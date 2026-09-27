Erling Haaland, atrapado entre su contrato hasta 2034 y la mayor incertidumbre deportiva del Manchester City

Erling Haaland ha pasado de representar la estabilidad del Manchester City a convertirse en la gran incógnita de su futuro.

La información de que una comisión independiente ha considerado al club responsable de 114 de los 115 cargos formulados por la Premier League amenaza con alterar el proyecto al que el delantero vinculó prácticamente toda su carrera.

Todavía no existe una sanción anunciada, el fallo completo no se ha publicado y el City prepara su recurso, pero el abanico de castigos abarca desde una multa hasta la expulsión de la competición.

La incertidumbre ya ha alcanzado al noruego. Haaland debía comparecer este sábado ante los medios antes del partido de su selección contra Portugal, pero dejó de figurar entre los protagonistas elegidos para la rueda de prensa.

La decisión evitó que el delantero tuviera que responder de inmediato sobre un procedimiento que puede condicionar su carrera.

El escenario actual pone a prueba la apuesta que realizó en enero de 2025. Haaland renovó el contrato que terminaba en 2027 por otro de nueve años y medio, hasta el verano de 2034, cuando tendrá 34 años.

El acuerdo, considerado el más largo de la Premier, eliminó las cláusulas de rescisión que figuraban en el anterior y reforzó al máximo la posición negociadora del City.

Erling Haaland, concentrado con la selección de Noruega. Reuters

El atacante tomó aquella decisión cuando ya conocía la existencia del expediente. No pidió una vía de escape por si el club era sancionado y explicó que las acusaciones no habían condicionado su elección.

"Estoy convencido de que el club sabe lo que hace", afirmó entonces. Al anunciar su renovación fue todavía más contundente: "Ahora soy del City pase lo que pase".

Veinte meses después, aquellas palabras adquieren otro significado. Haaland no queda libre automáticamente porque el City reciba una deducción de puntos, descienda o sea expulsado de la Premier. Tampoco consta que tenga una cláusula específica que le permita marcharse en uno de esos supuestos.

Si quisiera salir, el club podría exigir una transferencia y fijar un precio acorde con la categoría del futbolista, su rendimiento y los casi ocho años de contrato que todavía le quedarían.

Pendiente del castigo

Una multa sería el escenario con menos consecuencias para su futuro. Por elevada que fuera, no impediría por sí misma que el City compitiera por la Premier y la Champions.

También serían asumibles desde el punto de vista deportivo una amonestación o la obligación de pagar los costes del procedimiento, aunque un golpe económico podría condicionar la planificación de una entidad que ya debe sostener uno de los contratos más importantes del fútbol.

Una restricción para inscribir o contratar jugadores elevaría la presión. Haaland podría seguir compitiendo, pero el City tendría menos margen para renovar una plantilla a su alrededor, cubrir bajas o sustituir a futbolistas importantes.

El problema no sería una pérdida inmediata de categoría, sino el deterioro progresivo de un proyecto que necesita mantenerse en la élite para justificar la continuidad de su principal estrella. La comisión también dispone de margen para combinar diferentes medidas.

La deducción de puntos constituiría el primer castigo capaz de modificar directamente sus objetivos.

Su efecto dependería de la cantidad y de la temporada en la que se aplicara: podría apartar al City de la lucha por el título, dejarlo fuera de las plazas europeas o provocar un descenso en la práctica si la resta fuera suficientemente elevada.

La retirada de títulos tendría un impacto enorme sobre la reputación del City, pero no afectaría de la misma manera al palmarés de Haaland. Los cargos financieros se concentran principalmente en el período comprendido entre 2009 y 2018, mientras que el delantero llegó procedente del Borussia Dortmund en 2022.

Las ligas de 2011/12, 2013/14 y 2017/18 son las que entrarían en una eventual revisión retroactiva; sus conquistas posteriores, incluidas las obtenidas por el noruego, no forman parte directa de esas temporadas investigadas.

El verdadero punto de ruptura sería una suspensión o la expulsión de la Premier. Las reglas permiten apartar a un club de la competición, pero esa decisión no implica necesariamente su ingreso automático en el Championship, porque la Premier y la English Football League son organizaciones distintas.

El Manchester City ha sido declarado culpable de cometer 114 irregularidades. Manchester City

A falta de conocer cómo se ejecutaría un castigo semejante, Haaland tendría que valorar si acepta una temporada fuera del máximo nivel inglés, sin la misma exposición deportiva y con dudas sobre la clasificación europea.

Incluso entonces, el City mantendría una posición contractual muy fuerte. La duración del acuerdo impide que el delantero pueda esperar a quedar libre y obliga a cualquier pretendiente a negociar.

Sin una cláusula conocida que establezca un precio, el coste del traspaso, unido a su salario, reduciría la operación a un grupo muy pequeño de clubes. La sanción podría debilitar la capacidad del City para retenerlo políticamente, pero no eliminaría sus derechos económicos.

¿Quién puede fichar a Haaland?

El Barcelona aparece como uno de los destinos más evidentes. El club azulgrana mantiene a Haaland entre sus opciones para reforzar la posición de delantero y estudiaría una posible ofensiva en 2027.

Su llegada le daría una figura mundial para encabezar el proyecto, aunque la operación exigiría encajar simultáneamente el traspaso, el salario y las reglas económicas de LaLiga. Además, la posición económica culé será inferior dentro de un año con el obligado regreso a Montjuïc mientras se ejecuta la parte final de las obras del Camp Nou.

El Real Madrid sería la alternativa de mayor impacto. El club blanco ya se interesó por Haaland antes de su traslado a Inglaterra y permanece atento a cualquier cambio en su situación.

Sin embargo, la presencia de Kylian Mbappé y la acumulación de talento ofensivo complicarían el encaje deportivo y convertirían el coste de la operación en un factor decisivo. La posibilidad existe, pero hoy está lejos de ser un movimiento avanzado.

El PSG tendría capacidad económica y podría ofrecerle un proyecto construido alrededor de su figura, además de presencia habitual en la Champions. El Bayern representaría una vuelta a la Bundesliga, donde el noruego ya demostró su capacidad goleadora, aunque también debería resolver su planificación en la delantera y asumir una inversión excepcional.

Ambos encajan como destinos potenciales por dimensión deportiva y financiera, no como negociaciones confirmadas.

Una salida a Arabia Saudí sería económicamente posible, pero menos lógica para un delantero de 26 años situado en la plenitud de su carrera y con aspiraciones de dominar el fútbol europeo.

Tampoco parece sencillo un traslado a otro equipo inglés: además de financiar una operación extraordinaria, el comprador tendría que convencer al City para reforzar a un rival directo.

Erling Haaland celebrando un gol con el Manchester City. Reuters

El futuro de Haaland no se decidirá únicamente por el nombre del castigo. También pesarán su duración, el efecto sobre la Champions, la capacidad del City para conservar a sus mejores jugadores y la confianza que mantenga en la dirección deportiva.

Una multa probablemente no rompería el vínculo; una temporada sin opciones reales de competir por los principales títulos cambiaría por completo la conversación.

Por ahora, Haaland sigue atado al City por uno de los contratos más protectores del fútbol. Esa fortaleza, diseñada para cerrar la puerta al Real Madrid, el Barcelona y cualquier otro pretendiente, puede convertirse en una jaula si la sanción destruye el proyecto deportivo que justificó la firma.

Antes de hablar de una salida habrá que conocer el castigo y resolver la apelación, pero el delantero ya ocupa el centro de una crisis que no provocó y que puede obligarlo a reconsiderar la mayor decisión de su carrera.