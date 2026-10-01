Manu Carreño, periodista: "Cristiano nunca encontró la manera de derrotar al ego y el ego le va a acabar derrotando"

Manu Carreño cree que la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal expone una dificultad que ha acompañado al delantero a lo largo de su carrera: aceptar una decisión que limita su protagonismo.

En El Larguero, el periodista contrapuso la extraordinaria trayectoria del capitán portugués con su reacción a las palabras del seleccionador Jorge Jesus, aunque evitó dar por hecho que esta salida suponga su retirada definitiva de la selección.

"Cristiano Ronaldo ha sido con Messi un superdotado en el fútbol. Sin embargo, no ha podido con un enemigo, su ego", afirmó Carreño. Recordó que el futbolista ha dedicado años a prepararse para competir al máximo nivel y a luchar por los grandes reconocimientos individuales.

A su juicio, esa exigencia le permitió superar a casi todos sus rivales sobre el césped, pero no le ha servido para afrontar el momento en que un entrenador deja de concederle el papel que espera.

El presentador destacó que Cristiano ha permanecido dos décadas entre los mejores y lo consideró un ejemplo de profesionalidad para los jóvenes. "Qué difícil va a ser ver a otro Cristiano Ronaldo", señaló antes de formular la idea central de su comentario: "Pero nunca encontró la táctica, la estrategia, la manera de derrotar al ego y al final el ego va a acabar derrotando a Cristiano Ronaldo".

Carreño vinculó su análisis a la rueda de prensa de Jesus. Citó una frase del seleccionador -"Ni Cristiano ni ningún jugador va a cambiar mis ideas. Nunca, nunca"- y explicó cómo cree que pudo recibirla el delantero.

"Yo creo que si yo soy Cristiano Ronaldo y oigo así a mi seleccionador, lo que me está diciendo es 'si lo quieres bien y si no ahí tienes la puerta'", sostuvo. Para el periodista, Jesus estaba dejando claro que no modificaría su criterio para retener a ningún futbolista.

Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

Según Carreño, Ronaldo escuchó aquella comparecencia y decidió abandonar la concentración. "Esto ha hecho que Cristiano Ronaldo, que estaba escuchando la rueda de prensa de Jorge Jesus opte por lo segundo: por irse a su casa. Pero literal. Ha abandonado la concentración de Portugal, ha cogido su avión privado y se ha pirado", relató.

Su valoración se centró así en la respuesta del jugador a la posición pública del técnico, más que en los posibles desacuerdos previos entre ambos.

El periodista dejó abierta, no obstante, la consecuencia más importante de lo ocurrido. "Y ahora la duda es si esto es un rebote, un cabreo que termina con Cristiano Ronaldo en esta concentración o si esto es el adiós de esta manera tan abrupta, tan fea de Cristiano de la selección portuguesa".

Carreño planteó las dos posibilidades sin presentar ninguna como confirmada: una salida limitada a esta convocatoria o el final de la carrera internacional del capitán.