Marco Asensio sale al paso tras los rumores de su grave lesión de rodilla: "Cuando juegan con mi salud tengo que intervenir"

Marco Asensio ha desmentido de forma tajante las informaciones que aseguraban que sufría una grave lesión de rodilla. "No suelo entrar en este tipo de fake news, pero cuando juegan con mi salud y con la ilusión de los hinchas del Fenerbahçe tengo que intervenir", ha afirmado con rotundidad el atacante español.

El futbolista balear ha querido zanjar la polémica surgida en las últimas horas a través de un comunicado en vídeo. En su intervención, se mostró rotundo sobre su estado físico actual: "Estoy aquí para desmentir que me tengo que operar. Desmiento totalmente lo que han comentado".

Con estas declaraciones, Asensio ha querido atajar de raíz el incendio mediático. Las alarmas habían saltado tras sus recientes ausencias con el equipo turco a causa de unas molestias físicas.

🗣Marco Asensio:



"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı… https://t.co/7Gtj6Ouune pic.twitter.com/4qhLIugwpl — FF TV (@FFTVofficial) September 3, 2026

A raíz de esa baja temporal, diversos medios y redes sociales comenzaron a propagar el bulo de que el jugador requería de una intervención quirúrgica inminente.

Cabe recordar que el fantasma de las lesiones de rodilla es un tema especialmente delicado para el internacional español. Durante el verano de 2019, en su etapa con el Real Madrid, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que le mantuvo casi un año en el dique seco.

Por ello, cualquier información no contrastada sobre esta articulación genera una profunda e inevitable inquietud, justificando su rápida reacción para evitar un daño innecesario a su entorno.

Además de expresar su lógico enfado por la ligereza con la que se trató su salud, el internacional español ofreció detalles muy positivos sobre su rehabilitación. "Estoy ya poco a poco sobre el campo y pronto estaré con el equipo", confirmó para alivio de los aficionados.

Marco Asensio, durante un entrenamiento. FENERBAHÇE

Lejos de quedarse únicamente en la protesta por la desinformación, el atacante aprovechó la ocasión para poner el foco en el gran arranque de curso de la entidad. "Hemos comenzado muy bien la temporada. Estamos en Champions League y estamos en una dinámica positiva", recordó el balear.

El proyecto del conjunto otomano es muy ambicioso esta campaña, y la figura de Asensio está llamada a ser determinante en sus aspiraciones tanto en la liga local como en las competiciones europeas.

Para finalizar su mensaje, Asensio quiso lanzar un guiño directo a la hinchada de Estambul de cara a los próximos compromisos. "Esperemos que el estadio esté como siempre con el equipo. Vamos a por todas", concluyó con optimismo.

Con el fantasma del quirófano totalmente descartado y la controversia enterrada de forma definitiva, el mensaje del atacante sirve para devolver la tranquilidad absoluta al seno del equipo. Ahora, el único objetivo del balear es completar los plazos médicos establecidos por el club y recuperar el ritmo competitivo de forma progresiva.

Se espera que muy pronto pueda reincorporarse a la dinámica grupal y volver a pisar el césped del Şükrü Saracoğlu, donde la afición ya cuenta los días para seguir disfrutando de su calidad en los metros finales.