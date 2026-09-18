Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior a la lista para la Nations League. EFE

De la Fuente y el homenaje a los campeones en los estadios de España: "Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación tras ofrecer su primera convocatoria después de conquistar el Mundial en Estados Unidos hace apenas dos meses.

El técnico riojano, que afronta un nuevo ciclo con los partidos de la Nations League ante Inglaterra y Croacia, ddejó claro que el hambre de su equipo sigue intacto.

Durante la rueda de prensa, el seleccionador repasó la actualidad de la Selección, defendió el talento del fútbol nacional y mandó un claro mensaje sobre los escasos homenajes a sus flamantes campeones.

Vuelve el equipo de todo un país, vuelve la @SEFutbol.



Luis de la Fuente ofrece la lista de convocados para los próximos partidos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/e21FH1W5wj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

El momento más destacado llegó al ser preguntado por los reconocimientos que reciben sus jugadores en los estadios españoles. "Me da pena, porque es un reconocimiento que no pasa muchas veces", lamentó de forma contundente.

"Lo estarán celebrando mucho, porque les reconocen allá donde van. Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio", añadió el técnico nacional sobre esta cuestión.

A pesar del éxito reciente, descartó cualquier relajación. "Lo único que me preocupa es la salud de los futbolistas. Que podamos contar con ellos", confesó.

De hecho, desveló una reveladora anécdota: "Nada más terminar la final, en caliente, dos o tres minutos después vino un jugador que me dijo: '¿Qué nos queda por ganar?'. Pues el partido contra Inglaterra del 26 de septiembre".

Hambre de más

El seleccionador advirtió de que la maquinaria sigue. "Este equipo no para. No nos vale con el Mundial, hay que ser mejores. Con lo que hemos hecho no nos da para ganar el siguiente partido", explicó. "No tengo ninguna duda, ninguna preocupación. Sólo que estén disponibles y sanos", reiteró sobre el estado de la plantilla.

Sobre el reto de enlazar Eurocopa-Mundial-Eurocopa, avisó de la tremenda dificultad. "En la vida es muy difícil ganar y se pierde mucho más que se gana. Repetir éxitos en cuanto a consecución de títulos... Vamos a intentar estar en disposición de competir por ganar", aseguró.

De la Fuente, durante la rueda de prensa posterior a la convocatoria para la Nations League. EFE

Además, reconoció que "ahora somos el rival a batir", lo que supone para el grupo "una motivación añadida".

El riojano también apoyó que la final de la próxima cita intercontinental se quede en España: "Se debería jugar en España, por muchos motivos. Queda mucho y seguro que FIFA valorará lo bueno que ofrece España. Infraestructuras, estadios... Ahora mismo no tengo duda".

Los regresos

En cuanto a la lista, justificó la llamada a Roberto Fernández. "Tratamos de cubrir todos los escenarios y hemos hecho una lista muy equilibrada", apuntó.

"¿Cómo no va a haber continuidad con jugadores que lo han ganado todo? Pero eso no significa que no apostemos por aquellos que llaman a la puerta", argumentó sobre el ariete, destacando que "lo está haciendo muy bien, lleva seis goles y encaja perfectamente en esa otra versión de delantero que buscamos".

Sobre el portero Josep Martínez remarcó que "estuvo conmigo en la Sub-21, confiamos mucho en él, es campeón de Liga y Copa de Italia" y le considera "de máximas garantías".

También valoró el regreso de Dean Huijsen. "Le vemos muy bien, por eso apostamos por él. Rinde mejor el que no tiene altibajos. El futbolista debe entender que en la competencia mejora", explicó.

Dean Huijsen, durante un partido con la selección española. EFE

"Dean tiene que entender como otros, que tiene que trabajar siempre pensando en ser mejor", recordó, incidiendo en que "en el Mundial nuestros centrales fueron los mejores del mundo. Hay que empujar bien esa puerta".

Acordándose de un lesionado Fermín y del propio Huijsen, aprovechó para "reconocer el esfuerzo que hacen por querer estar en la Selección" dentro de un grupo que definió como "espectacular y en lo humano".

Con la ausencia voluntaria de Marcos Llorente, reconoció que en el lateral derecho están cubiertos: "Son Pedro Porro y Eric García. Sino hubiéramos mirado a la Sub-21: Fresneda, Espart... Hay muchos jugadores para cubrir las posiciones", tranquilizó.

De la Fuente reivindicó el talento español para el Balón de Oro y ensalzó la figura del entrenador español. "La formación. Somos pioneros desde hace mucho tiempo. Se ven los resultados desde hace años. Aunque ahora al ganar títulos se reconoce más. Es el germen que hace que los entrenadores destaquen", sentenció.