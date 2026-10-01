Van Nistelrooy, 50 años: "Mi madre me empujó a hacer muchas cosas, así que recibí clases de mecanografía"

Hablar de Ruud Van Nistelrooy es evocar la figura del delantero centro en su estado más puro. El legendario atacante neerlandés, que dejó una huella imborrable en clubes históricos como el PSV Eindhoven, el Manchester United y el Real Madrid, es unánimemente recordado como uno de los goleadores más letales del fútbol moderno.

Sin embargo, el camino hacia la grandeza del apodado 'Van Gol' no siempre estuvo enfocado de manera exclusiva en el deporte rey. Lejos del bullicio de los grandes estadios y la enorme presión mediática, el joven Ruud exploró múltiples disciplinas formativas antes de consagrarse definitivamente en el área rival.

En una reciente mirada retrospectiva hacia sus orígenes, el exjugador reveló cómo su entorno familiar fue determinante para explorar diversas aptitudes, cultivando así una disciplina de trabajo que le serviría enormemente en el futuro.

Con un tono muy anecdótico y sincero, el neerlandés confesó: "Sobre todo mi madre me empujó a hacer el mayor número posible de cosas. Así que recibí clases de mecanografía y puedo escribir a ciegas con diez dedos, estuve en danza -que no funcionó- y recibí clases de música.

La flauta está en algún lugar del armario, la dejé allí. Me dieron el espacio necesario para descubrir mi talento".Ese enorme talento, indudablemente, residía en sus botas. Una vez que el fútbol acaparó su absoluta atención, su ascenso fue meteórico.

En Inglaterra se convirtió en el gran ídolo de Old Trafford, destrozando récords bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. Posteriormente, su llegada al Santiago Bernabéu reafirmó su condición de estrella mundial, conquistando el trofeo Pichichi y ganándose el cariño incondicional de la afición madridista gracias a su asombroso olfato goleador.

Tras una dilatada carrera, marcada también por duras lesiones de rodilla que supo superar con absoluta estoicidad, Van Nistelrooy decidió poner el punto final a su etapa como futbolista profesional militando en el Málaga en 2012. Fue una retirada tremendamente emotiva; el adiós definitivo de un profesional intachable que exprimió su físico al máximo por su gran pasión.

Hoy en día, plenamente consolidado en su etapa de entrenador, Ruud intenta transmitir a las nuevas generaciones aquella libertad y resiliencia que él mismo experimentó. El niño que probó la danza y la flauta terminó orquestando las mejores sinfonías de gol de la historia.