Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. Reuters

La fuga de Cristiano Ronaldo a Madrid apunta a una retirada definitiva: le intentaron frenar antes de despegar en su avión

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de Portugal en Copenhague y voló de madrugada a Madrid, pese a un último intento de Jorge Jesus y Pedro Proença por convencerlo de que se quedara.

La marcha podría ser definitiva: O Jogo asegura que el capitán ha decidido no volver a jugar con la selección. Cristiano, sin embargo, solo ha confirmado públicamente su salida de la concentración y ha aplazado cualquier explicación sobre sus motivos.

El seleccionador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol fueron tras el delantero hasta el aeropuerto, según MARCA. Allí trataron de evitar que subiera al avión privado que había solicitado para regresar a España.

La gestión no cambió sus planes: Ronaldo despegó de Copenhague a las 23:35, después de que la aeronave aterrizara en la capital danesa alrededor de las 22:15, siempre en hora peninsular española. Su llegada a Madrid se produjo ya durante la madrugada del jueves.

La decisión había tomado forma horas antes, tras una rueda de prensa de Jorge Jesus en la víspera del partido contra Dinamarca. El técnico confirmó que Gonçalo Ramos volvería a ser titular y dejó clara su autoridad para decidir las alineaciones.

Cristiano, que se encontraba con el equipo en el estadio donde debía prepararse para entrenar, se marchó de las instalaciones, regresó al hotel a recoger sus pertenencias y pidió que su avión viajara desde Madrid para buscarlo.

O Jogo añade un detalle sobre esa salida: el capitán dejó el hotel antes de que sus compañeros regresaran del entrenamiento. Por tanto, no se despidió de ellos antes de abandonar la concentración.

Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

El episodio dejó a Portugal sin su capitán en la víspera del encuentro de la Nations League frente a Dinamarca y abrió una pregunta que va más allá de esta convocatoria: si volverá a vestir la camiseta nacional.

El propio Ronaldo comunicó su marcha en redes sociales después de hablar con Proença. "Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de una conversación con el presidente de la FPF, tomé la decisión de dejar la concentración de la selección nacional", escribió.

También anunció: "A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional". Terminó deseando suerte a Portugal y a sus compañeros.

Esas palabras no constituyen un anuncio explícito de retirada, pero O Jogo sostiene, con información propia, que la decisión ya está tomada y que Ronaldo no regresará a la selección. Si se confirma, su encuentro ante Gales en Alvalade habrá sido el último de su trayectoria internacional.

Las palabras de Jorge Jesus

En la rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, Jorge Jesus negó que existiera un conflicto con Cristiano y explicó que ambos habían acordado que no jugara ni ante Noruega ni ante Dinamarca.

Admitió que le hizo calentar contra los noruegos por si necesitaba recurrir a él, pero finalmente decidió no darle entrada.

También rechazó que el delantero se hubiera negado a entrenar y aseguró que participaría en la sesión de ese mismo día, algo que no ocurrió: Cristiano se marchó antes de saltar al césped con el grupo.

La tentativa de Jorge Jesus y Proença en el aeropuerto fue la última oportunidad de reconducir una ruptura que ya había quedado expuesta ante todos. No evitó el vuelo a Madrid ni despejó qué hará el futbolista a partir de ahora.

Por el momento, Portugal afronta su siguiente partido sin Ronaldo, mientras queda pendiente la explicación que él mismo ha prometido dar sobre una salida que podría cerrar más de dos décadas con la selección.