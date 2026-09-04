Raúl Asencio, 23 años: "Dejé atrás familia, amigos, colegio… Todo lo que me gustaba. Llegué al club siendo un adolescente"

Raúl Asencio nació y creció en Las Palmas de Gran Canaria, un lugar donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana desde la infancia. Desde pequeño mostró interés por este deporte, como tantos otros niños de su entorno, y su infancia estuvo marcada por su paso por equipos locales, donde empezó a desarrollar sus habilidades y a alimentar su pasión por el juego.

Como ocurre con muchos jóvenes futbolistas, sus primeros años estuvieron ligados al esfuerzo y, sobre todo, al apoyo de su entorno más cercano, algo que ha sido clave para que fuera avanzando poco a poco dentro del fútbol base.

Desde los equipos locales, Raúl Asencio dio el salto a uno de los grandes clubes de Europa. El joven llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 2017/2018. Con el paso de los años fue progresando por las distintas categorías inferiores hasta acercarse al primer equipo.

Su oportunidad llegó en noviembre de 2024, cuando debutó debido a una lesión de Éder Militão. A partir de ese momento, y gracias a sus buenas actuaciones sobre el campo, fue ganando confianza y protagonismo.

Los inicios de Raúl Asencio en el Real Madrid no fueron nada sencillos. El futbolista ha reconocido en diferentes entrevistas que el proceso de adaptación y crecimiento dentro del club ha exigido esfuerzo y muchísima paciencia.

"Dejé atrás familia, amigos, colegio… Todo lo que me gustaba. Llegué a Madrid sin conocer a nadie", confesó Raúl Asencio en el diario AS rememorando cómo fueron esos comienzos en la capital cuando tan solo tenía 14 años.

Raúl Asencio, en el Santiago Bernabéu. Europa Press

También, explicó que esos primeros años fueron especialmente duros y, en muchos momentos, se sintió bastante solo, algo habitual en procesos de adaptación dentro de un equipo tan exigente y con tanta repercusión mundial como el Real Madrid.

A pesar de todo, logró sobrellevar esta etapa y todas estas experiencias le han ayudado no solo a mejorar como futbolista, sino también a crecer a nivel personal.

Antes de incorporarse al Real Madrid, Raúl Asencio comenzó su andadura en el mundo del fútbol en el Veteranos del Pilar, un equipo local de Gran Canaria donde dio sus primeras patadas al balón y empezó a destacar entre sus compañeros.

Sus buenas cualidades le permitieron dar un paso importante en su formación y unirse a la UD Las Palmas, club en el que permaneció entre 2012 y 2017, creciendo como jugador y formándose en un entorno más competitivo.

Tras esa etapa de aprendizaje y desarrollo, finalmente llegó su oportunidad de oro al incorporarse a la cantera del Real Madrid, dando así un salto decisivo en su carrera deportiva y formando parte de uno de los equipos más importantes del mundo.

La familia de Raúl Asencio ha sido siempre un apoyo fundamental en su carrera, especialmente en los momentos más importantes. Él mismo ha asegurado que sus padres han estado a su lado en todo momento, ayudándole a mantener la calma y a poner los pies en el suelo cuando las cosas han ido mal dadas.

"Son los que me ayudan a saber llevar todo eso. A mantener los pies en el suelo", aseguró también el canario en el medio citado anteriormente.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que mientras que su madre se ha enfocado en darle consejos sobre su faceta más personal, su padre siempre ha querido darle las mejores recomendaciones sobre el aspecto deportivo y futbolístico.

Además del importante papel que siempre han jugado sus padres, también hay una persona que ha estado ahí en sus mejores y peores momentos: su hermano mayor, Óliver Asencio. Tal y como se ha podido saber, entre ambos existe una relación muy cercana.

Óliver está vinculado al mundo del deporte y es propietario de un centro de entrenamiento en Gran Canaria, conocido como 'Crossfit 928', un lugar al que Raúl acude siempre que regresa a la isla para entrenar y mantenerse en forma.