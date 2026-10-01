Cartel de Erling Haaland en el exterior del Etihad Stadium, la casa del Manchester City. Reuters

Los clubes de la Premier exigen que se castigue esta temporada al City y creen que el descenso a Championship no es suficiente

Varios clubes de la Premier League quieren que el Manchester City reciba una sanción antes de que termine esta temporada y consideran insuficiente un castigo que lo mantenga solo un año fuera de la máxima categoría.

Así lo trasladan fuentes de clubes citadas por The Guardian y figuras del fútbol consultadas por BBC Sport, después de que una comisión independiente declarara al City culpable de infringir las normas financieras de la competición. El club niega haber actuado de forma irregular y prepara una apelación.

La resolución conocida esta semana afecta a las cuentas del City entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. La comisión concluyó que el club infló sus ingresos en unos 900 millones de libras -casi 1.050 millones de euros- mediante acuerdos comerciales irregulares.

Para los equipos que reclaman una respuesta contundente, la duración de las infracciones y su efecto sobre los límites de gasto hacen que una deducción de puntos capaz de provocar un descenso por una sola temporada no refleje la gravedad del caso.

"El descenso a la Championship durante una temporada no sería suficiente", declaró a The Guardian una fuente de un club. "La comisión debe imponer una sanción proporcional a años de trampas continuadas y deliberadas, que además sirva como un fuerte elemento disuasorio para que no vuelva a ocurrir".

La comisión puede estudiar, entre otras medidas, una deducción de puntos, restricciones para fichar o la expulsión de la Premier League. Todavía no ha decidido qué castigo impondrá.

La urgencia es el otro punto en el que coinciden las fuentes consultadas por ambos medios. Varios dirigentes quieren evitar que la temporada concluya sin una resolución sobre las consecuencias deportivas para el City, especialmente si el equipo llega a disputar el título.

Los aledaños del Etihad Stadium en la previa de un partido de Champions League del Manchester City. Reuters

Un directivo que habló con BBC Sport bajo condición de anonimato defendió que "a todos nos beneficia que esto se resuelva lo antes posible", aunque añadió que el procedimiento debe hacerse correctamente. Otra fuente expresó su esperanza de que la apelación avance con rapidez y de que el asunto quede resuelto antes del final de la campaña.

12 semanas de audiencia

El City tiene previsto recurrir el fallo de culpabilidad. Las nuevas normas de la Premier establecen un máximo de 12 semanas para concluir la audiencia de apelación desde el plazo para presentarla -este viernes- y otros 30 días para comunicar la decisión.

Eso situaría el veredicto a finales de enero si esos plazos se aplican al caso. No está despejado, sin embargo, si el club podrá discutir su aplicación a unos cargos anteriores a la introducción de las reglas.

La audiencia sobre la sanción podría avanzar mientras se examina el recurso, pero el castigo no se publicaría antes de resolverlo.

Ni los clubes rivales ni sus directivos decidirán la pena. La junta de la Premier, al igual que el City, podrá defender ante la comisión independiente la sanción que considere adecuada; corresponderá a ese órgano fijarla.

El club también podría recurrir posteriormente el castigo. Por eso, la presión para cerrar el expediente esta temporada no garantiza que el procedimiento termine dentro de ese plazo.

A la dimensión deportiva se suma una posible batalla económica. Según The Guardian, Manchester United, Arsenal, Tottenham y Liverpool se reservaron el derecho a reclamar daños al City y han mantenido conversaciones informales tras conocerse la resolución.

El importe y la naturaleza de la sanción podrían influir en la decisión que adopte cada uno. Con el recurso aún pendiente, la Premier debe afrontar a la vez la exigencia de un castigo severo y la de una resolución que no prolongue la incertidumbre hasta la próxima temporada.