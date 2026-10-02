El Barça elige para su camiseta en el Clásico a un rapero que fue vetado en Reino Unido por sus letras homófobas y machistas

Tyler, the Creator, es el artista elegido por el FC Barcelona para protagonizar una de las acciones comerciales más destacadas del Clásico del próximo 25 de octubre frente al Real Madrid.

El rapero, productor y diseñador estadounidense tomará así el relevo de otros grandes nombres de la música que han colaborado con el club azulgrana en el marco de su acuerdo con Spotify.

La información, adelantada por RAC1, sitúa a Tyler como el artista escogido para la camiseta especial que el Barça lucirá con motivo del duelo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

En las últimas semanas se habían barajado distintas alternativas, pero el nombre del artista estadounidense habría ido ganando posiciones hasta convertirse en la opción principal.

Si la operación se confirma definitivamente, el frontal de la camiseta podría incorporar la palabra 'GOLF', en referencia a Golf Wang, la firma de moda fundada por Tyler, the Creator.

El noveno en la lista

La colaboración con Tyler, the Creator supondría un nuevo capítulo en la estrategia conjunta de Spotify y el FC Barcelona para convertir la camiseta del Clásico en un escaparate para grandes nombres de la música internacional.

La iniciativa comenzó en 2022 con Drake, cuya imagen apareció en la camiseta azulgrana coincidiendo con el enfrentamiento ante el Real Madrid. Posteriormente llegaron colaboraciones con Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo.

Tyler Gregory Okonma, conocido artísticamente como Tyler, the Creator, nació en 1991 y alcanzó notoriedad a finales de la década de 2000 como uno de los fundadores del colectivo de hip-hop Odd Future.

‼️ EXPLICAT a @rac1 🎙️ @RogerSaperas



🎶 Confirmat: Tyler, the Creator serà l'artista que lluirà a la samarreta del Barça en el Clàssic del 25 d'octubre



👕 Tal com va avançar Sport, era l'opció preferida del club#TuDiràs #frac1 pic.twitter.com/h7H8Zug81Q — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) October 1, 2026

Su carrera en solitario comenzó con trabajos como Bastard(2009) y Goblin (2011), discos que contribuyeron a construir su imagen de artista provocador y transgresor.

Sus primeras canciones generaron fuertes críticas por el empleo de lenguaje homófobo, referencias violentas y contenidos considerados misóginos por organizaciones y sectores defensores de los derechos civiles.

Una de las controversias más destacadas se produjo en Reino Unido, donde Tyler tuvo restricciones de entrada durante varios años. Las autoridades británicas justificaron en su momento estas medidas por el contenido de algunas de sus letras y por la preocupación respecto a los mensajes que podían transmitir sus actuaciones.

Aquella etapa contrasta con la evolución posterior de su carrera. Con Flower Boy, publicado en 2017, el artista mostró una faceta más introspectiva y abordó de forma más abierta cuestiones relacionadas con su identidad y su atracción hacia los hombres. El disco supuso también un importante cambio en la percepción pública de su música.

De las polémicas a los Grammy

La evolución artística de Tyler, the Creator ha ido acompañada de un creciente reconocimiento dentro de la industria musical. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios de los principales galardones de la música estadounidense y ha ganado tres premios Grammy.

La elección del rapero para el Clásico previsiblemente volverá a poner sobre la mesa algunas de las controversias que acompañaron sus primeros años de carrera. Sus letras de aquella época fueron objeto de críticas por su contenido homófobo, violento y machista.

El Barça no solo estaría asociando su camiseta más mediática con una estrella internacional de la música, sino también con una figura que ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de la provocación, la moda y la ruptura con las convenciones.

La operación, en cualquier caso, deberá quedar definitivamente confirmada por el FC Barcelona y Spotify. Si finalmente se materializa, Tyler, the Creator se convertirá en el noveno gran artista asociado a la camiseta azulgrana con motivo de un Clásico y su nombre quedará ligado a uno de los partidos de mayor repercusión.