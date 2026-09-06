La sombra de Rodri y el desafío táctico de Flick para el encaje de Pedri, Gavi y Bernal en su Barça

El Barcelona tiene un problema de los que cualquier entrenador estaría encantado de tener. Flick dispone de una plantilla competitiva en prácticamente todas sus líneas, pero es en el centro del campo donde la abundancia de talento alcanza una dimensión aún mayor.

Pedri, Gavi, Marc Bernal y Rodri ya están a disposición del técnico alemán y los cuatro aspiran a ocupar dos plazas en el eje de la medular. La competencia acaba de comenzar, pero también los primeros sacrificios.

La situación es especialmente significativa porque cada uno de los cuatro ofrece argumentos diferentes. Pedri representa la pausa, la capacidad para interpretar los espacios y el control del ritmo; Rodri añade jerarquía, experiencia, equilibrio y una extraordinaria capacidad para dominar los partidos desde la posición de pivote.

Gavi aporta intensidad, agresividad y una capacidad competitiva que le permite alterar el ritmo de los encuentros. Bernal, por su parte, ha demostrado que su juventud no está reñida con la personalidad para asumir responsabilidades.

Flick deberá empezar a gestionar ese escenario este mismo fin de semana. Para el partido ante el Valencia en Mestalla, el de Heidelberg ya cuenta con los cuatro centrocampistas.

Los primeros sacrificios

Rodri se ha incorporado progresivamente al equipo después de adquirir ritmo de entrenamientos y competición, mientras Gavi regresó a las sesiones tras superar la contusión sufrida en el estreno liguero en Elche. Pedri y Bernal, además, han tenido protagonismo desde el inicio del campeonato.

Bernal es, de hecho, el único de los cuatro que ha participado en los tres primeros encuentros de La Liga. Fue titular en todos ellos, aunque no completó ninguno.

En los dos últimos, ante el Athletic y el Rayo, compartió inicialmente el centro del campo con Pedri y terminó dejando su sitio a Rodri.

El madrileño tuvo que incorporarse más tarde al trabajo del grupo después de su participación en el Mundial y fue suplente en el Martínez Valero, pero posteriormente ya acumuló 27 y 26 minutos, respectivamente.

Pedri, durante el partido ante el Rayo Vallecano. Reuters

El mensaje de Flick parece claro: la temporada es larga y habrá espacio para todos, pero la pareja que parte con ventaja en su planificación es la formada por Pedri y Rodri. No se trata únicamente de una cuestión de nombres.

Es una elección relacionada con el modelo de juego que pretende desarrollar el técnico. El alemán entiende que ambos pueden convertirse en el eje desde el que el Barça controle los partidos, con el balón como principal mecanismo de dominio.

"Disfrutaremos con ellos jugando juntos. Disponer de ambos nos permitirá controlar el balón y al rival. Es algo muy importante", explicó Flick en rueda de prensa al referirse a la posibilidad de juntar a Pedri y Rodri.

El canario puede asumir una mayor libertad para recibir, girarse y conectar con los atacantes, mientras que Rodri ofrece una referencia más posicional y una capacidad sobresaliente para asegurar la circulación y proteger al equipo cuando pierde la pelota.

La llegada del internacional español modifica, por tanto, el escenario de toda la medular. Rodri no llega para ser simplemente un centrocampista más. Llega con el estatus de líder y con la condición de futbolista diferencial en una posición en la que el Barça ya tenía una de sus grandes promesas.

"Todo el mundo está contento de que Rodri juegue en el Barça. Es perfecto para nuestro estilo. También tenemos a Marc Bernal en esa posición. Rodri tiene más experiencia, es el líder claro. Es uno de los mejores", señaló Flick.

El dilema de Flick

La consecuencia inevitable es que Bernal deberá asumir una competencia mucho más exigente. Su irrupción ha sido una de las grandes noticias del comienzo de temporada y ha demostrado que puede interpretar el puesto con madurez, capacidad de pase y lectura táctica.

Pero la presencia de Rodri eleva el listón. El canterano tendrá que esperar sus oportunidades, aunque el calendario y la exigencia de una temporada larga acabarán reclamando su presencia.

Algo diferente ocurre con Gavi. Su polivalencia juega a su favor. El andaluz puede competir por una de las dos posiciones del doble pivote, pero también tiene recursos para adelantar su posición y actuar en otros sectores del campo.

Esa versatilidad puede convertirlo en una pieza especialmente útil para Flick cuando necesite modificar el guion de un partido sin realizar demasiadas sustituciones.

Los jugadores del Barça, antes del partido ante el Rayo. Reuters

La incógnita inmediata está en Mestalla. Flick todavía no ha cerrado su once y podría esperar hasta la última sesión para decidir. Incluso existe la posibilidad de que reserve el estreno de Rodri como titular junto a Pedri para un escenario todavía más exigente: el debut en la Champions de la próxima semana, cuando el Barça recibirá al Feyenoord en el Camp Nou.

Sea cual sea la decisión, el desafío ya está planteado. Flick deberá administrar minutos, egos, estados de forma y necesidades tácticas sin perder la identidad del equipo. Y, paradójicamente, la mayor dificultad no será encontrar talento para el centro del campo, sino decidir a cuál de sus piezas debe renunciar en cada momento.

Porque en este Barça el problema no es quién puede jugar. El verdadero problema es quién debe quedarse fuera.