos electrónicos del PSG. Posteriormente, en 2026, fue absuelto en otro proceso relacionado con Football Leaks en el que se enfrentaba a 241 delitos.