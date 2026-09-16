El Barça hace de sus partidos un festival de goles: goleada ante el Racing de Santander y ya es el único equipo invicto en La Liga

Cancelo y Raphinha celebran uno de los goles ante el Racing. Reuters

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Santander

Al Barça se le está haciendo pequeña La Liga. Cada partido viene acompañado de una goleada. Son ya 28 goles en seis partidos, una media de 4,66 por encuentro. Unos números de escándalo que le catapultan a lo más alto de la clasificación, siendo el único equipo invicto y el único que cuenta por victorias todos sus partidos disputados hasta la fecha [Narración y estadísticas del partido: Barça 7-2 Racing].

El conjunto azulgrana, que además firmó el mejor arranque de temporada de su historia tras ganar siete partidos consecutivos -seis de Liga y uno de Champions, resuelve sus partidos con una facilidad casi pasmosa.

No tuvo piedad de un Racing de Santander que aún está verde para competir ante esta clase de equipos y en estos escenarios después de 14 años. Doblete de Cancelo, hat-trick de Raphinha y gol incluido tanto de Lamine como de Gabriel Jesús, el segundo desde que fichó por el Barça.

Raphinha celebra con Lamine su primer gol ante el Racing. Reuters

El 10 del Barça sintió un alivio cuando marcó su primer gol en el minuto 90 después de que Adeyemi se lo sirviera en bandeja. Hasta entonces había repartido dos asistencias, había fallado un penalti justo antes del descanso y vio cómo en la segunda parte el línea le anulaba un tanto por fuera de juego.

El otro sabor agridulce que trae consigo la victoria del Barça es Joan García. El portero catalán se marchó sustituido al descanso por una torcedura. Hizo un mal gesto cuando intentaba recoger un balón fuera del campo y pidió el cambio por precaución.

En su lugar entró Szczesny, que disputó los primeros minutos de la temporada. El polaco protagonizó una cantada al intentar regatear a Yassir Zabiri y ver cómo encajaba su primer gol, el segundo del Racing cuando el marcador era de 4-2.

La tendencia se repitió en los dos goles que marcó el conjunto cántabro. Después de un gol del Racing al momento llegaba la respuesta del Barça. Así era imposible, como también lo fue parar semejante arsenal ofensivo que mostraron los hombres de Flick.

Un vendaval ofensivo

El Racing es un equipo que tiene automatizados sus movimientos, especialmente cuando ataca, y su velocidad podía poner en aprietos a una defensa del Barça que acostumbra a jugar muy adelantada. Sin embargo, José Alberto rebajó de entrada las expectativas al presentar un once con apenas tres habituales.

El resultado fue contundente: 2-0 en el minuto 24, 4-1 al llegar al descanso y un 7-2 definitivo. Una lástima que el conjunto cántabro no apostara más por sus opciones, aunque probablemente su entrenador haya pensado que el escenario de Vigo será más propicio.

La conexión entre Lamine y Raphinha volvió a ser una de las grandes armas del Barça. El conjunto azulgrana salió decidido a encarrilar el encuentro cuanto antes y durante los primeros minutos acumuló llegadas constantes al área del Racing.

Cancelo celebra el gol marcado ante el Racing. Reuters

Apenas habían transcurrido ocho minutos cuando apareció el primer tanto. Y fue de una enorme factura. Cancelo aprovechó su presencia en el once para sacar un potente disparo con la derecha desde fuera del área ante el que Agirrezabala nada pudo hacer.

El Racing apenas encontraba la manera de salir de su campo. Dani Olmo tuvo una buena oportunidad en un mano a mano, mientras que Adeyemi también avisó en dos ocasiones con disparos que pasaron muy cerca del poste. El segundo tanto parecía cuestión de tiempo y terminó llegando tras una acción que acabó en penalti sobre Raphinha.

Pedro Felipe cometió la infracción y, además, pudo haber visto la roja por la dureza de la entrada. El brasileño asumió la responsabilidad desde los once metros y no perdonó, igualando así a Mbappé en la lucha por el Pichichi.

Pero el Racing, pese a la enorme diferencia sobre el césped, encontró una vía inesperada para meterse en el partido. El equipo de José Alberto apenas había conseguido superar la línea del centro del campo en una ocasión durante la primera media hora, pero esa única llegada terminó en gol.

Está diluviando a mares. Da igual. Hay que ponerse en pie para despedir al capitán después de un HAT-TRICK 🎩



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Villalibre encontró a Maguette, que aprovechó su velocidad para superar a Gerard Martín y batir a Joan García. El 2-1 resultaba difícil de explicar por lo visto hasta entonces.

La reacción del Barça no tardó. Cinco minutos después, Cancelo volvió a encontrar el camino del gol desde fuera del área. Esta vez el disparo tocó ligeramente en Villalibre antes de acabar dentro de la portería, devolviendo la tranquilidad al marcador.

El conjunto azulgrana recuperó el control y antes del descanso amplió nuevamente la ventaja. Raphinha, asistido por Dani Olmo, definió con un disparo cruzado ante Agirrezabala.

El guardameta de Rentería todavía tuvo tiempo de convertirse en protagonista. Detuvo un penalti lanzado por Lamine después de otra acción en la que Pedro Felipe derribó a Adeyemi.

Agirrezabala puede presumir de haberle parado ya una pena máxima en Liga tanto a Mbappé como a Lamine. Para el Racing, llegar al vestuario con ese marcador fue casi una buena noticia.

Un Barça que no levantó el pie

Tras el descanso, el Barça continuó dominando con autoridad y el Racing se limitó a resistir y esperar alguna oportunidad.

Lamine salió decidido a resarcirse del penalti fallado y estuvo cerca de conseguirlo muy pronto. A los cinco minutos estrelló un disparo contra el poste. Sin embargo, el fútbol volvió a ofrecer una de sus contradicciones: el siguiente gol fue del Racing y llegó después de un error inesperado de Szczesny.

El polaco no controló bien un balón, Zabiri aprovechó el fallo y terminó marcando para colocar el 4-2 y firmar su sexto tanto en la competición liguera.

La ilusión cántabra duró muy poco. Iker Luque cometió el tercer penalti favorable al Barça en el encuentro y Raphinha volvió a asumir la responsabilidad. El brasileño marcó de nuevo y tomó distancia en la clasificación del Pichichi con su noveno gol.

Raphinha ejecuta un penalti ante el Racing. Reuters

Lamine continuaba buscando su tanto y llegó a marcar, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego. La lluvia comenzó a ganar intensidad sobre el Camp Nou, pero ni siquiera el temporal consiguió frenar al Barça.

Gabriel Jesús, recién incorporado al terreno de juego, aprovechó una asistencia de Lamine para hacer el sexto. Y todavía quedaba uno más. El Barça no bajó la intensidad pese a la goleada y una gran acción de Adeyemi terminó dejando el balón en bandeja para que Lamine Yamal cerrara la cuenta.

El marcador terminó reflejando un 7-2 que incluso pudo haber sido más amplio. El Barça volvió a ofrecer una actuación de enorme autoridad ante un Racing que apenas tuvo capacidad de respuesta durante buena parte del encuentro.

Ficha técnica del partido:

7 - Barcelona: Joan Garcia (Szczesny, m.46); Eric, Christensen, Gerard Martín, Joao Cancelo (Balde, m.78); Rodrigo (Gavi, m.61), Pedri (Bernal, m.61); Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, m.69).

2 - Racing de Santander: Manu Hernando, Pedro (Iker Luque, m.59), Facu (Salinas, m.86), Aaron; Prati; Canales, Maguette, Iñigo (Guliashvili, m.78); Villalibre (Vincente, m.59) y Arana (Zabiri, m.59).

Goles: 1-0, m.8: Cancelo. 2-0, m.25: Raphinha, de penalti. 2-1, m.30: Maguette. 3-1, m.36: Villalibre en propia puerta. 4-1, m.42: Raphinha. 4-2, m.65: Zabiri. 5-2, m.67: Raphinha, de penalti. 6-2, m.79: Gabriel Jesus. 7-2, m.89: Lamine Yamal.

Árbitro: José Luis Munuera. Amonestó a Pedro Felpe (m.23), Zabiri (m.60), por parte del Racing; a Lamine Yamal (m.45+5), Adeyemi (m.60), Cancelo (m.69).

Incidencias: partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 50.568 espectadores. Antes del partido, Raphinha recibió el premio a mejor jugador de LaLiga del mes de agosto y Carles Naval fue homenajeado tras 40 años como delegado.