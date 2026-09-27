Matías Prats, periodista: "El City es culpable. La Premier actúa y aquí estamos a otras cosas. Lo de Negreira, ¿para cuando?"

El proceso judicial y deportivo que afronta el Manchester City por presuntas irregularidades financieras sigue generando un intenso debate en el panorama futbolístico internacional.

Las graves acusaciones a las que se enfrenta el club inglés han servido de espejo para que, desde España, se establezcan comparativas sobre cómo actúan las distintas instituciones ante posibles casos de corrupción o alteraciones de la competición.

El periodista Matías Prats abordó este asunto con contundencia en el arranque del programa El Desmarque, donde analizó la crítica situación del equipo británico y lanzó un mensaje directo al fútbol español en relación al 'caso Negreira'.

Durante su editorial inicial, Prats fue categórico a la hora de valorar las acciones de la entidad de Mánchester. "El Manchester City, culpable", arrancó el presentador, para añadir que el club es "culpable de hacer trampas, culpable de saltarse el Fair Play Financiero año tras año, y encima, negarse a colaborar con la justicia".

Para poner en perspectiva la magnitud del escándalo, el periodista subrayó el volumen de las infracciones, recordando que pesan sobre ellos "114 cargos", una cifra que evidencia que "no son ni dos ni tres".

En su análisis, Prats también apuntó a la responsabilidad del cuerpo técnico en esta etapa de éxitos bajo sospecha, señalando directamente a Pep Guardiola. "Guardiola ya no está, pero está en el ajo", afirmó.

En este sentido, consideró que el técnico catalán "seguramente miró hacia otro lado cuando había dopaje financiero en el City y él se aprovechaba de eso para traer a grandes jugadores y ganar títulos". Como consecuencia de estas presuntas prácticas, el presentador concluyó que "ahora esos títulos están manchados".

Respecto a las represalias a las que se expone el equipo inglés, el periodista dibujó un escenario drástico. Advirtió que la institución "lo puede perder todo: puede perder puntos, títulos y hasta la categoría".

Ante esta respuesta institucional, Prats quiso poner en valor la firmeza y la celeridad del campeonato británico, destacando que "la Premier no duda, la Premier actúa".

Esta última aseveración le sirvió como hilo conductor para trasladar el foco a la actualidad de las competiciones españolas.

Aprovechando el ejemplo de contundencia en Inglaterra, Prats criticó la lentitud institucional y judicial en España frente a escándalos de gran calado, refiriéndose de forma explícita a la investigación por los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"Aquí, sin embargo, estamos a otras cosas", lamentó, cerrando su intervención con una pregunta retórica antes de dar paso al debate: "¿Y lo de Negreira pa' cuándo?", sentenció.