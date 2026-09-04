El Real Madrid sufre su primera derrota de la temporada ante el Betis: el VAR anuló el empate de Espí y Mbappé falló un penalti

El conjunto blanco se quejó de que Bartra, que despejó el rechace en el penalti, estaba adelantado y, por tanto, la pena máxima debió repetirse.

Betis

Real Madrid

El Real Madrid suspendió en el primer examen importante de la temporada. Al cuarto partido llegó la derrota, la primera en la segunda etapa de Mourinho al frente del equipo. Troy Parrott, en el minuto 81, evidenció los mismos errores que los blancos llevan cometiendo en los últimos años [Narración y estadísticas: Betis 1-0 Real Madrid].

A pesar del despiste en no ir a por el rechace que dejó muerto Courtois tras un paradón espectacular a Deossa, el conjunto blanco llegó a empatar el partido en el 87 por medio de Carlos Espí. Sin embargo, el VAR no daría por válido el gol.

La mejor oportunidad para empatar la tendría Mbappé en el añadido después de que Natan arrollara a Vinicius dentro del área. No obstante, Valles se hizo grande, adivinó las intenciones del francés y le paró la pena máxima.

Una parada que vale tres puntos para el @RealBetis.



🧤 Álvaro Valles le detiene el penalti a Kylian Mbappé en el minuto 92. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mHmj3Tzz4T — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

No obstante, el partido no estaría exento de polémica. En primer lugar, el VAR anuló por fuera de juego el golazo de chilena de Carlos Espí por un fuera de juego previo, en el inicio de la acción del propio delantero madridista.

Acto seguido, el penalti. Lanzó Mbappé a su izquierda, se lo paró Valles y en el rechace llegó Bartra para despejar el balón. El lanzamiento se repitió por invasión de área del central bético, pero Hernández Hernández no lo mandó repetir a tenor de la comunicación que le llegaba desde la sala VOR.

¿El motivo? Marc Bartra no estaba pisando dentro del área cuando corrió hacia el balón para tratar de impedir el remate del francés.

Acoso, pero no derribo

Le costó mucho al conjunto blanco romper el partido hasta tal punto que no lo consiguió y eso que las ocasiones no escaseaban. Mbappé, Vinicius y hasta Huijsen las tuvieron muy claras en un inicio de encuentro donde los de Manuel Pellegrini empezaron muy cohibidos.

No especularon los hombres de Mourinho. Dándole velocidad al juego, con el dominio del balón y con las ideas muy claras cuando se plantaban en campo contrario, el gol parecía cuestión de tiempo y si no fuera por Álvaro Valles, el primero hubiese llegado a los 10 minutos.

Güler, que se hizo un partido descomunal filtrando pases a la espalda de la zaga bética, encontró el desmarque de Huijsen que conectó un buen remate que acabaría sacando el portero a bocajarro con una mano espectacular.

Parecía difícil que el Real Madrid tuviera ocasiones más claras que esas para marcar el primero, pero las hubo. Con el turco acaparando todo el protagonismo en la creación del juego ante una actuación más discreta de Bellingham, recibió Vini un pase de la muerte, que completamente solo en el segundo palo, aunque algo escorado, mandó el esférico al palo.

Fueron 15 minutos de puro asedio, de acoso y derribo, pero lo más importante en este deporte, el gol, no llegó. El Betis hizo su primera aparición transcurrido el primer cuarto de hora de partido por medio de Antony.

El brasileño, tras trazar la diagonal hacia dentro, se sacó de la manga un zurdazo que rozó en un defensa del conjunto blanco y envenenó aún más el golpeo, pero fue entonces cuando emergió la figura de Courtois.

Quiso mantener el Betis esos minutos en los que se había quitado la persistencia del Real Madrid y en una gran acción de Antony dentro del área, el Cucho Hernández empaló el balón de volea, pero el remate se le fue muy cerca del palo.

En el momento en el que Isco y Antony entraron más en el juego, la superioridad del conjunto blanco ya no fue tan evidente. El Madrid echaba de menos a Vinicius y Bellingham mientras Mbappé no estaba acertado de cara a puerta.

Se le escapó por dos veces un gol cantado, con la portería semivacía: primero estrelló el remate en Natan y después en Bartra, dos centrales convertidos en barrera. No son cosas que le sucedan a menudo al francés. Después, Valles respondió a dos cabezazos, uno de Bellingham y otro de Huijsen, tras otro de los regalos de Arda Güler.

El equipo de Pellegrini, obligado a meter a Bartra después de que Llorente sufriera una más que posible fractura nasal, llegó al descanso pidiendo la hora y lamentando sus continuas desatenciones a balón parado.

La segunda parte empezó con polémica. Hernández Hernández perdonó a Güler la segunda amarilla. Quizá pesó en su decisión que la primera había sido demasiado rigurosa. Error sobre error.

La controversia abrió el partido, que se hizo más largo y menos controlado, sobre todo desde la salida de Isco, que se quedó sin gasolina al cumplirse la hora. Fornals asumió entonces el mando.

Con el encuentro atascado, Mourinho buscó el primer volantazo, uno por línea: Trent, Bernardo Silva y Diomande, el superfichaje administrado en pequeñas dosis y todavía invisible desde su llegada.

Para entonces, las ocasiones eran menos claras y también menos frecuentes que en la primera mitad. La mejor volvió a ser de Mbappé, después de una salida extraordinaria de Huijsen, que se parece ya de manera asombrosa al futbolista por el que el Madrid apostó todo la temporada pasada.

El francés se enredó en el control y terminó con un remate tímido que Valles resolvió.

Pellegrini ya había recurrido a Parrott, el irlandés que el curso pasado marcó 31 goles con el AZ neerlandés. Cucho, el sustituido, apenas había inquietado a los centrales del Madrid. Parrott sí. Estuvo donde debía en el rechace de Courtois tras un remate casi mortal de Natan y puso al Betis por delante.

Mourinho recurrió entonces a Espí, el clavo ardiendo, y también respondió. Marcó de manera acrobática, pero el gol quedó invalidado por un fuera de juego previo. Y todavía faltaba el último giro de guion: Natan derribó a Vinicius dentro del área.

Mbappé asumió el penalti, lo lanzó mal y Valles lo detuvo. Quedó, eso sí, la duda de si Bartra, que dificultó el segundo remate, había entrado en el área antes del golpeo. Después, Valles volvió a aparecer para salvar un cabezazo de Espí.

Todo ocurrió en un descuento de locura. El Madrid tuvo tiempo, ocasiones y hasta un penalti, pero ya no encontró la manera de remendar una noche que se le había ido escapando entre los dedos.

Ficha técnica del partido:

1 - Real Betis: Valles; Bellerín, Llorente (Bartra, min. 39), Natan, Fran García; Bernal (Deossa, min. 68), Marc Roca; Antony (Riquelme, min. 77), Isco (Fidalgo, min. 60), Fornals; y Cucho Hernández (Parrott, min. 68).

0 - Real Madrid: Courtois; Dumfries (Alexander-Arnold, min. 64), Konaté, Huijsen, Cucurella (Carreras, min. 88); Valverde (Espí, min. 82), Camavinga (Bernardo Silva, min. 64); Güler (Diomandé, min. 64), Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Gol: 1-0, min. 81: Parrott.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a los locales Bernal (min. 64), Marc Roca (min. 83) y Natan (min. 93); y a los visitantes Güler (min. 47), Konaté (min. 54), Mourinho (entrenador, min. 54) y Camavinga (min. 62).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 66.046 espectadores