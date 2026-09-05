Los árbitros coinciden: "El penalti de Mbappé se tuvo que repetir. La norma cambió si un jugador invade y está en el aire"

La posición de Marc Bartra en el momento del lanzamiento de penalti de Kylian Mbappé. Captura de pantalla

La no repetición del penalti que Kylian Mbappé falló ante el Betis ha unido a buena parte de los exárbitros y analistas arbitrales: entienden que Marc Bartra invadió antes del lanzamiento, intervino después en el rechace y que, por tanto, el VAR debió ordenar un nuevo lanzamiento.

La discusión se centra en la reciente modificación que regula la posición de un futbolista cuando se encuentra en el aire, aunque no existe unanimidad absoluta sobre su aplicación. El lanzamiento, detenido por Álvaro Valles en el descuento, fue decisivo en la derrota por 1-0 del Real Madrid en La Cartuja.

La interpretación mayoritaria parte de un criterio incorporado esta temporada: cuando un jugador está en el aire durante una reanudación, su posición debe valorarse proyectando al suelo la ubicación de sus pies.

Para los expertos que consideran errónea la decisión, Bartra ganó terreno antes del disparo y su posición proyectada quedaba dentro de la zona prohibida para un defensor durante un penalti.

Isaac Fouto, analista arbitral de COPE, fue contundente al calificar la decisión como un "Error del VAR en el Betis-Real Madrid".

A su juicio, el lanzamiento de Mbappé debió volver a ejecutarse porque la norma modificada esta campaña contempla expresamente el supuesto de un futbolista que invade mientras está suspendido: "Si un jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo".

Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División, llegó a la misma conclusión. El catalán sostuvo que el criterio publicado por el propio CTA contempla la proyección de los pies cuando un defensor salta antes del golpeo.

Además, consideró determinante que Bartra participara inmediatamente después en la acción al despejar el balón, ya que esa intervención convierte la invasión previa en sancionable.

La redacción, bajo sospecha

Iturralde González situó el origen de la controversia en la redacción de la directriz.

El excolegiado considera que el texto deja demasiado margen al criterio interpretativo y anticipó que el CTA respaldará la actuación del VAR al entender que Bartra no estaba completamente en el aire: mantenía un pie apoyado fuera del área, aunque el resto del cuerpo y la otra pierna avanzaran hacia dentro.

El penalti lanzado de Mbappé y, detrás, Bartra en la posición polémica. EFE

"Una mala literatura a la hora de redactar una regla llama a confusión", afirmó Iturralde en la SER. Para el analista, el problema reside en determinar qué debe prevalecer: el apoyo real de un pie o la proyección de la pierna que permanece suspendida.

Su lectura es distinta de la que previsiblemente adoptará el Comité, pues entiende que la posición del cuerpo y del pie elevado debía llevar a apreciar el adelantamiento. "Depende de la interpretación que quieras darle tú...", resumió.

Pedro Martín, en COPE, también defendió que la acción debía ser castigada. Afirmó que la regla general considera invasión la presencia de un jugador dentro del área, con independencia de que esté o no apoyando el pie sobre el césped.

"En principio, si un jugador está sobre el área, está invadiendo el área, da igual que la esté pisando", señaló.

La excepción de González Fuertes

La nota discordante la puso González Fuertes. El exárbitro respaldó la decisión de no repetir la pena máxima porque Bartra no tenía apoyado dentro del área el pie con el que contactaba con el suelo cuando fue a por el rechace.

"Bartra despeja el balón y lo hace correctamente porque no pisa dentro del área", sostuvo en Radio MARCA.

Para González Fuertes, el Real Madrid no tiene fundamento para reclamar la repetición y el único error relevante del arbitraje fue disciplinario: la primera amarilla mostrada a Arda Güler no correspondía, mientras que posteriormente sí debió recibir una segunda amonestación por una entrada posterior.

La polémica, en cualquier caso, deja a la vista una norma nueva cuya aplicación práctica ya enfrenta al estamento arbitral.