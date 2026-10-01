La UEFA reactiva el expediente al FC Barcelona por el 'caso Negreira' tras la denuncia del Real Madrid

La UEFA quiere ir hasta el fondo con el 'caso Negreira'. El organismo que dirige Aleksander Ceferin reactivó el expediente informativo que abrió en marzo de 2023 al Fútbol Club Barcelona por los millonarios pagos a José María Enríquez Negreira, exnúmero 2 de los árbitros españoles, durante casi dos décadas.

El Real Madrid presentó este pasado verano ante los órganos disciplinarios de la UEFA un informe dotado de más de 500 páginas en las que se incluía toda la documentación referente a los desembolsos que realizó el club culé al vicepresidente de los árbitros. También información sobre las últimas tres décadas de arbitraje en España.

El club blanco puso en manos de la UEFA "la existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable", tal y como apuntó en su día.

Los pagos que están perfectamente documentados entre 2001 y 2018 alcanzaron los 8,4 millones de euros desde el FC Barcelona hacia el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Una práctica que además se extendió bajo el mandato de cuatro presidentes distintos.

La UEFA confirmó este jueves la recepción de esta amplia documentación que le envió el Real Madrid y aseguró que también están en manos de los Inspectores de Ética y Disciplina. El máximo organismo del fútbol europeo quiere desentrañar el fondo del 'caso Negreira' y entender por qué el FC Barcelona pagó directamente al exnúmero 2 de los árbitros españoles durante casi dos décadas.

Aleksander Ceferin ya se mostró escandalizado cuando saltó a la opinión publica este asunto y aseguró que para la UEFA, en el caso de que hubiera algún hecho punible, no había prescrito nada pese a que hubieran pasado muchos años desde que se inició la relación entre el Barça y Negreira.

Será la UEFA la que valorará en las próximas fechas, por lo tanto, si el FC Barcelona cometió alguna ilegalidad con estos pagos a José María Enríquez Negreira. De hecho, el ente tiene la capacidad, gracias a su artículo 4 del reglamento de la UEFA, de prohibir la participación de cualquier equipo en sus competiciones si considera que ha cometido alguna práctica prohibida para alterar el orden natural.

Este nuevo paso en el desarrollo del 'caso Negreira' llega en medio del ciclón que se ha montado en torno a las últimas novedades del caso que afecta al Manchester City por sus infracciones del Fair Play Financiero y que amenazan seriamente a la viabilidad del club inglés.

El Real Madrid pide celeridad

El Real Madrid emitió un comunicado en el que aseguró haber incorporado "abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral".

La entidad blanca consideró imprescindible que "la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados".

El Real Madrid colaborará con la UEFA activamente "ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo".