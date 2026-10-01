Edu Aguirre, periodista: "Jorge Jesus traicionó a Cristiano. Le pidió perdón, le dijo que lo haría públicamente y le mintió"

Edu Aguirre atribuye la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal a una promesa incumplida por Jorge Jesus.

El periodista, amigo personal del delantero, aseguró en El Chiringuito que el seleccionador le pidió disculpas en privado por hacerle calentar durante el partido ante Noruega sin darle entrada y se comprometió a reconocer públicamente su error.

Según su relato, la rueda de prensa posterior no cumplió esa expectativa y terminó por romper la relación entre ambos. "Es una traición. Traición, traición, traición", afirmó Aguirre.

Su versión sitúa el momento decisivo en una reunión celebrada el martes por la noche entre Cristiano, Jorge Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença.

"Jorge Jesus pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. Y no solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente, que va a decir públicamente que se ha equivocado", sostuvo el periodista.

Aguirre explicó que el delantero esperaba escuchar ese reconocimiento en la comparecencia del seleccionador previa al encuentro contra Dinamarca. En lugar de ello, consideró que Jesus defendió sus decisiones y agravó el malestar del capitán: "Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano explota. Cristiano explota por eso, porque se siente traicionado; no hay más, es así".

Jorge Jesus, por su parte, había negado en esa rueda de prensa que existiera un conflicto con el jugador. Explicó que Cristiano sabía que no jugaría ni ante Noruega ni ante Dinamarca y que lo mandó a calentar en el primer encuentro por si necesitaba utilizarlo.

Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

También aseguró que participaría en el entrenamiento de aquel día, pero el delantero se marchó antes de ejercitarse con el grupo.

Para Aguirre, conocer de antemano que no iba a ser titular no justificaba mantenerlo calentando durante media hora sin utilizarlo. "Una cosa es lo que han pactado (no vas a ser titular) y otra cosa es decirle: 'Sal a calentar 30 minutos'. Eso es horrible, horrible", señaló.

Añadió que él habría abandonado la concentración incluso antes y reprochó a Jorge Jesus que, a su juicio, quisiera reafirmar su autoridad ante la prensa a costa del futbolista.

El periodista defendió además que la posición de Cristiano dentro de la selección exige un trato distinto. Argumentó que, cuando Portugal queda eliminado de un gran torneo, buena parte de la atención y de las críticas recaen sobre su capitán.

"Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cuidar a tu estrella, cuidar a tu leyenda", dijo. También destacó el esfuerzo que, según él, supone para Ronaldo seguir compitiendo a los 41 años y afirmó que el delantero cree contar con el respaldo de los portugueses.

"Cristiano se ha cansado. Cristiano no es el muñeco del 'pim, pam'", resumió Aguirre.

Sus declaraciones llegan después de que Ronaldo abandonara Copenhague en su avión privado rumbo a Madrid, pese al intento de Jesus y Proença de convencerlo de que se quedara antes de despegar.

O Jogo sostiene que el futbolista ha decidido no volver a jugar con Portugal, aunque Cristiano no ha anunciado públicamente una retirada definitiva: ha prometido explicar más adelante las razones de su salida.