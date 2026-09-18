El periodista deportivo Matías Prats realizó llamamiento directo a la afición del Atlético de Madrid antes del derbi de este domingo frente al Real Madrid en el Metropolitano.

La intervención del comunicador tuvo lugar durante su participación en El Chiringuito. Con la mirada puesta en la enorme repercusión del duelo, Prats quiso poner el foco tanto en la actitud que debe mostrar la grada como en la exigencia que recae sobre los futbolistas llamados a marcar las diferencias.

Durante el debate televisivo, el periodista se mostró rotundo al abordar la postura que debería adoptar la hinchada hacia el delantero argentino Julián Álvarez.

Prats solicitó de manera explícita que los seguidores eviten silbar o abuchear al atacante a lo largo del encuentro, defendiendo que en citas de semejante relevancia resulta imprescindible rebajar la hostilidad y priorizar el espectáculo.

Para fundamentar su postura, el comunicador pronunció una afirmación tajante que resume su perspectiva sobre el acontecimiento: "Es el partido del año, hace falta una tregua". A través de estas palabras, enfatizó que la trascendencia del choque obliga a aparcar las animadversiones individuales para concentrarse plenamente en el juego.

No obstante, este llamamiento a la concordia en las gradas no estuvo exento de una posición exigente respecto al desempeño del futbolista sobre el césped. Como sintetiza la declaración del propio Matías Prats: "No quiero que piten a Julián en el derbi, pero le pido que marque goles. No lo hace en Liga desde marzo".

De este modo, la petición de calma y respeto entre la afición se vincula de manera ineludible con una presión directa sobre la efectividad del ariete, a quien se reclama reencontrarse con la portería contraria en un escenario de máxima responsabilidad.

El planteamiento del periodista establece así un doble foco para este apasionante choque futbolístico. Por un lado, invita a la hinchada a ofrecer un margen de confianza que evite enrarecer el ambiente del estadio desde los primeros compases del partido.

Por otro, traslada toda la exigencia al internacional argentino, cuya sequía goleadora en el campeonato nacional añade un componente adicional de atención sobre su rendimiento.

De esta forma, el derbi se perfila como una cita donde el equilibrio entre el comportamiento del público y el acierto ofensivo resultará determinante para el desenlace final del juego.