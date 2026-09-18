El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al presidente de honor del equipo, Pirri, y el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño. EUROPA PRESS

Florentino Pérez expresa su apoyo y solidaridad en su visita a Ceuta: "Esperemos que pronto recuperéis la normalidad"

Ceuta atraviesa "el trance más duro y más difícil en su historia reciente" en palabras de Juan Jesús Vivas y Florentino Pérez ha querido acompañar al presidente de la ciudad autónoma junto con José Martínez Sánchez 'Pirri' -presidente de honor del Real Madrid- y Emilio Butragueño.

Un acto institucional en el Ayuntamiento de Ceuta en el que el Real Madrid ha querido trasladar su respaldo a los ceutíes. La expedición del Real Madrid se ha mostrado muy cercana con la gente, lo están pasando realmente mal y su llegada ha calado.

El conductor del helicóptero que ha trasladado a Florentino desde Gibraltar hasta Ceuta ha manifestado que durante todo el trayecto, el presidente del Real Madrid "ha estado expresando internamente todo su amor y toda su solidaridad con Ceuta, una ciudad a la que él quiere muchísimo".

Florentino Pérez llega al Ayuntamiento de Ceuta. Gustavo Molina

"Es un honor y un orgullo acompañar a José Martínez Sánchez 'Pirri', uno de los grandes ilustres ceutíes que tiene España. Él representa los valores del madridismo en todo el mundo. Este acto de apoyo a nuestro presidente de honor lo llevamos preparando durante varias semanas, no por las últimas noticias. Además, quiero aprovechar para transmitir a Ceuta todo nuestro cariño y solidaridad en estos momentos tan difíciles", expresó Florentino Pérez.

El presidente de honor del club blanco ha tenido un papel muy significativo en este viaje. Nacido en Ceuta, mantiene una estrecha vinculación personal con la ciudad y ha querido hablar desde el corazón de lo que siente ante esta situación.

"A mis paisanos quiero decirles que estoy encantado de estar en mi tierra, pero estoy muy triste. Nací aquí y estoy muy orgulloso. Ceuta forma parte de mi vida, de mis recuerdos y raíces. Sufro mucho por lo que sufrís vosotros. Os doy mi cariño y mi apoyo. Espero que esto se solucione lo antes posible. Vive Ceuta y viva su gente", manifestó orgulloso de la fuerza de los ceutíes.

Florentino Pérez firma el libro de honor de Ceuta. EFE

Tanto Florentino como Pirri han firmado el libro de honor de la Ciudad Autónoma. Mientras lo hacía el exjugador ceutí del Real Madrid, Florentino Pérez ha conversado con varios consejeros del Gobierno de Ceuta.

Una de ellas, la responsable de Hacienda, Kissy Chandiramani, le ha agradecido el gesto al visitar la ciudad en plena crisis: "Le agradecemos mucho el apoyo". El presidente del Real Madrid ha puesto en valor a Juan Vivas, a quien ha calificado como "el presidente más ilustre que tiene España".

Juan Jesús Vivas fue el primero en tomar la palabra en el Ayuntamiento. El presidente de la ciudad autónoma señaló que se trataba de un día de "especial relevancia" por tres motivos.

En primer lugar, por la visita del Real Madrid a Ceuta; en segundo, porque era la primera vez que el club visitaba la ciudad "de manera institucional"; y, en tercer lugar, y "más importante", por el motivo de su visita, que, según destacó, "pasará a la historia".

Explicó que la presencia del Real Madrid había venido a significar "el apoyo, el aliento y la solidaridad de la institución para con Ceuta y los ceutíes" en "el momento más difícil" de la historia de la ciudad.

La expedición del Real Madrid, en el Ayuntamiento de Ceuta. EFE

Vivas afirmó que Ceuta se encontraba "en una encrucijada" y que atravesaba "una crisis existencial". En este contexto, destacó que el Real Madrid estaba en la ciudad para decirles a los ceutíes que "está con Ceuta" y defendió que "la causa de Ceuta es la del Real Madrid".

Según señaló, se trataba de una causa que pertenecía a "la inmensa mayoría de los españoles" y también a "los madridistas". En este sentido, subrayó que se trataba de "la causa de Ceuta no se vende, no se rinde y Ceuta es España".

El presidente recalcó que era una reivindicación que "no tiene colores políticos" y que lo que se defendía era "nuestra unidad territorial y soberanía de toda España". Además, consideró que se trataba de "defender la piedra angular de nuestra Constitución" y añadió que esa era la causa que defendían "con el apoyo de todos los españoles".

Asimismo, sostuvo que era "una causa legítima y justa" porque los ceutíes únicamente pedían "vivir con tranquilidad" y "volver a la normalidad". En este punto, recordó el mensaje que había escrito el presidente del Real Madrid en el Libro de Honor de la ciudad: "volver a la normalidad".

También tuvo palabras para Pirri, al que definió como "uno de los ceutíes que están en la historia de Ceuta" y como "un ilustre de la ciudad autónoma". Destacó que Pirri "no ha perdido nunca de vista que él es de Ceuta" y que "ha tenido muy presentes sus raíces".

Por último, aprovechó la presencia del Real Madrid en Ceuta para acordarse de "los ceutíes que han vestido la camiseta blanca, con una mención especial a Rafael Lesmes".

Juan Jesús Vivas quiso cerrar su discurso defendiendo que "si naufraga Ceuta, naufraga toda España" y se mostró convencido de que la ciudad saldría adelante. "Esta tierra es un tesoro que los ceutíes no estamos dispuestos a perder", finalizó.