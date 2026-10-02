El ascenso vertiginoso de Carlos Espí hasta llegar a la Selección: "Me ha cambiado la vida por completo de un verano a otro"

Es alucinante comprobar lo rápido que puede cambiar la vida de un joven futbolista incipiente. Y si no, que se lo pregunten a Carlos Espí, que acaba de ser llamado por Luis de la Fuente para suplir la baja de Ferran Torres.

El delantero de 21 años estaba hace poco más de un par de meses progresando y creciendo en el Levante, y de golpe y porrazo se ha visto como fichaje de última hora del Real Madrid, salvador recurrente del conjunto blanco, goleador de la Selección sub21 y convocado con la Absoluta.

Un auténtico terremoto difícil de asimilar para cualquiera en tan poco tiempo. Pero es la nueva realidad de Carlos Espí, el delantero español de moda que gracias a sus diferentes cualidades se ha convertido en uno de los bienes más preciados del fútbol nacional.

De profesión 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗥.



Carlos Espí, autor de cinco tantos ante San Marino, repasa sus inicios y reconoce que le ha cambiado la vida.



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Fichaje sorpresa por el Real Madrid

Nadie se esperaba el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid. El conjunto blanco lo hizo todo sin levantar las alfombras y en tiempo récord. Dio salida a Gonzalo rumbo a la Premier League y poco después anunció a su recambio.

No era un súper nombre, no era una gran estrella, pero se ha destapado como un perfil perfecto en este inicio de temporada.

Espí llegó y besó el santo en el Real Madrid. Después de llamar la atención en la pretemporada con buenas actuaciones y demostrando olfato de gol, en su debut oficial vestido de blanco se convirtió en un hombre clave.

Mourinho le dio entrada en los últimos 10 minutos en busca de un gol a la desesperada que rompiera el empate y Espí respondió. El delantero apareció en el minuto 90 para estrenar su cuenta goleadora y darle los tres puntos al Real Madrid.

La historia se repitió unas semanas después en Elche. Con el partido en un apretado 2-2 y los blancos al borde de un nuevo pinchazo, otra vez el ex del Levante se convirtió en la pieza fundamental. Entró en el 87' y al paso por el 91' apareció para definir el choque. Segunda vez que le regalaba la victoria a su equipo.

El balance numérico es escalofriante. Apenas 26 minutos disputados, dos goles y seis puntos dados al Real Madrid. Mourinho sabe que si sigue así tendrá que darle más minutos, quizás empezando por el regreso a La Liga con Kylian Mbappé todavía tocado.

Estreno con la sub21

Pese a su poca participación, el gran arranque de temporada y el potencial de Carlos Espí le llevaron a la Selección sub21 por primera vez. David Gordo le llamó en este parón internacional para los partidos de clasificación al próximo Europeo.

El delantero apenas disputó 16 minutos en la derrota ante Finlandia, pero el seleccionador le dio la titularidad en el último duelo ante San Marino.

En este partido España se dio un auténtico festín, pero especialmente a gusto se encontró el propio Carlos Espí. En el abrumador 0-13 el delantero del Real Madrid se destapó con cuatro goles en el que era apenas su segundo partido como internacional sub21.

De la Fuente confía en él

Todo esto le ha llevado a dar el último paso. Absolutamente inesperado, toda una locura para él. Como si fuera un guiño del destino, Ferran Torres tuvo que abandonar por molestias la concentración de la selección absoluta y Luis de la Fuente miró hacia abajo. Vio el nombre de Carlos Espí y decidió ascenderle directamente desde la sub21.

No le duelen prendas a De la Fuente por apostar por el joven talento. De hecho, ya venía siguiendo de cerca al ariete, así que su convocatoria no es ni mucho menos fruto de la casualidad.

Es el último paso en esta ascensión tan repentina y exagerada que está viviendo la carrera de Carlos Espí desde este pasado verano. "Me ha cambiado la vida por completo de un verano a otro", dijo a la RFEF el delantero. Y tanto.

Este sábado en el Carlos Tartiere tendrá la oportunidad de debutar con la Absoluta en el partido contra la República Checa y hacer realidad uno de los sueños de su vida. Espí quema etapas a pasos agigantados.