Wayne Rooney, 40 años: "Tuve una buena y larga carrera, ahora vivo de otra manera como padre"

Pocos jugadores han dejado una huella tan profunda en la historia del fútbol inglés como Wayne Rooney. El exdelantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra, consolidado hoy en su etapa en los banquillos, ha echado la vista atrás para reflexionar sobre su exitosa trayectoria.

En una íntima entrevista concedida a la cadena BBC, el ídolo de Croxteth habló de sus orígenes, su retirada y su nueva realidad, demostrando que su pasión por este deporte sigue completamente intacta.Para Rooney, el fútbol nunca fue una simple profesión, sino una necesidad vital forjada en los barrios de Liverpool.

Recordando sus primeros años, el astro británico explicó el origen de su indomable espíritu competitivo: "De niño, lo único que quería era jugar al fútbol, en el colegio, en casa, en la calle. La emoción del juego, el deseo de ganar, la adrenalina... Era una descarga de adrenalina tremenda".

Esa misma efervescencia fue la que, años más tarde, le llevaría a conquistar cinco títulos de la Premier League y una Liga de Campeones defendiendo la camiseta de los "diablos rojos".El apoyo incondicional de su familia fue el pilar central de su éxito.

Con mucha nostalgia, Rooney compartió una de las anécdotas más entrañables de su niñez, revelando cómo documentaba sus alegrías deportivas mucho antes de conocer la fama mundial: "Creo que tenía unos siete años. Marqué muchos goles y solía guardar los partidos en la nevera de casa. Mi madre lo hacía conmigo. Anotábamos el partido, el resultado y si yo había marcado. Lo hacíamos cada temporada. Cuando eres pequeño, se marcan muchos goles. Fue algo muy especial".

El tiempo, sin embargo, es inexorable. Aquel joven prodigio que asombró al mundo entero con un golazo espectacular vistiendo la camiseta del Everton a los dieciséis años, tuvo que colgar las botas tras dos décadas instalado en la élite mundial. El retiro suele suponer una fase muy compleja y vacía para los deportistas de alto nivel, pero el exdelantero ha sabido canalizar esa difícil transición apoyándose firmemente en su núcleo familiar.

Sobre esta evolución personal hacia una vida más tranquila, concluyó: "Luego tuve la suerte de llegar a ser profesional y tener una buena y larga carrera. Ahora vivo de otra manera como padre, con mis hijos involucrados en el fútbol. Es algo que siempre me acompañará".

Su inmenso legado trasciende las estadísticas y los trofeos; su relato final es el de un amor puro e incondicional por el balón que ahora late y vive a través de la mirada de su siguiente generación.