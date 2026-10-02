El City apela la sentencia de la Premier por incumplir con el Fair Play Financiero: "El club es inocente y tenemos pruebas"

Tal y como se esperaba, el Manchester City ha decidido plantar cara a la Premier. El club mancuniano ha comunicado que ha recurrido la resolución de la Comisión independiente, que determinó que el club había falseado e inflado de manera artificial sus cuentas mediante contratos ficticios y unos ingresos que superaron los 1.100 millones de euros a lo largo de nueve años.

En la misma línea que ya marcó días atrás el CEO del club, Ferran Soriano, el Manchester City se refiere al veredicto definitivo de la Premier League como una "opinión". Del mismo modo, la entidad evita hablar de una Comisión independiente y la identifica como la "Comisión de la Premier League".

Una postura que coincide con las palabras del directivo español, quien aseguró que "todos esos falsos cargos vienen simple y centralmente de una acusación completamente falsa", sustentada, según el club mancuniano, en "una teoría de la conspiración de la Premier League".

A la estrategia de defensa de los abogados del Manchester City para tratar de desmontar las acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras se suma ahora el respaldo de uno de sus principales patrocinadores.

Etihad Airways ya expresó públicamente su malestar al asegurar que "en ningún momento la Premier League se puso en contacto con Etihad ni colaboró con ella en el proceso relacionado con el dictamen de la Comisión".

La aerolínea, además, ha dejado abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra la competición inglesa.

Presentado ya el "exhaustivo recurso" por parte del Manchester City, el siguiente paso será la designación de los tres integrantes que acompañarán al presidente del Panel Judicial independiente de la Premier League en la Junta de Apelación independiente que analizará el recurso del conjunto citizen.

Este órgano tendrá la potestad de aceptar o rechazar la apelación, además de introducir modificaciones en la resolución dictada por la Comisión que juzgó al club mancuniano.

Paralelamente, la propia Comisión llevará a cabo una nueva vista en la que deberá determinar las sanciones que correspondan al Manchester City por las infracciones que se consideren acreditadas.