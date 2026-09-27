Manuel Jabois, periodista, sobre las frases Lamine y el Balón de Oro: "Esto lo hacía Cristiano y decíamos que era un soberbio"

Las recientes declaraciones de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro han generado debate en los medios deportivos.

El jugador del FC Barcelona habló abiertamente de su nivel actual y sus opciones de ganar el galardón, lo que ha provocado distintas reacciones sobre cómo se percibe la ambición en los futbolistas.

El tema se trató en el programa El Larguero de la Cadena SER, donde varios periodistas analizaron las palabras del jugador y establecieron una comparación con el trato que recibía Cristiano Ronaldo.

Durante la tertulia, el periodista y escritor Manuel Jabois señaló la diferencia de criterio que, en su opinión, existe a la hora de valorar este tipo de declaraciones según quién las pronuncie.

Aunque dejó claro su reconocimiento al nivel de Lamine Yamal, recordó las críticas que recibía el exjugador del Real Madrid cuando expresaba una confianza similar: "A este chico lo acabo de defender y elogiar, me parece el mejor o uno de los tres mejores jugadores del mundo, pero estas frases las decía Cristiano y nos le echábamos encima".

En la misma línea, Jabois detalló cómo reaccionaba el entorno mediático ante la actitud del delantero portugués: "Se le tachaba de chulo, prepotente y soberbio. Esto hay que decirlo. Cristiano decía 'soy el mejor, marco más goles' y se le cuestionaba duramente".

Este apunte dio pie a la intervención del periodista Ramón Besa, quien aprovechó la mención para analizar el peso histórico de Cristiano en el Real Madrid y su carácter sobre el terreno de juego.

"Aprovechando lo que apunta Manuel, diría que en las crisis del Madrid hemos hablado mucho de cambios de entrenadores, de un Florentino a veces poco reconocible, y nos hemos olvidado de que el hilo conductor siempre fue Cristiano", apuntó.

Besa subrayó la mentalidad del luso y lo comparó con el contexto actual del equipo blanco tras el fichaje de Kylian Mbappé: "Quien más enlazaba con el espíritu del Madrid de Di Stéfano fue siempre Cristiano, no Mbappé, que será otra historia. Cristiano era el que mantenía la tensión competitiva en cualquier partido".

Para terminar, el periodista catalán valoró esa actitud incansable por encima de otras consideraciones o simpatías personales: "Nos puede caer mejor o peor, merecer elogios o críticas, pero esa tensión competitiva, el afán de un jugador que se vaciaba y que no se rendía nunca frente a un rival como Messi, fue Cristiano".