David Sánchez, periodista: "Cristiano no está para trabajar, presionar y ayudar, solo para está llegar al maldito gol 1.000"

La situación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal volvió a centrar el debate en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño puso sobre la mesa la reciente decisión de Jorge Jesús en relación con el delantero portugués, una cuestión sobre la que David Sánchez ofreció su particular análisis y consideró la medida "lógico y normal".

El colaborador del programa comenzó poniendo en valor la dimensión histórica del futbolista portugués. "Cristiano ha sido, o es una leyenda del fútbol, y lo seguirá siendo", señaló David Sánchez.

Sin embargo, también quiso diferenciar entre la trayectoria del atacante y su situación actual, especialmente en lo que respecta a su rendimiento con la selección.

En este sentido, recordó lo ocurrido durante el Mundial y fue especialmente crítico con el impacto que tiene actualmente el delantero sobre el funcionamiento colectivo de Portugal: "en el Mundial se demostró que Portugal, con Cristiano, juega con diez".

Críticas a su rendimiento con Portugal

David Sánchez también respaldó la decisión tomada por Jorge Jesús desde el punto de vista táctico. A su juicio, el contexto del encuentro justificaba que el técnico adoptara esa determinación, incluso tratándose de una figura como Cristiano Ronaldo.

El tertuliano recordó que el partido "no estaba cerrado" y defendió que las decisiones deportivas deben estar por encima del nombre del jugador.

Una de las principales cuestiones planteadas durante el debate fue el papel que puede desempeñar actualmente Cristiano Ronaldo en el terreno de juego.

David Sánchez puso el foco en las limitaciones del portugués a la hora de participar en determinadas facetas del juego y explicó que "ya no está para trabajar, para presionar y para ayudar, está para rematar y para llegar al maldito gol 1000".

De esta manera, el tertuliano considera que la búsqueda del histórico millar de goles condiciona el papel que Cristiano puede asumir dentro del combinado nacional, al existir una diferencia entre sus objetivos individuales y las necesidades tácticas del equipo.

La valoración sobre el futuro del portugués con Portugal fue todavía más contundente al término del análisis. David Sánchez considera que el ciclo del delantero con la selección habría llegado a su final y, aunque introdujo cierta cautela antes de pronunciarse, terminó afirmando: "en la selección, para mí está acabado".

Sus palabras ponen así sobre la mesa el debate acerca del papel que debe desempeñar Cristiano Ronaldo en Portugal en la recta final de su carrera y sobre si su presencia sigue siendo compatible con las exigencias colectivas del equipo.