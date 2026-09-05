¿Debió repetirse el penalti que falló Mbappé? El Real Madrid, víctima de la primera laguna arbitral de la temporada

El penalti que Kylian Mbappé lanzó y detuvo Álvaro Valles en el tramo final del Betis-Real Madrid, disputado este viernes en La Cartuja, ha desatado la primera gran polémica arbitral de La Liga.

La jugada, en la que Marc Bartra invadió el área antes del disparo, no se repitió a pesar de que la nueva redacción de la norma sobre invasiones parecía obligar a ello.

El lanzamiento de Mbappé fue detenido por Valles, pero el balón quedó suelto y Bartra, el jugador del Betis más próximo al área, se adelantó a cualquier rival para despejarlo.

El problema no está en si el central se movió antes de tiempo -algo que las imágenes no dejan en duda-, sino en si la posición de sus pies en el momento del disparo constituía o no una invasión sancionable.

Qué falla exactamente

El manual arbitral que regula estas situaciones, el CARD, establece que la invasión en un penalti se produce cuando un jugador tiene uno o ambos pies dentro del área o sobre la línea de la medialuna, y aclara que no deben tenerse en cuenta las proyecciones del cuerpo.

Sin embargo, esta temporada se introdujo un matiz relevante: si el futbolista está en el aire, su posición ya no se mide por dónde tiene el cuerpo, sino por la posición proyectada de sus pies, como si estuvieran tocando el suelo.

La posición de Marc Bartra en el momento del lanzamiento de penalti de Kylian Mbappé. Captura de pantalla

Es precisamente esta actualización, incorporada al reglamento este mismo verano, la que ha generado la confusión.

En el caso de Bartra, las imágenes muestran que su pie derecho invadía claramente el área, mientras que el izquierdo parecía apoyado sobre la línea de la medialuna, la que marca los 9,15 metros que deben respetar todos los futbolistas salvo el lanzador y el portero.

Si esa segunda pierna estaba realmente en el aire, su proyección también quedaría dentro de la zona prohibida, lo que obligaría a repetir el lanzamiento.

La versión del CTA

El Comité Técnico de Árbitros defendió la decisión de no repetir el penalti argumentando que Bartra tenía un pie apoyado fuera del área, por lo que no se le podía considerar "en el aire" en su totalidad.

Según esta interpretación, solo cuando todo el cuerpo del jugador está despegado del suelo se aplica la regla de la proyección de los pies; en cualquier otro supuesto, prevalece la posición real de apoyo.

Fue este criterio el que asumió Javier Iglesias Villanueva, el colegiado encargado de revisar la jugada desde el VAR, quien optó por no intervenir.

Dudas que deja la norma

El exárbitro Xavier Estrada Fernández cuestionó públicamente esa lectura a través de su cuenta en la red social X, donde sostuvo que el propio CARD respalda la repetición del penalti.

Según su argumento, si un defensor salta antes del lanzamiento y su proyección al suelo queda dentro del área, se le debe considerar adelantado, y si después interviene en la jugada disputando el balón, la invasión pasa a ser sancionable.

Estrada Fernández remarcó que la UEFA contempla ejemplos similares en los que un penalti debe repetirse por invasión de un jugador en el aire, calculando su posición a partir de la proyección de sus pies.

Lo que dijo Bartra

El propio central del Betis explicó después del partido cómo intentó ajustar su posición para no cometer la infracción. "Hace como varias jornadas atrás, creo que fue Gayà, que hizo el saltito y lo pregunté a un árbitro que tengo amigo de Segunda B, que ya no está arbitrando y me dijo eso, que si tú estás, pero que no estás pisando...", relató sobre el origen de su estrategia para adelantarse sin infringir la norma.

Bartra reconoció además lo ajustado que estuvo el cálculo en la propia jugada del viernes. "He intentado hoy calcular como he podido, que es verdad que si le llega a pegar medio segundo antes o más tarde me hubiera pillado dentro, pero yo creo que ahí al final... intenté aguantar todo lo que he podido con el pie apoyado y sin pisarlo y me ha salido bien", admitió el defensor bético.

Marc Bartra, en una acción del partido con Vinicius. EFE

La polémica trasciende el resultado del choque y pone el foco sobre la aplicación práctica de un cambio normativo que, apenas unas semanas después de su entrada en vigor, ya ha generado interpretaciones enfrentadas entre el CTA y voces del propio estamento arbitral.

El Real Madrid asume así el papel de protagonista involuntario de la primera gran controversia reglamentaria del curso, en una jugada que deja abierta la pregunta de si el criterio aplicado por el VAR se ajustó realmente al espíritu de la norma o si, por el contrario, la ambigüedad del reglamento terminó perjudicando al equipo blanco.