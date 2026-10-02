La desintegración del imperio del City: el club inglés, culpable; el Girona, en Segunda; y Ferran Soriano, en la picota

El modelo hegemónico del fútbol moderno asiste a su propio ocaso. El City Football Group (CFG), la red de multipropiedad deportiva más extensa y ambiciosa jamás concebida, se enfrenta a una crisis sistémica que amenaza con desmantelar un imperio extendido por cuatro continentes.

Lo que durante más de una década se proyectó desde los despachos de Abu Dabi como un ecosistema corporativo invencible, revela hoy grietas estructurales insalvables. Esta desintegración no es el resultado de un único impacto, sino la violenta convergencia de desastres simultáneos.

La histórica sentencia que declara culpable al Manchester City por graves irregularidades financieras, el dramático descenso del Girona a la Segunda División y el agotamiento intrínseco de sus franquicias internacionales han destapado la cruda realidad del modelo multi-club.

Lejos de ser un escudo contra la inestabilidad, la arquitectura global del grupo ha demostrado ser un coloso de pies de barro, donde la gloria y la viabilidad dependían de un frágil equilibrio que finalmente ha cedido ante el peso de sus propias contradicciones corporativas.

El laberinto de Ferran Soriano

El corazón de este colapso institucional late en Inglaterra, donde una exhaustiva auditoría ha culminado con una resolución demoledora contra el Manchester City. Los cargos finalmente probados destapan años de ingeniería financiera continuada, inyección de capital encubierto mediante patrocinios inflados artificialmente y elusión sistemática de las normativas de control económico.

Las consecuencias de esta sentencia histórica asestan un golpe letal a la línea de flotación de la entidad matriz. El castigo trasciende la mera deducción de puntos o la inevitable mancha reputacional; impone un cerco punitivo que dinamita el valor de mercado del club insignia y compromete seriamente su capacidad operativa a corto y medio plazo.

El flujo de caja libre que emanaba del Etihad Stadium, motor indispensable para sostener el entramado internacional, se encuentra ahora bajo vigilancia extrema.

En el vértice de este laberinto institucional se encuentra Ferran Soriano. El director ejecutivo, aclamado durante años en los grandes foros económicos internacionales como el brillante ideólogo de la expansión global del grupo, se enfrenta a la crisis más profunda de su trayectoria profesional.

La presión sobre su figura es absoluta y llega desde múltiples frentes. Por un lado, los grandes inversores estatales emiratíes cuestionan abiertamente la viabilidad futura de un plan estratégico que ha culminado en un desastre patrimonial y de imagen incalculable para sus intereses.

Por otro, las autoridades deportivas y los reguladores británicos han puesto la lupa sobre su responsabilidad ejecutiva directa en la contabilidad del holding. En este sentido, y agravando drásticamente la inestabilidad en la cúpula de la organización, el directivo catalán se enfrenta a una posible inhabilitación para ejercer cargos en el ámbito futbolístico.

Esta sanción, aunque representa una derivada legal más dentro del macroproceso, supondría un golpe de gracia institucional. Descabezaría formalmente al grupo en su momento de máxima zozobra, neutralizando al único perfil que hasta la fecha había sido capaz de articular las complejas relaciones de la matriz con sus inversores globales.

La parálisis en Mánchester y el asedio judicial a su cúpula directiva han fulminado la credibilidad del City Football Group ante los mercados financieros, rompiendo irreparablemente la confianza de un ecosistema que dependía de la solidez de su sede central.

De Montilivi al modelo global

De forma paralela al descalabro en las islas británicas, el brazo europeo del proyecto ha sufrido un revés deportivo devastador que ilustra los peligros de esta estructura. El Girona FC, que hace apenas un suspiro celebraba clasificaciones históricas y se codeaba de tú a tú con la élite continental, ha consumado un dramático descenso a la Segunda División.

Tras tocar techo deportivo, el conjunto catalán ha chocado frontalmente con la implacable realidad institucional. Obligado en su momento a encajar en las estrictas normativas de la UEFA sobre multipropiedad para poder competir en los torneos europeos, el club asume ahora su nueva y cruda realidad en la categoría de plata del fútbol español, donde su límite salarial se ha desplomado de forma drástica.

El descenso de categoría demuestra, con una crudeza casi pedagógica, que los milagros deportivos sostenidos en los años de bonanza por las sinergias de un gran grupo corporativo -como las cesiones estratégicas y el uso del scouting internacional a bajo coste- son sumamente frágiles cuando la dinámica cambia.

En el momento en que el rendimiento sobre el césped decae y las reglas financieras locales imponen su rigor, los clubes satélite quedan completamente expuestos a sus propias limitaciones estructurales, asumiendo caídas al vacío que la lejana matriz ya no puede amortiguar.

No obstante, el desmoronamiento del City Football Group trasciende las fronteras europeas y expone una crisis de modelo mucho más profunda a escala global. El declive de las franquicias repartidas por América, Asia y Oceanía amenaza con agravarse de forma crítica tras el reciente veredicto condenatorio en Mánchester.

Proyectos como el New York City FC en Norteamérica, el Montevideo City Torque y el Bahía en Sudamérica, o el Melbourne City y el Yokohama F. Marinos en la región de Asia-Pacífico, evidencian ahora las costuras de una estrategia de expansión excesivamente dependiente del prestigio y el músculo de Inglaterra.

La histórica condena no ha arruinado a estos clubes satélite de la noche a la mañana, pero actúa como un detonante psicológico y comercial ineludible. Sin el halo de invencibilidad económica que proyectaba la matriz mancuniana, las directivas locales viven horas de auténtica incertidumbre ante el temor a una fuga inminente de patrocinadores regionales.

Las marcas comerciales, asustadas por el contagio del daño reputacional, observan con recelo sus vinculaciones institucionales. Esta parálisis deja a las filiales ante el riesgo inminente de tener que operar como entidades deficitarias y desconectadas de la red de seguridad del capital emiratí que antaño justificaba su propia existencia.

La desintegración del City Football Group rubrica el fin de una era en la gestión deportiva. Es la autopsia financiera a un sistema que apostó por la globalización extrema del fútbol, ignorando de forma sistemática que la identidad, el arraigo y la autosuficiencia local no pueden ser eternamente sustituidas por un organigrama corporativo diseñado a miles de kilómetros.

El imperio deportivo donde nunca se ponía el sol yace hoy fragmentado y bajo escrutinio, demostrando que, más allá de los despachos y los terrenos de juego, la quimera de la multipropiedad escondía un vacío insalvable.