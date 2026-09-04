De la Fuente se planta con la Copa del Mundo en Ceuta para mostrar su apoyo y la prensa marroquí le ataca por "polarizar"

"España es Ceuta y Ceuta es España". Se puede decir más alto, pero no más claro. Esas han sido las palabras que Luis de la Fuente ha querido enviar a toda la población ceutí ante la crisis que atraviesan desde el pasado 30 de julio.

El seleccionador nacional y Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se desplazaron este viernes a la ciudad autónoma para compartir con los ceutíes el éxito del fútbol español y, sobre todo, para mandarles un mensaje de ánimo y apoyo en este momento tan complicado.

En el Palacio de la Asamblea fueron recibidos por Juan Jesús Vivas, presidente de la Comunidad Autónoma, a quien le ofrecieron el trofeo del Mundial. Y es que el organismo federativo ha querido que Ceuta sea la primera ciudad en acoger la gira que se va a hacer por distintas ciudades de España.

Luis de la Fuente, seleccionador español: "Hoy es un día en el que estoy emocionado, orgulloso y agradecido, porque nos habéis brindado la posibilidad de estar aquí con vosotros en unos momentos muy duros para la ciudad"#Canal24horas pic.twitter.com/LiyNyNLgTr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 4, 2026

"Hoy es un día en el que estoy emocionado, orgulloso y agradecido, porque nos habéis brindado la posibilidad de estar aquí con vosotros en unos momentos muy duros para la ciudad. Me gusta traer el ánimo y el impulso de todo un país, de toda España... estamos con vosotros muy unidos", aseguró Luis de la Fuente ante los medios.

Su mensaje fue más allá. El seleccionador reconoció que, diariamente, intenta "dar visibilidad a los aspectos más importantes que transmite el fútbol" y añadió que todos los ciudadanos ceutíes se han convertido en referentes por la forma en la que están gestionando la crisis.

"El fútbol es una escuela de valores y siempre trato dar visibilidad a los aspectos más importantes que transmite el fútbol, como, por ejemplo, el sacrificio, la solidaridad... Os habéis convertido en mis ídolos, porque estáis demostrando una fortaleza y un ejemplo para toda España", concluyó el riojano.

Juan Jesús Vivas, tras recibir un afectuoso abrazo por parte de Luis de la Fuente y Rafael Louzán, quiso agradecer la visita de la Federación en estos momentos.

"Ceuta, sin desearlo, se ha convertido en el epicentro de la actualidad española y europea, pero la visita de la RFEF viene a tocarnos el corazón y el alma. No exagero si digo que el fútbol es un fenómeno de una trascendencia enorme porque desata pasiones, estimula y mueve el ánimo de las personas. El fútbol une y hay pocas cosas que tengan la capacidad que tiene la selección de unir a todos los españoles. Cuando gana la selección, ganamos todos. Este 19 de julio me sentí muy unido a los ceutíes y a los españoles, así que esa felicidad es de agradecer", aseguró Vivas.

Juan Jesús Vivas sobre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán: "Hoy tu visita aquí significa una inyección de aliento y de ánimo a una ciudad que lleva un mes sufriendo mucho"#Canal24horas pic.twitter.com/XxkScbXig9 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 4, 2026

Pero el mensaje de agradecimiento no se quedó ahí. Y es que el presidente, emocionado, quiso dirigirse directamente a la comitiva de la RFEF: "Hoy Rafael Louzán está aquí porque hay que estar con los que sufren y con los que lo pasan mal. Su visita es aliento para una ciudad que está sufriendo mucho".

"Pocos días después de ganar el Mundial sufrimos el mayor golpe de la historia de esta ciudad y hoy sois vosotros los que nos ayudáis a mandar el mensaje de que Ceuta no se vende y Ceuta se defiende. Y tú, Luis, eres la demostración de que puedes llegar a lo más alto sin que se te suba a la cabeza [...] Eres grande porque eres humilde y porque, para ti, las personas cuentan mucho", sentenció el líder ceutí.

El mensaje es claro: el fútbol ceutí cuenta con el respaldo de la Federación para que la temporada pueda arrancar con garantías y con la mayor normalidad posible. Ese es el principal objetivo.

La imagen de Luis de la Fuente y Rafael Lozuán con Juan Jesús Vivas no ha gustado en Marruecos. El periódico digital Le 360, vinculado según periodistas marroquíes al secretario particular del rey Mohamed VI, Mounir Majidi, considera que el desplazamiento trasciende lo estrictamente deportivo y acusa a la RFEF de "politizar el deporte".

Desde el país vecino han querido vincular el viaje de la Real Federación Española de Fútbol en el contexto de la pugna por la final del próximo Mundial.

Bajo el título "Mundial 2030: Louzán y De la Fuente en Sebta, el fútbol español se politiza al más alto nivel", sostienen que "España, socia de Marruecos en la organización del Mundial de 2030, parece tener más dificultades para ver a su vecino como tal".

Un artículo que habla de "declaraciones políticas, presión mediática y una campaña casi obsesiva" en torno a la elección de la sede de la final.

Según el medio citado anteriormente, "cuando el presidente del fútbol español y el seleccionador nacional viajan juntos a Ceuta, un país ocupado, el gesto deja de ser puramente deportivo. Y el momento elegido, desde luego, no ayuda".