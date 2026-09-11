El éxito de Koke Resurrección fuera del fútbol: una inversión de 2,8 millones de euros en 6 casas en una cala de Menorca

Koke Resurrección ha dado un nuevo paso en la construcción de su futuro empresarial lejos de los terrenos de juego.

Según informa El Confidencial, el capitán del Atlético de Madrid ha invertido cerca de 2,8 millones de euros en la adquisición de seis viviendas y otros activos inmobiliarios en Cala Galdana, una de las zonas más conocidas de la costa sur de Menorca.

La operación se ha ejecutado a través de Eguren Inversiones Inmobiliarias, una sociedad creada en 2024 y participada por KRM19 Inversiones y Operaciones, el holding desde el que el futbolista madrileño canaliza una parte relevante de su patrimonio.

La compra constituye, por tanto, el primer gran movimiento inmobiliario conocido de esta filial, concebida para invertir, gestionar y desarrollar proyectos relacionados con el ladrillo.

El paquete adquirido se divide en dos grupos. El primero está formado por cuatro casas de dos plantas asentadas en una parcela de 1.700 metros cuadrados.

El segundo reúne dos viviendas más, junto a almacén, soportales, piscina y un anexo, sobre una superficie de 1.256 metros cuadrados en la calle d'es Riu de la urbanización Cala Santa Galdana, dentro del municipio de Ferreries.

La parte correspondiente a los inmuebles asciende a 1,85 millones de euros. A esa cifra se suman otros 950.000 euros vinculados al mobiliario y activos intangibles de la operación.

Koke Resurrección, con el Atlético de Madrid. Europa Press

Del importe total abonado, alrededor de 400.000 euros se destinaron a cancelar la carga hipotecaria de una de las propiedades adquiridas.

El vendedor ha sido el empresario italiano Raffaele La Monica, vinculado al sector inmobiliario. La operación se completa en un enclave de alto interés turístico, próximo a playas como Macarella y Mitjana, y con Cala Galdana como uno de los grandes reclamos de Menorca por su arenal, su entorno natural y su infraestructura turística consolidada.

El proyecto podría tener recorrido más allá de la mera compra de las viviendas. Las construcciones se encontrarían en una situación urbanística regular y contarían con licencias para obras, lo que abre la puerta a una rehabilitación o a un reposicionamiento del activo.

Sin embargo, el alcance definitivo de cualquier reforma, cambio de uso o eventual explotación turística dependerá de las autorizaciones municipales y de la normativa balear aplicable.

La inversión encaja en la estrategia de diversificación de Koke, que ha reforzado su estructura patrimonial durante los últimos años. KRM19 Inversiones y Operaciones cerró 2024 con más de 24 millones de euros en activos y un beneficio neto superior a los 583.000 euros.

A través de esta sociedad, el centrocampista mantiene inversiones inmobiliarias, financieras y participaciones en empresas del grupo.

El futbolista también opera mediante L.E.O. Inversiones y Operaciones, centrada en activos financieros. En 2026, ambas sociedades fueron reforzadas con ampliaciones de capital por un importe conjunto de 22,7 millones de euros, según informaciones publicadas en medios económicos